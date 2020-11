Innenstadt

Die Werner-Seelenbinder-Straße bekommt ein völlig neues Gesicht. Am Montag hat die Glockenweiß GmbH, die das Kreativquartier an der Plantage bauen wird, erstmals öffentlich gezeigt, wie die Straße künftig aussehen wird. Denn auch wenn die Straße versteckt hinter den Studentenwohnheimen an der Breiten Straße liegt, wird sie künftig deutlich mehr Passanten anziehen.

Die kleine Straße wird deutlich mehr Laufpublikum bekommen

Einerseits ist ein Eingang des neuen Kreativquartiers dort geplant, das Ende 2023 eröffnet werden soll. Außerdem wird der Turm der Garnisonkirche voraussichtlich schon ab Mitte 2022 zehntausende Besucher durch die kleine Straße locken. Die Einbindung dieser künftigen Besucherströme und auch des verschlossenen Portals des Langen Stalls zwischen Kreativquartier und Kirchturm stehen nun auf dem Prüfstand.

Der fast 60 Meter lange Neubau schließt an das bislang frei stehende Portal des Langen Stalls (l.) an und bildet einen Eingang in das Kreativquartier. Quelle: Glockenweiß/Architekturbüro Michels

„Es gab diverse Gespräche mit dem Denkmalschutz. Da bestand immer der Wunsch, dass die historische Parzellierung in der Fassade ablesbar ist“, so Glockenweiß-Geschäftsführer Christopher Weiß.

Nun wirkt der neue Gebäuderiegel, der anstelle der früheren Feuerwache errichtet werden soll, wie eine Neuinterpretation der typischen barocken Potsdamer Bürgerhauszeile. In der Mitte springt herrschaftlich der künftige Eingang ins Quartier hervor. Kleine Entwarnung: Die Leuchtbuchstaben „QU“ an der Fassade sind nur Platzhalter für das tatsächliche Signet des Quartiers.

Portal des Langen Stalls könnte wieder geöffnet werden

Auch das Portal des Langen Stalls links daneben, dessen Pforte seit der Zerstörung des Gebäudes vor 75 Jahren verschlossen ist, könnte wiederbelebt werden. „Eine Öffnung des Portals wurde an uns herangetragen und wir werden das prüfen“, erklärte Christopher Weiß der MAZ. Das barocke Portal gehört der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und steht unter Denkmalschutz.

Im architektonischen Entwurf für das Quartier des Büros Andreas Michels war es bislang nicht näher betrachtet worden. Michels hatte kürzlich im MAZ-Interview erklärt, dass hinter dem Portal, dessen Fenster nur aufgemalt sind, vor allem die technische Infrastruktur für den Neubau des Langen Stalls untergebracht werden soll.

Rechts von der Schaufassade des Langen Stalls standen bis 1945 mehrere barocke Bürgerhäuser. Quelle: MAZ

Stiftung Garnisonkirche hat Interesse an möglicher Mitnutzung bekundet

Unmittelbar neben dem Portal entsteht gerade der Turm der Garnisonkirche neu. Die Stiftung für dessen Wiederaufbau verfolgt die Entwicklungen in der Werner-Seelenbinder-Straße nicht nur, sondern denkt sogar über eine mögliche Beteiligung nach.

„Es gibt Bereiche, die für die Nutzer des Kreativquartiers und uns beiderseits sinnvoll sind. Mit Blick auf kommende Besucherströme sind wir gut beraten, öffentliche Funktionen abzustimmen und zu ergänzen und keine Parallelwelten zu bauen“, erklärte Stiftungsvorstand Wieland Eschenburg der MAZ am Montag. Als konkrete Beispiele nannte er den Besucherservice, Gastronomie und öffentliche Toiletten.

Die Stiftung rechnet mit bis zu 100 000 Besuchern jährlich für den Turm der Kirche. Ob man auch selbst Mieter in den Sockelgeschossen des Kreativquartiers werden wolle, sei aber offen. „Wir haben dem Entwickler Glockenweiß signalisiert, dass wir auf seine Planungen gespannt sind und haben verabredet uns zusammenzusetzen“, so Eschenburg.

Die alte Feuerwache wurde 1964 eingeweiht und 2015 abgerissen. An ihrer Stelle entsteht der Neubau von Glockenweiß. Quelle: Friedrich Bungert

Die neue fast 60 Meter lange Hauszeile wird von Glockenweiß flexibel errichtet. Im Sockelgeschoss können Einzelhandel und öffentliche Nutzungen, wie sie von der Stiftung Garnisonkirche angeregt sind, unterkommen. Darüber sollen überwiegend Büroflächen entstehen, womöglich aber auch Mikroappartements.

Am Donnerstag war das Dialogverfahren zwischen Verwaltung, Politik und Kreativwirtschaft zur Entwicklung des Quartiers mit einem Beschluss des Konzepts für Bauten, Freiflächen und Nachhaltigkeit geendet. Die Glockenweiß GmbH soll nun Eigentümer der bislang städtischen Flächen werden.

Die Reste der Mammonstraße In der heutigen Werner-Seelenbinder-Straße ist bis auf das Portal des Langen Stalls und drei Barockhäuser nichts mehr von der originalen Bausubstanz der einstigen Mammonstraße erhalten. Dabei war die Straße nur teilweise im Krieg zerstört worden, vor allem die Gebäude neben dem Portal des Langen Stalls. Dort stand zwischen 1964 und 2015 eine Feuerwache. Die größtenteils erhaltene Südseite der Straße wurde in der DDR für den Bau von Studentenheimen abgerissen.

