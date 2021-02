Innenstadt

Potsdams Bürger sollen einen ganz neuen Blick auf die Havel bekommen. Ein bislang nur für wenige zugänglicher etwa 500 Meter langer Uferstreifen der Havel am Hinzenberg kann öffentlich begehbar werden. Das Prüfergebnis eines Antrags der Linksfraktion von 2018 liegt nun vor: „Nach Prüfung ist ein Bebauungsplan zur Umsetzung des öffentlichen Interesses eines Uferweges am Hinzenberg nicht erforderlich“, heißt es im Ergebnis der Bauverwaltung.

Gespräche mit den Eigentümern noch im ersten Halbjahr 2021

Sofern Geld im Haushalt bereitgestellt wird, steht einer Umsetzung nichts im Wege. Es gibt demnach bereits eine Übersicht über alle Flurstücke, zu deren aktuellen Eigentümern und auch den Vertragsverhältnissen. Noch in der ersten Jahreshälfte sollen die Gespräche mit den Eigentümern und Pächtern erfolgen. Das Ziel der Stadt ist eine „Anpassung der Verträge“ zur künftigen Mitnutzung der Grundstücke. Der auf der Karte dargestellte potenzielle Verlauf soll dabei die Grundlage der Gespräche sein. Ein großer Teil der Grundstücke ist sogar in städtischer Hand oder durch andere Rechte gesichert.

Derzeit sieht es an dieser Stelle der Havel so aus: Wer vom Stadthafen am Lustgarten aus den Anlegern der Weißen Flotte der Havel folgt, kann nur bis zum Ende des Betriebsanleger der Dampfschiffe laufen. Dahinter erstreckt sich die Kleingartensparte „Am Hinzenberg“ mit der Hinzenbergklause, die auch Gäste bedient, die nicht zu den Parzellenpächtern gehört. Doch der Weg endet hier.

570.000 Euro Kosten veranschlagt das Rathaus für den Uferweg

Dahinter hat der „1. Potsdamer Anglerverein“ seinen Sitz, der das Ufer für einen Bootsliegeplatz nutzt. Künftig könnte jedermann diesen Uferstreifen nutzen und hinter dem Liegeplatz an den Bahngleisen und dem Regierungsstandort am Lustgartenwall entlang bis zum Ende der Dortustraße gehen. An dieser Stelle würde sich die bisherige Lücke schließen, denn hier beginnt ein weiterer öffentlicher Uferweg, der bis zur Havelbucht und darüber hinaus führt.

Vom neuen Uferweg hätte man einen Blick auf die Hinterkappe von Hermannswerder und die beiden Planitz-Inseln. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wenn auch kein Bebauungsplan nötig ist, kostet die Planung und Herstellung des Uferwegs dennoch einiges Geld. 570.000 Euro kalkuliert man im Rathaus für die Planung und Baukosten. „Bisher sind keine finanziellen Mittel im Haushalt vorgesehen“, heißt es in der Vorlage des Prüfergebnisses. Ob und wann der Uferweg entsteht, ist deshalb von der Prioritätensetzung bei der Haushaltsplanung abhängig.

Von Peter Degener