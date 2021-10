Am Schlaatz

Am anderen Ende der Welt hat es Klick gemacht. Es mag in Neuseeland gewesen sein. In Japan. Vietnam. Tobias Schulz (30) kann seinen Gedanken von damals kein konkretes Land mehr zuordnen, kann nur sicher sagen, dass es diese Reise um die Welt war, die ihn ans Ziel gebracht hat. Weil man aus der Ferne vieles besser erkennt. Zum Beispiel, wohin man gehört.

Von Job zu Job – und dann nach Potsdam

Tobias Schulz gehört da hin, wo er seinen Glauben leben und Gemeinschaft stiften, wo er Menschen begleiten kann. Bevor er mit seiner Frau 2017 allen Besitz verkaufte, die Wohnung aufgab und zur Weltreise aufbrach, hatte er schon vieles probiert: Er hatte mit dem Gedanken gespielt, Synchronsprecher zu werden und mit der Stimme Geld zu verdienen – und diese Idee wieder verworfen. Er hatte ein Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft begonnen. Hatte sich beim Radio vorgestellt, aber mit der Ellbogengesellschaft innerhalb der Medienbranche nicht warm werden wollen. Zuletzt jobbte er bei einem riesigen Online-Versandhaus.

„Das alles war es nicht“, sagt Tobias Schulz. Jetzt steht er hier in diesem niedrigen Raum, schenkt Wasser ein, schiebt einen Flyer über den Tisch. Termine, Termine, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse. Unterstrichen die Worte „Herzliche Einladung hierzu!“ Gemeint ist „Kirche im Kiez“. Der niedrige Raum ist die Kontaktstelle. Draußen vor dem Fenster liegt der Schlaatz.

Mehr Kirche in den Schlaatz bringen – und mehr Schlaatz in die Kirche

Das Motto von „Kirche im Kiez“ ist auch nach 15 Jahren unverändert: „Wir wollen mehr Kirche in den Schlaatz bringen – und mehr Schlaatz in die Kirche“. Zuletzt aber hatte es das Projekt schwer: Die Stelle des Kiez-Diakons war monatelang unbesetzt. Zwar stehen hinter „Kirche im Kiez“ auch eifrige ehrenamtliche Helfer. Dennoch wurden regelmäßige Angebote wie das Begegnungscafé und der Sonntagsausklang gestrichen, bis jemand Neues für die Stelle gefunden ist. Um dieser Jemand zu werden, hat Tobias Schulz alles auf eine Karte gesetzt.

Ausbildung am Johanneum in Wuppertal

Ein paar Monate zuvor: Seit der Kindheit begleitet Tobias Schulz der christliche Glaube. Im Sommer 2021 steht er am Ende seiner theologisch-pädagogischen Ausbildung. Der dicke Ordner, den ihm sein Praxisdozent an der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal (Nordrhein- Westfalen) vorlegt, birgt viele Stellen zwischen den Deckeln – die meisten sind im Westen der Republik verortet, die wenigsten im Osten. Doch genau dorthin zieht es Tobias Schulz und seine Frau mit dem bald zweijährigen Töchterchen: „Für uns war immer klar: Wenn sich die Familie vergrößert, wollen wir wieder näher an die Familie.“

Er hatte die Wahl: Rostock, Lübbenau oder Potsdam

Tobias Schulz stammt aus Hennigsdorf in Oberhavel. Dort ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen, dort hat er die meiste Zeit seines bisherigen Lebens verbracht. Rostock, Lübbenau, Potsdam: Alle drei Städte kann er sich beim Sichten der Angebote gut als Arbeits- und Lebensmittelpunkt vorstellen. Ein ungeschriebenes Gesetz am Johanneum ist es indes, sich nur auf eine einzige Stelle zu bewerben und nicht – wie auf dem Arbeitsmarkt üblich – mehrere Eisen im Feuer zu schüren. Tobias Schulz entscheidet sich für Potsdam, für „Kirche im Kiez“ und damit für eine Aufgabe, die frei nach der Beschreibung sehr viel Raum lässt und Herausforderungen bietet.

Ein besonderer Kiez

Der Schlaatz ist ein besonderer, ein oft rauer Kiez. Hier zählt die Landeshauptstadt in der Statistik mehr Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger als anderswo. Hier treffen Migration, Integration und Rassismus aufeinander. Hier leben Menschen, die sich abgehängt und nicht gehört fühlen. Die den Schlaatz entweder verwünschen oder aber beschwören, dass sie hier gern zu Hause sind. Die nicht immerzu hören wollen, dass ihr Kiez Probleme hat und dennoch einräumen, dass es so ist.

Kirche im Kiez „Kirche im Kiez“ ist ein Projekt des Evangelischen Kirchenkreises Potsdam und der Stern-Kirchengemeinde. Das für den Stadtteil Schlaatz entwickelte Projekt bietet Veranstaltungen und Gottesdienste, Besuche und Gespräche und beteiligt sich an verschiedenen Ereignissen, zum Beispiel an Stadtteilfesten und an der „Stadt der Kinder“. Die Kontaktstelle von „Kirche im Kiez“ ist im Hochhaus Schilfhof 18 im Erdgeschoss zu finden. Der Kiezgottesdienst findet einmal im Monat statt – freitags um 17.30 Uhr im Bürgerhaus am Schlaatz. Das nächste Mal am 29. Oktober, danach am 26. November. Die Begegnungsnachmittage finden mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr statt. Der nächste Termin: 20. Oktober. Treffpunkt ist das Evangelische Familienzentrum (EJF) im Bisamkiez. Tobias Schulz ist per E-Mail an kircheimkiez@evkirchepotsdam.de zu erreichen und telefonisch unter 0157/86423225. nf

„Ich kann verstehen, wie der Ruf entstanden ist“, sagt Tobias Schulz. „Der Schlaatz ist ein krass lebhafter und multikultureller Stadtteil, der alle Ecken der Skala abdeckt.“ Die Menschen, denen er seit seinem Amtsantritt Anfang September begegnet ist, seien ungefiltert und auf ihre spezielle Weise ehrlich. „Hier trägt niemand sein Gesicht hinter der Maske“, das finde er gut – selbst wenn das bedeutet, dass er sich auch mit vielen „unpopulären Meinungen“ auseinandersetzen muss, mit Meinungen, die oft keiner hören wolle. „Der Schlaatz ist ein Spannungsfeld, da lässt sich nicht drumherum reden“, sagt Tobias Schulz. „Aber ich bin froh, hier zu sein.“

„Die Stelle und das Angebot sollen sich mit mir entwickeln“

Glaube, Liebe, Plattenbau: Fürs erste setzt Tobias Schulz auf Bewährtes: auf Kiezgottesdienste und Begegnungsnachmittage. Aber ja, natürlich wolle er „Kirche im Kiez“ nach seinen Vorstellungen gestalten. „Für mich war aber von Anfang an klar: Ich kann eine Stelle, die es schon länger gibt, nicht mit einem Agenda-Paket unterm Arm antreten“, sagt er. „Ich muss abwarten, beobachten und Menschen kennenlernen – Menschen, Menschen, Menschen. Die Stelle und das Angebot sollen sich mit mir entwickeln.“

Von Nadine Fabian