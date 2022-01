Potsdam

Um 11.19 Uhr war es soweit: Frieda erblickte am Ernst-von-Bergmann-Klinikum das Licht der Welt. Potsdams Neujahrsbaby ist allerdings in Potsdam-Mittelmark zu Hause und bereitet dort Familie Pfefferkorn aus Werder einen ganz besonderen Start ins neue Jahr. Frieda wiegt 3190 Gramm, ist 48 Zentimeter groß und der ganze Stolz ihrer überglücklichen Eltern.

1822 Kinder kamen im Klinikum zur Welt

Im Jahr 2021 wurden im Klinikum Ernst von Bergmann 1775 Entbindungen durchgeführt. Darunter waren 44 mal Zwillinge – also 88 Kinder. Insgesamt sind so 1822 Kinder im Potsdamer Klinikum geboren worden: 876 Mädchen und 945 Jungen. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 wurden im Klinikum „Ernst von Bergmann“ 1568 Entbindungen durchgeführt. Darunter waren 64 mal Zwillinge. Insgesamt hatten 1632 Kinder im Klinikum das Licht der Welt erblickt: 795 Mädchen und 837 Jungen.

„Wir freuen uns sehr über alle Babys, die bei uns im Klinikum zur Welt kommen“, sagt Dorothea Fischer, die Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Bergmann-Klinikum. „Das Vertrauen der werdenden Eltern in unsere Geburtshilfe bestärkt uns darin, dass unser Konzept der natürlichen Geburt in einer persönlichen, familiären Atmosphäre sehr gut angenommen wird. – Hier wollen wir im Jahr 2022 anknüpfen und in unserem Perinatalzentrum der Stufe 1 weitere individuelle Angebote für die werdenden Mütter schaffen.“

Kreißsaal und Neonatologie Wand an Wand

Das Perinatalzentrum Level I bietet laut der Chefärztin neben der individuellen Betreuung der Familie, modern und freundlich ausgestatteten, hellen Zimmern, Behandlungsräumen und dem Kreißsaal einen entscheidenden weiteren Vorteil: Der Kreißsaal und die Frühgeborenen-Intensivstation liegen hier Wand an Wand. Dies biete die Möglichkeit einer entspannten Geburtshilfe – sollte ein Neonatologe benötigt werden, so kann dieser direkt vor Ort die frisch geborenen Kinder behandeln, lange Wartezeiten werden somit im Notfall vermieden und die Kinder können bei der Entbundenen versorgt werden.

Kreißsaal im Corona-Modus

Auch im Bergmann-Kreißsaal ist man auf die Pandemie eingestellt. So erhalten alle Schwangeren, die im Klinikum entbinden möchten, bereits vor beziehungsweise zur Geburt einen Corona-Abstrich. Der Abstrich für den PCR-Test wird bei Geburtsbeginn direkt im Kreißsaal durchgeführt. Bei Frauen, die gleich im Kreißsaal verbleiben, wird zusätzlich ein Antigenschnelltest durchgeführt. Bei einem geplanten Kaiserschnitt ist der PCR-Test ein bis zwei Tage vor der OP angesetzt und erfolgt in der Abstrichstelle des Klinikums.

Beistand bei der Geburt

Trotz Pandemie brauchen werdende Mütter nicht auf eine Begleitperson zu verzichten. Wer das auch immer ist: er oder sie muss symptomfrei, negativ getestet und ohne Kontakt zu Corona-Erkrankten in den letzten drei Wochen sein. Unabhängig vom Impfstatus bittet das Klinikum die Begleitperson um Vorlage eines negativen, offiziellen Testergebnisses – das kann ein PCR-Test sein oder ein Antigenschnelltest nicht älter als 24 Stunden.

Begleitpersonen sind aufgefordert, sich selbstständig testen zu lassen. Nur in Ausnahmefällen wird die Begleitperson im Vorraum des Kreißsaals getestet. Im Kreißsaal muss die Begleitung eine FFP-2 Maske tragen. Für eine Begleitung beim Kaiserschnitt sind derzeit nur geimpfte und genesene Begleitpersonen mit negativem Covid-19 Test zugelassen. Es gilt in diesem Fall also die 2G-Plus-Regel.

Kein Besuch am Wochenbett

Auf der Mutter-Kind-Station des Bergmann-Klinikums stehen Familienzimmer, unter Vorbehalt und je nach Verfügbarkeit, bereit. Voraussetzung für die Aufnahme von Vätern, einem Partner oder einer Partnerin im Familienzimmer ist, dass diese Begleitperson neben einem vollständigen Impf- oder Genesenen-Status einen negativen Coronatest vorweisen kann (2G-Plus). Auch darf die Begleitperson in den vergangenen drei Wochen keinen Kontakt zu Corona-Erkrankten gehabt haben und muss symptomfrei sein. Mütter und Babys auf der Wochenbettstation dürfen seit dem generellen Besuchsverbot im Klinikum, das am 4. Dezember 2021 ausgesprochen wurde, keinen Besuch mehr empfangen.

Von Nadine Fabian