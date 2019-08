Innenstadt

Mit zwei vom Publikum gefeierten Festabenden sind der Nikolaisaal und die Kammerakademie Potsdam in die neue Saison gestartet. Den Auftakt machten das Konzert-Ensemble am Freitagabend mit einem gefeierten Konzert im Saal und einer Zugabe im Stadtkanal. Der Sonnabend setzte dann auf Prominenz und italienische Piazza-Atmosphäre.

Autorin Brasch mag „Jungsfilme“

Am Samstagabend ging es im Nikolaisaal weiter mit „ Soundtrack des Lebens“, ein neues Format, moderiert von Max Moor und musikalisch bestritten vom Filmorchester Babelsberg. Für die Gäste an diesem Abend – die Radio-Moderatorin und Schriftstellerin Marion Brasch sowie der ehemalige Brandenburger Ministerpräsident, Matthias Platzeck – war es ein Wunschkonzert. Sie hatten sich Musik aus Filmen auswählen können, an die sie eine besondere Erinnerung haben.

Aus den von Max Moor launig aber keineswegs oberflächlich geführten Gesprächen erfuhren die Besucher im gut gefüllten Nikolaisaal zum Beispiel, dass Marion Brasch den amerikanischen Kultfilm Shaft 1990 bei ihrem ersten New-York-Aufenthalt in einem kleinen Kino gesehen hat und dass sie lieber „Jungsfilme“ sieht, was wohl damit zu tun hat, dass sie drei Brüder hatte. Sie hatte Musik aus „Der Pate“ und aus Karl-May-Verfilmungen ausgesucht.

Platzeck steht auf „Paul und Paula“ und James Bond

Matthias Platzeck verriet, „Die Legende von Paul und Paula“ zig Mal gesehen zu haben, wohl auch, weil er in der DDR in einer hoffnungsvollen Zeit entstand. Auf seiner Wunschliste standen zudem James-Bond-Melodien.

Gefeiert wurden an diesem Abend die Musiker des Filmorchesters Babelsberg unter Dirigent Scott Lawton. In gewohnt hoher Qualität und sichtbar viel Freude am Musizieren bestritten sie das „Wunschkonzert“. Für Marion Brasch war der Abend „wie ein Traum“. Im Innenhof des Nikolaisaals bei einem Glas Wein schwärmte sie: „Das ist so ein Luxus, die Musik, die man mag, von einem so großartigen Orchester hören zu können.“

Atmosphäre wie auf einer italienischen Piazza

Auch die Potsdamer Sigrid und Karl-Heinz Baier waren begeistert. „Wir waren neugierig, wie das funktioniert, Livemusik und eine Gesprächsrunde. Besser hätte es nicht sein können“, sagten die Fans des Babelsberger Filmorchesters. Während die Besucher im Saal für fast zwei Stunden Filmmusik und Gesprächsrunde lauschten, war in der Wilhelm-Staab-Straße das Fest schon voll im Gange. Die Beleuchtung, die milden Temperaturen, die mitreißende Musik auf der Bühne und das fröhliche Stimmengewirr – eine Atmosphäre wie auf einer italienischen Piazza.

Und während die eine Besuchergruppe nach Popmusik der Band Rasga Rasga und Polka, Balkan Beats und Gipsy-Swing von Malaka Hotel vor der Bühne tanzten, waren andere bei Wein, Aperol oder Bier im Gespräch mit Nachbarn und Freunden. „Wir hatten heute Freunde zu Besuch und wollten ihnen das Fest gern zeigen. Der Platz ist wunderschön und die Atmosphäre gefällt uns sehr“, erzählt Michael Wagner, der mit Gudrun Thielking-Wagner gleich um die Ecke wohnt. Sie hatten schon das Konzert am Freitag besucht und waren begeistert vom ganzen Festwochenende.

Den Abschluss des Auftaktwochenendes bildete der Familiensonntag von Kammerakademie, die Singakademie und städtischer Musikschule.

Von Elvira Minack