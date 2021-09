Potsdam

Die Potsdamer Verwaltung soll sich bis 2030 in der Innenstadt und an der Heinrich-Mann-Allee konzentrieren. Ein Verwaltungsstandort an der Edisonallee in Zentrum Ost ist nunmehr vom Tisch. Der Verwaltungscampus hinter dem Stadthaus in der Innenstadt soll bis 2030 modernisiert und erweitert werden, damit dort 1500 Verwaltungsarbeitsplätze entstehen. 84,5 Millionen Euro Baukosten sind dafür nötig. An der Heinrich-Mann-Allee soll von 2024 bis 2028 ein moderner Bürobau für mindestens 500 Mitarbeiter entstehen.

Schubert mahnt Investitionen für bessere Arbeitsbedingungen an

Der Standort Edisonallee fiel in einer extern durchgeführten Kosten-Nutzen-Analyse hinter die Heinrich-Mann-Allee. Ein Grund: Nach MAZ-Informationen waren nicht alle Eigentümer der dortigen Flächen zum Verkauf bereit, was langfristig höhere Mietkosten zur Folge gehabt hätte. Am Dienstag stellte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) die Vorzugsvariante von insgesamt neun untersuchten Szenarien vor. Der Vorschlag wird als nächstes von den Stadtverordneten beraten.

An der Heinrich-Mann-Allee baut die Pro Potsdam ein neues Wohnviertel. Zur Hauptstraße sind Büroflächen geplant – die will das Potsdamer Rathaus nutzen. Quelle: Julius Frick

An deren Adresse sagte Schubert: „Die Haushaltslage wird mit Sicherheit nicht einfacher werden und die Verlockung zu warten, wird sehr groß sein. Aber das geht nicht mehr. Der Zeitpunkt ist gekommen in die Basis zu investieren. Meine Mitarbeiter haben sonst nicht mehr die Grundlage, um ihre Arbeit zu machen“, warnte der Verwaltungschef. In den vergangenen Jahren mussten mehrere Verwaltungsgebäude wegen ihres Zustands notsaniert oder frei gezogen werden. Schubert will deshalb im Doppelhaushalt 2023/2024 „erste Summen“ verankern.

Mietkosten verdoppeln sich bis 2023

Der nächste Schritt ist die Ausarbeitung eines Funktions- und Raumprogramms, damit klar wird, welche Teile der Verwaltung mit ihren rund 200 verschiedenen Berufsgruppen an welchen Standort kommen. Dann wird auch klar, ob es einen zweiten Bürgerservice geben wird. Neben den baulichen Zuständen sind die Mieten ein entscheidendes Argument für den Bau des zweiten Verwaltungsstandorts. Derzeit sind rund 600 Rathaus-Mitarbeiter auf fünf größere Standorte im Stadtgebiet verteilt – etwa am Hauptbahnhof und in der Behlertstraße. Die Mietkosten für diese Büros liegen allein 2021 bei 4,9 Millionen Euro und steigen bis 2023 auf bis zu zehn Millionen Euro. Wenn das gesamte Konzept mit zwei Hauptstandorten umgesetzt wird, rechtet man im Rathaus mit rund 4,6 Millionen Euro Mietkosten pro Jahr, der Großteil davon fließt an die städtische Pro Potsdam, die das neue Rathaus bauen soll.

Haus 1 mit seinen acht Stockwerken wird saniert – aber ob es auch abgestockt wird, ist offen. Quelle: Peter Degener

Vorerst keine Abrisse von DDR-Bauten vorgesehen

Ein Abriss der zwei DDR-Plattenbauten Haus 1 und Haus 2 – die vor allem als Sozial- und Bauamt dienten – ist in der Vorzugsvariante nicht zwingend vorgesehen. Das acht Stockwerke hohe Haus 1 im Zentrum des Verwaltungscampus wird voraussichtlich saniert und ergänzt, aber nicht abgestockt. „Zur Deckung der ermittelten Flächenbedarfe wird in der empfohlenen Variante die Sanierung des Hauses 1 in der bestehenden Höhe vorausgesetzt“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Haus 2 an der Jägerallee wird vermutlich abgerissen, aber zwingend ist das nicht. Quelle: Peter Degener

Eine endgültige Entscheidung wird allerdings erst der städtebauliche Wettbewerb bringen, der 2022 ausgelobt werden soll. Gleiches gilt für das Haus 2 an der Jägerallee. Schubert sagt dazu: „Es geht in erster Linie um vernünftige Arbeitsplätze für die Verwaltung“. Auch eine Vier-Feld-Sporthalle wird auf dem Campus errichtet – sie wird verschiedenen Schulen im Umfeld dienen, etwa der neuen Gesamtschule am Standort des Oberstufenzentrums 1.

Der alte Plenarsaal wurde Anfang 2020 zum letzten Mal als Sitzungsort der Stadtverordnetenversammlung genutzt. Quelle: Friedrich Bungert

Neuer Plenarsaal für die Potsdams Stadtverordnete

Es wird zudem die Errichtung eines neuen Plenarsaals auf dem innerstädtischen Verwaltungscampus empfohlen. Damit könnte in einigen Jahren wieder ein funktionaler Tagungsort für die Stadtverordnetenversammlung im Eigentum der Stadt entstehen. Der historische Plenarsaal im Stadthaus war seit Anfang 2020 nicht mehr genutzt worden, weil er technisch und aus Brandschutzgründen nicht mehr für das Stadtparlament geeignet war. Seitdem tagten die Stadtverordneten im Havelsaal der IHK und wegen der Corona-Pandemie auch in der Universität am Griebnitzsee und zuletzt in der MBS-Arena.

Auf das neue Wohnquartier der Pro Potsdam an der Heinrich-Mann-Allee haben die Pläne keine Auswirkungen. Der dortige Bebauungsplan sieht Büroflächen vor und muss nicht geändert werden.

