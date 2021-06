Potsdam

Der Rechtsanwalt und CDU-Stadtverordnete Götz Friederich ist der neue Vorsitzende der AG Innenstadt. Die Entscheidung im vor zwei Wochen frisch gewählten Vorstand des Händlerverbunds fiel am Dienstagabend einstimmig. Stellvertretender Vorsitzender ist Fielmann-Filialleiter Johannes Haerkötter.

Ganz Potsdam soll profitieren

Die Stimmung im Vorstand sei sehr gut, man schaue positiv in die Zukunft, so Götz Friederich: „Es gibt viel zu tun, und wir freuen uns auf die Aufgaben und Herausforderungen zur Gestaltung unserer Innenstadt“. Haerkötter betonte den Teamgedanken, für den die AG Innenstadt stehe: „Es geht bei unserer Arbeit nicht um individuelle Interessen, sondern darum, die Attraktivität der Innenstadt insgesamt zu fördern und über die Grenzen Potsdams bekannt zu machen. Davon werden alle profitieren, die Potsdamer Unternehmen, die Postdamerinnen und Potsdamer, Potsdams Gäste und somit die Stadt Potsdam insgesamt.“

Der Vorstand der AG Innenstadt Potsdam hat per Zoom-Konferenz den neuen Vorsitzenden gewählt: (obere Reihe v.l.) Johannes Haerkötter, Götz Friederich, Stefan Scharnbeck, (Mitte, v.l.) Dietmar Teickner, Manuela Damm, Jörg Meyer, (unten) Michael Noss. Quelle: AG Innenstadt Potsdam

Aktuell beschäftige sich die Stadtverwaltung mit vielen Themen, die laut AG großen Einfluss auf die Gestaltung und die Entwicklung der Innenstadt Potsdams haben werden – etwa eine autofreie Innenstadt, die Sanierung der Brandenburger Straße und die Wiederbelebung des Stadtkanals. „Die Innenstadt ist nicht nur das Zentrum der Stadt, sie ist das Herz! Und das muss wieder kräftig schlagen, damit es Potsdam insgesamt gut geht“, sagt Götz Friederich. „Um das zu erreichen, werden wir als AG Innenstadt vor allem den Interessen der vielen Vor-Ort-Akteure wieder eine starke Stimme geben.“

„Das Gefühl vermitteln, im Herzen der Stadt willkommen zu sein“

Er wolle die AG Innenstadt zu einem „schlagkräftigen Sprachrohr und einer starken, wahrnehmbaren Marke“ machen: „Potsdams Innenstadt muss eine Atmosphäre mit einem intelligenten städtebaulichen Rahmen und einer bunten Mischung von Angeboten schaffen, das sowohl den Potsdamerinnen und Potsdamern, als auch Potsdams Gästen das Gefühl vermittelt, im Herzen der Stadt willkommen zu sein und sich wohlzufühlen.“

Dank an die bisherige Vorsitzende

Zum Vorstand der AG Innenstadt gehören außerdem die wiedergewählte Schatzmeisterin Manuela Damm von der Veranstaltungsagentur Coex, Karstadt-Filalchef Michael Noss, Schausteller Jörg Meyer, Augenoptikermeister Stefan Scharnbeck und Lakritzkontor-Inhaber Dietmar Teickner.

Sie alle sprachen der bisherigen Vorsitzenden, Bärbel Schälicke, ihren Dank aus. „Sie hat in einer schwierigen Phase der AG Innenstadt die Verantwortung übernommen, die AG Innenstadt zusammengehalten und hervorragend geführt“, so Friederich. „Sie war eine stets erreichbare und ansprechbare Stimme für die Innenstadt und hat alles darum gegeben, die Interessen der Innenstadt bestmöglich zu artikulieren und zu vertreten. Wir danken ihr deshalb für ihren unermüdlichen Einsatz und freuen uns, dass sie uns auch weiterhin gern mit Rat und Tat zur Seite steht.“

Zusammenarbeit mit der Stadt und vielen anderen wichtig

Bärbel Schälicke hatte sich zuvor in einer E-Mail an die Mitglieder gewandt und sich ihrerseits für die zurückliegenden Jahre der gemeinsamen Arbeit bedankt. „Nur mit Hilfe der guten Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, der AG Babelsberg und vielen anderen Mitstreitern konnten wir so manches erreichen und eine Anzahl von Problemen lösen“, so Schälicke. Dem neuen Vorstand wünsche sie – auch im Namen aller Mitglieder – alles Gute und viel Kraft bei der Umsetzung der anstehenden Aufgaben, die im Interesse der AG Innenstadt Potsdam und der Stadt Potsdam stehen.

Von MAZonline/nf