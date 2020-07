Innenstadt

T-Shirts schlicht unifarbig, klein gemustert oder mit andersfarbiger Knopfleiste, seriös aber nicht langweilig wirkende Hemden neben welchen mit zarten Farben und unterschiedlich farbigen Knöpfen oder großgemusterten Modellen, schicke Bermudas für die Stadt oder Jeans - all das und vieles mehr findet Mann seit drei Monaten in der Brandenburger Straße 66 bei „Herrmanns“.

Während es Ende April für die meisten Einzelhändler in Potsdam Restart hieß, wagte Dirk Sadrinna mit seiner Boutique für Männermode hier einen Neustart. Losgehen sollte es eigentlich bereits am 1. April, doch Corona macht auch ihm einen Strich durch die Rechnung. Glücklicherweise betrug die Verzögerung nur drei Wochen. Doch das war zu Beginn des Shutdowns nicht abzusehen. Sadrinna sorgte sich um das volle Lager mit der Frühjahrs- und Sommerkollektion ebenso wie um die Mitarbeiter, deren Arbeitsverträge einen Beginn am 15. März vorsahen. Deren Jobstart musste gleich mit Kurzarbeit beginnen. Das Abwarten nutzte er, um die regelmäßig ankommende Ware zum Geschäft zu bringen. Außerdem informierte er sich genau über alle staatlichen Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen und nahm diese Hilfen auch in Anspruch. „Wir waren alle gemeinsam drei Wochen lang sozusagen auf Abruf“, beschreibt er die Zeit.

Ein alter Bekannter – ihm gehörte auch „Frau Paul“

Sadrinna ist kein Unbekannter im Potsdamer Textileinzelhandel. Allerdings kam er eher zufällig in diese Branche. Als er mit seiner Marketing-Agentur aus Bornstedt in die Innenstadt ziehen wollte und das bevorzugte Mietobjekt zu groß war für ein Büro, kam er auf die Idee, in den übrigen Räumlichkeiten ein Geschäft zu eröffnen. So entstand das Blusengeschäft „Frau Paul“ in der Gutenbergstraße, das von seiner Ehefrau geleitet wird. Corona traf ihn auch dort.

In diesen Zeiten im Einzelhandel zu expandieren, ist das nicht problematisch. Der Seiteneinsteiger sieht das nicht so. „Wenn man ein ansprechendes Sortiment hat und kompetentes, kundenfreundliches Verkaufspersonal kann man sich durchsetzen“, ist er überzeugt. Ansprechendes Sortiment heißt im Fall von Herrmanns Konzentration auf Casual, also legere Kleidung für die Freizeit, modisch, mutig, in guter Qualität, im mittleren Preissegment und in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ein junger und ein älterer Verkäufer

Das passende Verkaufspersonal, das sind zwei Herren – einer jünger, einer bereits im Rentenalter – und Filialleiterin Michaela König. Sie bringt das mit dem passenden Sortiment auf den Punkt: „Kleidung, die ich gern verkaufen möchte, Outfits, die sich gut kombinieren lassen, Qualitätsware und Mode, die bei Touristen gut ankommt.“

Das Geschäft ist eher klein, im typischen Boutiquecharakter. Es wirkt sachlich und aufgeräumt. Das Interieur mit den Holzregalen, die ein örtlicher Tischler angefertigt hat, nimmt sich zurück. Die Hauptrolle spielt hier die Bekleidung. Aktuell dominieren vor allem Shirts und Hemden mit viel Farbe und Mustern. Aber auch erste flauschige Pullover und leichte Steppjacken sind im Angebot. Natürliche Materialien geben den Ton an – Leinen, Baumwolle, Viskose. Ware aus Polyester kauft Sadrinna möglichst nicht ein.

Es gibt schon Stammkunden

Das Geschäft ist gut gestartet. Woche für Woche, so der Chef, wird es mehr. Auch Stammkunden habe man bereits. Der Unternehmer hat sich bei der Wahl des Standortes ganz bewusst für den hinteren Teil der Brandenburger Straße entschieden. Zum einen wegen der Parkmöglichkeiten am Luisenplatz, zum anderen wegen der zwei Wettbewerber im nahen Umfeld. Drei Geschäfte für Herrenmode böten den Kunden ein breites Sortiment. Was man in dem einen nicht findet, bietet vielleicht das andere. „Die Kunden sollen wieder Lust bekommen, in die Innenstadt zu fahren“, wünscht sich Sadrinna. Er glaubt fest an die Brandenburger Straße und will anderen Geschäftsleuten Mut machen. Das heißt nicht, dass er nicht auch mit Bedauern sieht, dass alteingesessene Geschäfte schließen und eine Art Schieflage hin zur Gastronomie entsteht. Dennoch ist er überzeugt davon, dass in der Straße Platz für kleine Familienunternehmen ist, die sich trauen, hier tätig zu werden. Das verlange jedoch auch von so manchem Vermieter ein Umdenken.

Elegante Business-Kleidung fernab vom Anzug

Mit seinem Angebot will das „Herrmanns“ Kunden von jung bis alt ansprechen. „Wir setzen da keine Grenzen“, erzählt der Chef. Die ersten drei Monate hätten gezeigt, auch ältere Herren hätten durchaus Mut zur Farbe, ohne dass dies unpassend wirke. „Das freut uns“, ergänzt König.

In der Zukunft möchte das Team noch mehr Geschäftsleute davon überzeugen, dass nicht nur der dunkle Anzug mit dem weißen oder hellblauen Hemd seriös wirkt. Im hinteren Teil des Geschäfts will Sadrinna deshalb an einem festen Platz, wo man in Ruhe beraten und überzeugen kann, Business-Kleidung anbieten. Keine Anzüge, stattdessen elegante, moderne Jackets, dazu passende Hosen und für die ganz Mutigen mal ein Hemd mit einer kräftigen Farbe, so stellt er sich das vor.

Der umtriebige Unternehmer erweitert zudem auch sein Angebot für Damen. Ab 1. August wird es in direkter Nachbarschaft zu „Frau Paul“ in der Gutenbergstraße 18 ein Geschäft speziell für Kleider geben.

Von Elvira Minack