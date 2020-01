„Neuer Stadtkanal“ statt historischer Rekonstruktion

Innenstadt

Das Stadtkanal-Projekt nimmt Fahrt auf. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hatin seiner Rede beim Neujahrsempfang eine Bürgerbeteiligung angekündigt– und sich deutlich gegen eine historische Rekonstruktion ausgesprochen.

Keine Kopie, sondern ein „Neuer Stadtkanal “

Schubert will als erstes das Teilstück zwischen Hauptpost und Berliner Straße in Angriff nehmen. Dabei positionierte er sich deutlich für einen modernen Wasserlauf. „Vielleicht machen wir es lieber wie beim Neuen Lustgarten und nennen ihn Neuen Stadtkanal. Denn es sollte hier nicht um eine Kopie gehen“, sagte er.

Nach einem Starkregen war der bereits rekonstruierte Teil des Stadtkanals Mitte 2019 geflutet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Aus dem betonierten Parkplatz auf dem Kanalbett solle ein Ort „zum Verweilen, Sitzen und Planschen“ werden. Im Mai werde der Stadtteilspaziergang der Verwaltungsspitze mit den Bürgern durch die Innenstadt dem Verlauf des Kanals folgen, sagte Schubert der MAZ.

Schubert verfolgt das Projekt „nicht aus Nostalgie“

Er verglich das Projekt mit der Erneuerung der Konrad-Wolf-Allee in Drewitz, die durch die Neugestaltung als Park stark aufgewertet worden war. Solch eine Aufenthaltsqualität wünsche er sich auch für die Bewohner des Viertels an der Burgstraße. „Deshalb und nicht aus Nostalgie werbe ich für das Projekt“, so Schubert.

Vor einem Jahr hatte Schubert in seiner damaligen Rede zum Neujahrsempfang die Wiederbelebung des verschütteten Stadtkanals zu seinem Herzensprojekt erklärt.

Lesen Sie auch:

>>>Mitte-Bündnis will Stadtkanal fördern

>>> Stadtkanal: Potsdamer Stadtverwaltung lässt Fördermittel ungenutzt

>>>Bekenntnis zum Stadtkanal gefordert

>>>Potsdamer Stadtkanal sorgt weiterhin für Diskussionen

Von Peter Degener