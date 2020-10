Bundesfördermittel machen es endlich möglich: Das Schweizerhaus am Fuße der Historischen Mühle soll als Anlaufstelle für Besucher nach Plänen von Landtagsarchitekt Peter Kulka aufgebaut werden – das Projekt lag fast ein Jahrzehnt in der Schublade.

So sieht der Entwurf für das neue Besucherzentrum am Park Sanssouci an der historischen Mühle aus. Quelle: Peter Kulka Architekten