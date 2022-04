Zentrum Ost

Am frühen Sonntagmorgen haben Aktivisten der Klimaschutz-Initiative Extinction Rebellion über 100 Bäume auf der Fläche des ehemaligen Nuthewäldchens in Zentrum Ost gepflanzt. Mit der Aktion wollen sie auf eine verfehlte Stadtpolitik aufmerksam machen und Klimaschutz selbst in die Hand nehmen.

Potsdamer Baufeld nach Rodung des Nuthewäldchens noch immer unbebaut

Vor über einem Jahr war das Wäldchen gerodet worden, um das Baufeld für neue Wohnhäuser frei zu machen. Das hatte zu zahlreichen Protesten geführt. Doch ein Jahr später ist von Baubeginn auf der gerodeten Fläche nichts zu sehen: „Das macht mich traurig und wütend. Vor einem Jahr wurde das Nuthewäldchen in einer Hau-Ruck Aktion vor Beginn der Brutsaison gerodet. So wurden Tatsachen geschaffen. Das Nuthewäldchen hätte ohne Verluste noch mindestens ein Jahr lang weiter Vögeln, Insekten und anderen Tieren Schutz bieten können“, so Matthias Gerlach von Extinction Rebellion Potsdam in einer Mitteilung.

Die Gruppe fordert nicht nur eine Wiederaufforstung des Nuthewäldchens, sondern auch, dass die Stadt für Bauvorhaben in Potsdam keine gesunden Bäume und Waldflächen mehr abholzt. Stattdessen sollte durch zusätzliche Pflanzungen mehr Kohlendioxid gespeichert werden.

