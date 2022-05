Innenstadt

Neun Bänke, die dazu einladen sollen, dass Unbekannte miteinander ins Gespräch kommen, werden derzeit in Potsdam bunt bemalt. Eine davon konnte am Samstag auf dem Luisenplatz zum Thema „Glück“ gestaltet werden.

„Wir haben gesehen, dass die Leute immer weniger miteinander kommunizieren“, erklärt Finja Eden (21) von dem studentischen Kulturprojekt BegegnungsBänke den Hintergedanken des Vorhabens. Gerade durch Corona würden viele nur mehr ihre engsten Kontakte pflegen, aber generell fehle es an der Kommunikation zwischen den Altersgruppen. „Wir haben versucht, ein möglichst niederschwelliges Angebot zu finden, bei dem sich Leute begegnen können“, so Finja Eden. Ähnliche Angebote gebe es zwar schon, aber ihres sei wohl das größte, soweit sie wisse.

Potsdams Begegnungsbank zum Thema "Glück" wurde auf dem Luisenplatz bemalt. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Gruppe, die aus acht Studentinnen des Studiengangs Kulturarbeit besteht, habe dabei zunächst an eine normale Bank im Park gedacht, die mit dem Hinweis „Begegnungsbank“ versehen wäre. Wer sich auf eine solche Bank setzt, signalisiert damit anderen: „Setz‘ dich gerne zu mir und sprich mich an. Ich bin offen für ein Gespräch und freue mich über Austausch!“ Recherchen hätten aber ergeben, dass ein der Hauptproblem bei einem entsprechenden Angebot in der Schweiz („Grüezi–Begegnungsbank“) die schlechte Erkennbarkeit war und so wurde im zweiten Schritt die thematisch Bemalung angedacht. Diese könnte gleichzeitig auch als Gesprächsstarter dienen, sagt die Studentin. Außerdem soll eine Metalltafel mit der Projektbeschreibung an jeder Bank befestigt werden.

Neun Begegnungsbänke – neun Themen

Insgesamt werden neun dieser Sitzmöglichkeiten im Stadtgebiet aufgestellt: Die Bank „Kosmos“ vor dem Rechenzentrum, die „Unterwasserwelt“ vor dem Treffpunkt Freizeit, das „Naturschauspiel“ vor dem Extavium, die „Zukunft“ vor der barocken Stadtmauer am Kanal, die Bank „Glück“ im freiLand, „Reisen“ auf dem Lottenhof, der „Märchenwald“ am Bürgerhaus am Schlaatz, die „Jahreszeiten“ im Klimagarten in Drewitz und die „Pflanzenwelt“ am Campusgarten der Fachhochschule Potsdam.

Potsdams Begegnungsbank zum Thema "Glück" wurde auf dem Luisenplatz bemalt Quelle: Konstanze Kobel-Höller

An der FH studieren auch die Organisatorinnen, deren Projekt von einer Professorin der Einrichtung begleitet wird. Diese half auch unter anderem beim Stellen der Förderanträge, sodass die Kosten im hohen vierstelligen Bereich dank Land Brandenburg, Studentenwerk, der Fördergesellschaft der FH Potsdam und einer eigenen Crowdfunding Kampagne komplett abgedeckt werden konnten. Das Projekt ist in Trägerschaft der Cultus gUG.

„So kann man leichter ins Gespräch kommen“

Die Bemalung der Begegnungsbänke erfolgte überwiegend auf Einladung. So wurde etwa die „Unterwasserwelt“ von Kita-Kindern gestaltet, das „Naturschauspiel“ von Senioren und Kindern gemeinsam. Nur an der Bemalung der Begegnungsbank „Glück“ konnten sich am Samstag alle beteiligen, die sich auf dem Luisenplatz einfanden. Zur Verfügung standen Acrylfarben, Spraydosen, Acrylstifte, aber auch Schablonen und Ponchos für jene, die es lieber sauberer haben wollten.

Zu den Kreativen gehörte Franja Grenzel: Von ihr ist nun eine bunte Spirale auf der Rückseite der Lehne der Bank zu finden. Die 24-Jährige, die über Instagram auf das Projekt aufmerksam geworden ist, arbeitet als Einzelfallhelferin im sozialen Bereich und findet die Idee toll: „Ich arbeite mit eingeschränkten Kindern und deswegen finde ich das Projekt so sinnvoll. Weil – es gibt noch so viele Vorurteile gegenüber eingeschränkten Menschen, und so kann man leichter ins Gespräch kommen.“

Das soll am 14. Mai der Fall sein, wenn die Bänke an ihren Standorten aufgestellt werden – mit Auftritten an den Begegnungsorten. Und wie geht es dann weiter? Für Studentinnen ist das Projekt dann abgeschlossen, die Betreuung der Sitz- und Gesprächsmöglichkeiten wird von den Einrichtungen übernommen, wo sie stehen. Durch diese doch etwas geschützteren Positionen hofft Franja Eden, dass auch Vandalismus kein allzu großes Thema wird. „Wir machen uns auf jeden Fall Sorgen und sind gespannt, wie sich das entwickelt. Aber wir hoffen, dass die Menschen merken, dass es ein tolles Projekt ist“, sagt sie.

Von Konstanze Kobel-Höller