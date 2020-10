Potsdam: Neue Trams ohne WLAN und Ladebuchsen geplant

Potsdam

Bei der Umrüstung der Straßenbahnflotte spielen kabelloses Internet und Ladestationen für Mobiltelefone keine Rolle. Der Potsdamer Verkehrsbetrieb ViP hat dafür keine Vorgaben in den gerade erfolgten Ausschreibungen für bis zu 25 Niederflurbahnen gemacht, die ab 2024 rollen und mehr als 30 Jahre im Einsatz sein sollen.

„WLAN und Lademöglichkeiten sind als Ausstattung der ausgeschriebenen Fahrzeuge nicht vorgesehen“ schreibt der ViP in einer Übersicht über die „kundenrelevanten Eigenschaften“ der neuen Bahnen, die die Stadtverordnete Anja Günther (Linke) beim ViP angefragt hat.

Anzeige

Verzicht auf WLAN und Ladestationen geht am Kundenbedarf vorbei

Sie hat dafür kein Verständnis. „Wir müssen die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Nahverkehrs erhöhen und ich frage mich, ob vor der Ausschreibung überhaupt der Bedarf bei den Kunden abgefragt worden ist. WLAN und Ladestationen gehören zu einem attraktiven ÖPNV dazu“, so Günther.

Das weiß sogar der ViP:„Wlan stellt im Fernverkehr und bei längeren Fahrten im Regionalverkehr durchaus ein wünschenswertes Qualitätskriterium dar. Hierfür maßgebend sind die langen Reisezeiten und teils auch schlechte Netzabdeckung bei Fahrten über Land“. Die durchschnittliche Tram-Fahrt dauere dagegen „im Schnitt unter zehn Minuten“, weshalb der ViP den Nutzen für die Fahrgäste für „eher gering“ hält.

Man geht nicht davon aus, dass sich jemand „nur wenige Minuten zielgerichtet in das fahrzeugseitige Netz einwählt“, hinzu komme eine „sehr gute Netzabdeckung“ im Stadtgebiet mit schnellen und stabilen Verbindungen, sodass niemand zum Ausweichen auf WLAN „gezwungen“ sei. Das hält Anja Günther für falsch. „Viele Kinder und Jugendliche, die auf ihr Datenguthaben achten, nutzen Bus und Bahn“, gerade diese Zielgruppe wolle man langfristig als Nutzer halten.

ViP argumentiert mit laufenden Gebühren, etwa für SIM-Karten

Für sich selbst führt der Verkehrsbetrieb dagegen auch laufende Gebühren als Argument ins Feld. So sei eine „SIM-Karte auf jedem Fahrzeug“ erforderlich, steht in der Übersicht. Schließlich fürchte der ViP auch die Anforderungen an die Datensicherheit. „Es muss absolut sicher gewährleistet sein, dass kein fremder Zugriff auf Funktionen und Daten innerhalb des Fahrzeugs möglich ist“, was Aufwand bei der Pflege von Hard- und Software bedeute.

Dieses Argument hält die Stadtverordnete für vorgeschoben. Schließlich gebe es bereits sichere Hotspots, die im Auftrag der Kommune betrieben werden – etwa im Stadthaus.

Ladebuchsen – teure Reparaturen befürchtet

Auch Ladebuchsen, wie sie in zahlreichen öffentlichen Verkehrsmitteln, heute Standard sind, etwa in den Bussen des Potsdamer Verkehrsbetriebs, lehnt der ViP für die neuen Trams ab. Der Grund: Reparaturen seien „sehr aufwändig, da mit großflächiger Demontage von Innenraumelementen verbunden“.

Das kommunale Unternehmen geht zudem davon aus, „dass die Leistungsfähigkeit und Standzeit der Akkus für Mobiltelefone weiter ansteigen wird“, sodass man von wenigen Nutzern solcher Ladestationen ausgeht.

Für die Linksfraktion ist klar: Wenn die Stadt über 40 Millionen Euro ausgeben soll, müsse man über die Tram-Ausschreibung noch einmal reden.

Von Peter Degener