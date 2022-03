Potsdam

Der Krieg in der Ukraine hat die Menschen in Potsdam zutiefst betroffen gemacht. Die Hilfsbereitschaft ist groß: Es wurden private Spendenaktionen und viele weitere Aktionen gestartet. Aktuell gibt es mehrere Spendenaufrufe. Die ersten Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine sind nach Potsdam gekommen. Rund 1400 Russen und knapp 900 Ukrainer in Potsdam leben bereits in Potsdam, die nun einen Krieg ihrer Heimatländer aus der Ferne erleben müssen. Es gibt aber auch jene, die nun den Weg in die Ukraine auf sich nehmen, um zu kämpfen.

Sie möchten helfen? Dann finden Sie hier einen Überblick über die aktuellen Hilfsaktionen in Potsdam. Sie möchten Geflüchtete eine Unterkunft anbieten oder andere Hilfsaktionen gründen? Dann melden Sie sich bei der Stadt Potsdam per Mail an ukraine-helfen@rathaus.potsdam.de.

Dieser Newsblog wird laufend aktualisiert.

Eisverkauf für die Ukraine: mehr als 2000 Euro Spenden 2117,7 Euro - das ist das Ergebnis der Spenden-Aktion des Potsdamer Gastronoms René Dost . Er hatte die Einnahmen der Eröffnung seines neuen Eiscafés "Redo Gelato" in der Wilhelmgalerie am Dienstag zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine genutzt.

„Es sind sehr dunkle Zeiten und wirklich freuen kann ich mich auf die Eröffnung natürlich nicht. Deshalb habe ich entschieden, alle Einnahmen des Tages direkt zu spenden“, erklärte Dost der MAZ. Nun hat er mehr als 2000 Euro an die "Ukraine Nothilfe" überwiesen.

Abgabe von Spenden Auch heute können noch Spenden (siehe unten) zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr am Fanladen des SV Babelsberg 03 in der Rudolf-Breitscheid-Straße 19 abgegeben werden.

„Auf der Rückfahrt war jedes dritte Auto aus der Ukraine“ Mehr als 860 Kilometer, fast 20 Stunden Fahrt und kaum Schlaf: Andreas Kloos (36) und Michael Lehmann (38) haben eine erste Busladung voll Spenden für die Ukraine sicher an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Dutzende Potsdamer waren dem privaten Aufruf der Freunde gefolgt und hatten ihnen unter anderem Kleidung, Decken, Medikamente, Spielzeug und Hygieneartikel mit auf den Weg gegeben. „Es hat alles bestens geklappt“, meldete Kloos am Mittwochnachmittag auf dem Rückweg nach Potsdam. Zurück in der Landeshauptstadt plant er bereits die zweite Tour. [ hier weiterlesen Foto: Detlev Scheerbarth Andreas Kloos (l.) und Michael Lehmann sind von einem privaten Hilfstransport in die Ukraine am Mittwochnachmittag zurückgekehrt nach Potsdam.

„Wir werden dafür sorgen, dass es für alle reicht“ Seit dem gestrigen Mittwoch packen ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Tafel Potsdam Hunderte Lunchpakete für die Stadt Potsdam zur Verteilung an die Geflüchteten aus der Ukraine, die in Potsdam angekommen sind.



Man habe „alles vorbereitet, um sofort und unbürokratisch zu helfen “, so die die Geschäftsführerin der Tafel Potsdam, Imke Eisenblätter. Die Geflüchteten können auch selbst zur Tafel kommen. Nach Vorlage des Personalausweises erhalten sie eine Berechtigungskarte und können zwei Mal pro Woche Lebensmittel abholen. „Wir werden dafür sorgen, dass es für alle reicht,“ teilte Eisenblätter mit.



Vortrag: Der Russland-Ukraine-Konflikt die Geschichte der russisch-ukrainischen Beziehungen an. Ricarda Vulpius, Professorin für Osteuropäische Geschichte an der Universität Münster, gibt einen Überblick über den Konflikt vor dem Hintergrund der Geschichte des russischen Imperialismus. Der russische Präsident Wladimir Putin greift für die Rechtfertigung seines Angriffskriegs auf ein Narrativ zurück, nachdem die Ukraine schon immer ein Teil Russlands gewesen sei. Doch der Konflikt mit Russland um die ukrainische Unabhängigkeit reicht bis ins Mittelalter zurück .



Der Vortrag ist kostenlos.



Die Anmeldung kann per Mail über bis Samstag 15 Uhr erfolgen.



Weitere Informationen unter Die Volkshochschule Potsdam bietet am kommenden Sonntag um 19:30 Uhr einen Fachvortrag im Live-Stream überan. Ricarda Vulpius, Professorin für Osteuropäische Geschichte an der Universität Münster, gibt einen Überblick über den Konflikt vor dem Hintergrund der Geschichte des russischen Imperialismus. Der russische Präsident Wladimir Putin greift für die Rechtfertigung seines Angriffskriegs auf ein Narrativ zurück, nachdem die Ukraine schon immer ein Teil Russlands gewesen sei.Der Vortrag ist kostenlos.Die Anmeldung kann per Mail über vhsinfo@rathaus.potsdam.de erfolgen.Weitere Informationen unter vhs.potsdam.de

Gemeinsam singen Auch heute wird zum „Friedensliedersingen“ an der Bornstedter Kirche eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr an den Arkaden der Bornstedter Kirche. Es wird darum gebeten, dass die Teilnehmer ein Licht mitbringen. Das gemeinsame Singen findet (vorerst) täglich bis zum 13. März statt.

Hilfe für Studenten in diesen schlimmen Zeiten Die Studierendenvertretung der Universität Potsdam (Asta) verurteilt den „Angriffskrieg der russischen Regierung aufs Schärfste“. Man sei „zutiefst und schockiert über die derzeitigen Entwicklungen in der Ukraine“ und stehe solidarisch an der Seite der Ukrainer und Ukrainerinnen. Von den westlichen Regierungen wird die Aufnahme der Kriegsflüchtlingen gefordert. jemanden zum Reden benötigen, verweist der Asta an die



Zudem ist die psychologische Beratung am Uni-Campus Neues Palais für Studierende dienstags von 14 Uhr bis 17 Uhr im Raum 0.83 und/ oder unter der Telefonnummer (0331) 977 1457 bzw. freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr im Raum 0.82 und/ oder unter der Telefonnummer (0331) 977 1830 erreichbar. Für alle die in diesen schweren ZeitenReden benötigen, verweist der Asta an die Nightline Potsdam , das studentische Zuhörtelefon in Potsdam. Aktuell ist der Service sonntags bis donnerstags von 21 bis 24 Uhr unter 0331 – 977 1834 erreichbar.Zudem ist dieam Uni-Campus Neues Palais für Studierende dienstags von 14 Uhr bis 17 Uhr im Raum 0.83 und/ oder unter der Telefonnummer (0331) 977 1457 bzw. freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr im Raum 0.82 und/ oder unter der Telefonnummer (0331) 977 1830 erreichbar.

Glockenläuten für den Frieden Angesichts des Krieges in der Ukraine hat die Europäische Vereinigung der Dombau-, Münsterbau- und Bauhüttenmeister dazu aufgerufen, am heutigen Donnerstag um 12 Uhr europaweit die Kirchenglocken für sieben Minuten als Zeichen für den Frieden zu läuten.



Die brandenburgische Landeskirche unterstützt den Aufruf. Superintendentin Angelika Zädow bittet daher die Kirchengemeinden auch hier in Potsdam in das europäische Geläut mit einzustimmen.

Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine erwartet Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat heute vor der Stadtverordnetenversammlung bekanntgegeben, dass an die Landeshauptstadt die Bitte herangetragen wurde zunächst 100 Menschen aufzunehmen, unterzubringen und zu versorgen. Stand jetzt, so Schubert, sollen heute Nachmittag 50 Personen Potsdam erreichen.



Die Stadt habe zudem bereits einen Stab zur Koordinierung der Geflüchtetenhilfe eingerichtet. Derzeit greife der Stab auf vorhandene Unterkünfte zurück, nutze Angebote der Pro Potsdam, des Klinikums und viele private Angebote. Die Hilfsbereitschaft der Potsdamer sei überwältigend. Die Wohnungstausch-Zentrale in der Yorckstraße werde zu einem Willkommens-Center umfunktioniert. Screenshot: Potsdam.de Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD)



► Einen ausführlichen Auszug aus dem heutigen Bericht des Oberbürgermeisters im MAZ-Liveblog zur Stadtverordnetenversammlung Schubert dankte in seiner Rede den Potsdamerinnen und Potsdamern, die seit letzten Donnerstag ihre Verbundenheit mit der Ukraine und deren Bevölkerung zeigen.

"Dies ist ein Krieg um die Weltordnung und wir müssen gewinnen" In der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung hat heute die 32-jährige Mariia Salko gesprochen. Die Ukrainerin stammt aus Kiew, lebt seit 2015 in Potsdam und arbeitet als Produktmanagerin für den Online-Händler Zalando. Frau Salko trat mit der ukrainischen Nationalflagge über den Schultern ans Rednerpult. Dies sei leider kein guter Tag, so Salko: „Den siebenten Tag in Folge führt Russland Krieg gegen unser Land. Ihre Mutter und ihre Verwandten seien alle noch in der Ukraine. Niemand konnte das Land verlassen. Der Schwager sei beim Militär, um das Land zu verteidigen. Sie erinnerte sich an die acht bis zehn Millionen Ukrainer, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen. Screenshot: Potsdam.de Mariia Salko



► Einen ausführlichen Auszug aus der Rede von Mariia Salko im Liveblog zur heutigen Potsdamer Stadtverordnetenversammlung Die Ukrainer kämpfen derzeit um ihr eigenes Land, um ihr eigenes zu Hause, aber sie verteidigen auch die Grundprinzipien der Menschenrechte und der Demokratie, mahnte Salko. Dies ist ein Krieg in der Ukraine, aber es ist nicht nur ein ukrainischer Krieg. Wenn der Krieg nicht beendet werde, werde Putin weiter machen: „Denkt daran, dies ist ein Krieg um die Weltordnung und wir müssen gewinnen. Ruhm der Ukraine!“

Für Versorgung der Geflüchteten bereit Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg sichert die Unterstützung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine durch die ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Brandenburg zu. Diese „stehen für die medizinische und psychologische Versorgung der geflüchteten Menschen bereit. Dazu bedarf es durch den Gesetzgeber noch Klarstellungen zum Versicherungsstatus“, teilte Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) heute in Potsdam mit.

Übersichtsseite der Stadt Potsdam



Private Hilfsangebote aus der Bevölkerung , wie zum Beispiel Unterbringungsangebote, können per E-Mail (



Zudem gibt es eine Übersichtsseite zu weiteren Fragen zum Ukraine-Krieg: Die Stadtverwaltung Potsdam hat auf ihrer Internetseite eine Übersicht veröffentlicht, in der diverse Hilfs- und Spendenaktionen aufgelistet sind., wie zum Beispiel Unterbringungsangebote, können per E-Mail ( Ukraine-helfen@rathaus.potsdam.de ) der Verwaltung mitgeteilt werden.Zudem gibt es eine Übersichtsseite zu weiteren Fragen zum Ukraine-Krieg: www.potsdam.de/kategorie/ukraine-hilfe



Auch die "Gelben Engel" sammeln Der ADAC Berlin-Brandenburg leistet ab sofort Hilfestellung beim Sammeln und Transportieren von Sachspenden, um den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen zu helfen. Hierzu spendet der Regionalclub nicht nur Verbandskästen und Powerbanks aus eigenen Beständen, sondern stellt auch seine Geschäftsstellen in Berlin und Brandenburg als Spendensammelstellen zur Verfügung - darunter die Potsdamer Niederlassung, Fritz-Zubeil-Straße 95 (vor der Kreuzung mit der Wetzlarer Straße). Julian Stähle

