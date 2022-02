Waldstadt

„Endlich mal wieder! Ein neues Restaurant in Waldstadt“ und „empfehlenswert, gemütlich, lecker essen und trinken“ – diese begeisterte Kritik ist bei „Potsdam Waldstadt“ auf Facebook zu finden. Soll man drauf hören oder nicht? Im Falle der „Trattoria da Guiseppe e Salvatore“ unbedingt.

Der neue Italiener in der Waldstadt: Atmosphäre und Lage

Die Waldstadt, erstes sogenanntes Neubaugebiet in Potsdam, errichtet ab den 1950er-Jahren, viele Wohngebäude, wenig Gastronomie. Da fällt an der Johannes-R.-Becher-Straße ein neues Restaurant besonders auf. Die „Trattoria da Guiseppe e Salvatore“ gibt sich seit Ende Januar die Ehre. Die Betreiber mag man vom Barone’s am Bahnhof Rehbrücke kennen. Nun gibt es deren Steinofenpizza eben anderenorts, in eben jener gemütlichen Trattoria.

Blick ins Innere des neu eröffnete Restaurants "Trattoria da Giuseppe e Salvatore" in der Waldstadt I. Quelle: Bernd Gartenschläger

Rot-weiß-karierte Tischtücher, der Inbegriff dieser kleinen italienischen Lokale, sorgen für Atmosphäre, ebenso das Weinregal, das eine Karte von Sizilien mit einschließt. Auf die ist man besonders stolz. Schließlich stammt der im Service agierende Mit-Chef Guiseppe aus Palermo. Es läuft italienische Musik, es wird – auch von den Gästen – viel italienisch gesprochen. Mich erinnert die Trattoria an einen meiner Lieblingsläden in einem Mailänder Vorort. Kein künstliches Italien-Getue, nichts Gekünsteltes, vielmehr ein ganz ehrlicher und unaufgeregter Laden, in dem man auch die Kühlgeräte summen hört und der Hauswein gut ist.

Neuer Italiener in Potsdam: Speisen und Getränke – die Bewertung

Koch und Kompagnon Salvatore kommt aus Sardinien. Nicht, dass nun sardisch gekocht würde. Aber es ist das Produktverständnis, das zur DNA gehört. Die Antipasto della Casa bietet das Übliche: Grillgemüse, Paprika, Zucchini, Artischocke etwa, jedoch gut zubereitet. Auch das Vitello tonnato überzeugt, was oft genug nicht der Fall ist. Zudem hält es eine Überraschung bereit. Es wurde nicht nur mit Kapern, sondern auch dünnen Gewürzgurkenstreifen getoppt – sehr passend und überzeugend. Etwas italienischer Kochschinken und zwei Salamisorten in erfreulicher Qualität sowie ein gut bestückter Weißbrot-Korb komplettieren die Antipasto.

Restaurantserie "MAZ-Aufgetischt",hier das neu eröffnete Restaurant "Trattoria da Giuseppe e Salvatore" in der Waldstadt I,hier das Gericht "Antipasto della casa" gemischte Platte mit Fleisch und gegrilltem Gemüse Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein anderer Vorspeisenklassiker ist Caprese. Mozzarella, Tomaten, Basilikum, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Oder alles, wenn es keine guten Produkte sind. Hier kommt ein schöner Büffelmozzarella auf den Teller, dazu dünne Scheiben Fleischtomate sowie ein paar Cocktailtomaten. Nicht eingedeutscht, sondern wie vielfach in Italien erlebt, wurde der Käse nicht in Scheiben geschnitten, sondern als schöne weiße Kugel belassen. Einziger Kritikpunkt: Die unnötige Attitüde, dieses mit Olivenöl perfekte Gericht noch mit Balsamico zu beträufeln.

Es gibt ausgesuchte Pastagerichte wie Spaghetti Carbonara, Lasagne und Rigatoni alla Amatriciana. Auf Wunsch wird jedes Nudelgericht auch mit glutenfreier Pasta serviert. Uns hat jedoch das Lob der Steinofen-Pizza die kulinarische Richtung vorgegeben und als Ergänzung Fleisch oder Fisch. Entrecôte, Rinderfilet, Grillhuhn, Lamm, die Karte ist mit einem halben Dutzend Fleischgerichten und vier Fischen beziehungsweise Meeresfrüchten klein gehalten. Weil es nicht mehr braucht, um genügend Auswahl zu bieten. Die Scampi al Forno, acht im Ofen gebackene Garnelen, schwimmen in Knoblauch-Öl, eine schöne Paarung. Allerdings finde ich dieses Gericht mit 19,50 Euro, auch wenn es noch eine Gemüsebeilage (Möhren und grüne Bohnen – belanglos) und Kartoffeln gibt, überteuert.

Gute Pizza in Potsdam? In der Waldstadt wird man nun fündig

Wäre da noch das kulinarische Aushängeschild, die Pizza. Ein gutes Dutzend wird offeriert, einfach Klassiker, wie man sie sich wünscht. Abgesehen davon, dass ich gerne Büffelmozarella statt dem üblichen Mozzarella bevorzuge, ist die Diavola wie man sie sich wünscht. Genau auf den Punkt gebacken, mit knusprigem, dünnen Boden, nicht zu dickem Rand, saftig, großzügig belegt und mit angenehmer Schärfe. Damit wäre das begeisterte „lecker“ essen bestätigt, mit soliden italienischen Standards und einem sehr guten Montepulciano d’Abbruzzo als rotem Hauswein die ebenbürtige Weinbegleitung.

Lohnt sich ein Besuch beim neuen Italiener? Die Bewertung

Preis-Leistungs-Verhältnis: Abgesehen von der Scampi-Preis-Nörgelei sind die Preise für die Produkte und handwerkliches Know-how angemessen, in der Summe etwas höher als in anderen Trattorien und Pizzerien.

Service: Guiseppe geht seiner Aufgabe als Servicemann charmant und authentisch nach. Aufmerksam, zu kleinen Witzen aufgelegt, ist es, als wäre man in Italien.

Bewertung: Ganz einfach gesagt, diese Trattoria wünsche ich mir in meiner Nähe. Sie wäre mein neuer Lieblingsitaliener.

Von Manuela Blisse