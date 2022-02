Zentrum Ost

In Zentrum Ost soll ein weiteres Hochhaus errichtet werden. Nach MAZ-Informationen wurde im nicht-öffentlichen Teil des Bauausschusses am Dienstagabend ein Bauprojekt im Kern des Stadtteils vorgestellt. Demnach könnte die frühere DDR-Kaufhalle an der Ecke Lotte-Pulewka-Straße und Humboldtring, die derzeit vor allem als Schülerspeisung dient, abgerissen werden. An gleicher Stelle soll demnach ein elf Stockwerke hohes Wohnhaus mit kleinen Apartments entstehen.

Neues Hochhaus in Potsdams Stadtteil Zentrum Ost

Es wurde seitens des Eigentümers eine sogenannte Bauvoranfrage gestellt, mit der geklärt wird, in welcher Größenordnung dort gebaut werden darf. Da dort kein Bebauungsplan mit sehr strengen Vorgaben gilt, dürfen die Eigentümer so umfangreich bauen, wie es schon in der Umgebung der Fall ist.

Die etwas weiter vom Grundstück entfernten Punkthochhäuser in Zentrum Ost sind laut einer Liste der Stadt zwischen 45 und 52 Meter hoch. Die langen Wohnscheiben mit zehn Geschossen, die sich direkt an den DDR-Flachbau anschließen sind zwischen 34 und 36 Meter hoch. Auf ersten Skizzen aus der Bauvoranfrage, die im Bauausschuss gezeigt worden sind, ist für das Hochhausprojekt eine Oberkante von 39,6 Meter angegeben. Aus dem Ausschuss wird der MAZ berichtet, dass ursprünglich sogar ein 18 Geschosse hoher Bau vorgeschlagen worden sei – hier habe die Stadt dem Eigentümer aber signalisiert, dass diese Höhe nicht genehmigungsfähig wäre.

Verdichtung von Stadtteilen anstelle von Versiegelung

Das Altbau wurde in den Siebziger Jahren als Kaufhalle mit dem charakteristischen wellenförmigen Dach aus halbrunden Betonelementen errichtet. Vor etwa zehn Jahren wurde er durch den Potsdamer Bauunternehmer Michael Hoier saniert, dem auch weitere solcher Hallen gehören oder gehört haben. Der MAZ bestätigte Hoier am Mittwoch das Vorhaben. „Es gibt die Idee, weil damit Wohnraum in bereits verdichteten Gebieten in Potsdam geschaffen werden kann“, so Hoier. Weitere Auskünfte wollte er zunächst nicht geben.

Zu den Nutzern des DDR-Baus gehört neben der „Ost-Apotheke“ in erster Linie die Stadt Potsdam. Sie hat den größten Teil des rund 1000 Quadratmeter großen Gebäudes als Mensa und Projektraum für die Schüler der Peter-Joseph-Lenné-Gesamtschule und der Grundschule am Humboldtring angemietet, deren Schulgelände sich genau gegenüber auf der anderen Straßenseite befindet. Auch die Stiftung SPI nutzt das Gebäude – eine Schulsozialarbeiterin der SPI hat dort einen Beratungsraum und offenen Treffpunkt für Schüler.

Im Ausschuss wurde das Projekt ambivalent aufgenommen. Einerseits müssen durch das Gebäude keine zusätzlichen Flächen versiegelt werden und es sind auch große Abstände zur Nachbarbebauung gegeben. Andererseits handelt es sich bei dem Grundstück um die zentrale Gewerbefläche in der Mitte des Stadtteils, wo zwei weitere Flachbauten wie der REWE-Supermarkt sich von der hohen Wohnbebauung abgrenzen. Angesichts schon heute mangelnder Stellplätze für Autos wurde die Frage gestellt, wie die Verkehrszunahme abgefedert werden kann. Womöglich muss deshalb auch ein Parkhaus errichtet werden.

Mietverträge im Flachbau laufen noch fast zehn Jahre

Wie konkret die Hochhauspläne tatsächlich sind, ist noch ein Rätsel. Denn bei einem der gewerblichen Mieter war erst im vergangenen Jahr der Mietvertrag um zehn Jahre verlängert worden. Auch der Vertrag des städtischen Kommunalen Immobilienservice (Kis) für die Schulmensa wurde nach der Sanierung 2011 ein langfristiger Mietvertrag mit Verlängerungsoption geschlossen. Womöglich dient die Bauvoranfrage dazu, den potenziellen Wert des Grundstücks zu ermitteln oder den bisherigen Wert durch eine positive Bauvoranfrage für das Hochhaus noch zu steigern. So könnte die Hochhaus-Idee auch als Grundlage für einen lukrativen Weiterverkauf des Grundstücks dienen.

Neue Schulmensa soll 2024 fertig werden

Sollten die Pläne umgesetzt werden, ergibt sich zumindest für die Schulspeisung und die Schulsozialarbeit kein Problem durch den dann nötigen Abriss. Der Kommunale Immobilienservice plant auf dem Schulgelände von Gesamt- und Grundschule auf der anderen Straßenseite nicht nur den Bau einer neuen Sporthalle, sondern auch die Errichtung einer neuen Mensa, um die Schulspeisung in einem eigenen Gebäude langfristig zu sichern. Auch der Projektraum und die Flächen für die Schulsozialarbeit sollen dort Platz finden. Das Vorhaben befinde sich laut Stadtverwaltung derzeit in der Entwurfsplanung.

Bei planmäßigem Verlauf sei die Fertigstellung für Ende 2024 vorgesehen. Anschließend will die Stadt den bisherigen Mietvertrag kündigen – der Eigentümer sei laut Verwaltung dazu bereit, den Vertrag vorfristig zu beenden. Die Abstimmung hierzu laufe laut Stadt bereits.

Von Peter Degener