Potsdam

Wie geht es den Kindern und den Erzieherinnen aus der Kita Pfiffikus? Am vergangenen Freitag hatte das Rathaus gemeldet, dass in der im Wohngebiet Am Stern gelegenen Kindertagesstätte zwei Erzieherinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt hatte daraufhin insgesamt 43 Kinder und drei Erzieherinnen als Kontaktpersonen ausgemacht hat.

Termin für Corona-Abstrich steht fest

Noch immer sind die Betroffenen nicht auf das Coronavirus getestet worden. Die Kontaktpersonen seien aber alle kontaktiert und befinden sich in Quarantäne, heißt es aus dem Rathaus. Demnach soll der Abstrich am Donnerstag erfolgen. Es sei davon auszugehen, dass die Ergebnisse am Freitag vorliegen – „auch wenn es vereinzelt manchmal länger dauern kann.“

Von Nadine Fabian