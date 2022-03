Im Zuge des russischen Angriffs heizt das Bündnis die Diskussion wieder an. „Ausgerechnet ein russischer Erdölhändler [will] mit wohlwollender Unterstützung der Stadt ein „Creativ village“, ein riesiges IT Zentrum errichten“, heißt es in einer Mitteilung . Zeligmann habe, so hätten Recherchen des Kollektivs ergeben, „beste Kontakte zum russischen Energieministerium, sein Unternehmen Conzept oil Ldt. ist der zehntgrößte Lieferant von Erdölprodukten aus Russland. Er ist bestens vernetzt mit all den Unternehmen, die jetzt auf der Sanktionsliste stehen“.Das wirft Fragen auf, die die Initiative öffentlich an die Stadtverwaltung stellt. Darunter auch die Frage, ob es mit dem Gewissen vereinbar sei, „im Zentrum der Landeshauptstadt Potsdam einen russischen Investor mit zwielichtigem Vermögen, besten Verbindungen zum Kreml und Geschäften mit fossilen Energieträgern was bauen zu lassen, was hier niemand will?“