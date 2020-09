Potsdam

Die Linken haben am Samstag ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 61 am Sonnabend nominiert. Die Genossen sprachen ihr Vertrauen abermals Norbert Müller aus. Zum Wahlkreis 61 gehören Potsdam, Potsdam-Mittelmark und Teile von Teltow-Fläming.

Drei Genossen hatten sich um das Direktmandat beworben: neben Norbert Müller traten Ronald Pienkny und Stefan Roth an, konnten aber nicht überzeugen. 160 Parteimitglieder hatten bei der Nominierung ihre Stimmen abgegeben – und Müller mit großem Abstand vor den Konkurrenten den Spitzenplatz in der Landeshauptstadt und Teilen des Umlands zugesprochen. Müller erhielt 92, Pienkny 51 und Roth 14 Stimmen. Es gab drei Enthaltungen.

Anzeige

Die Linke hat für den Mitgliedertag, bei dem auch der Direktkandidat für die kommende Bundestagswahl gekürt wurde, ins Babelsberger Karl-Liebnknecht-Stadion eingeladen. Quelle: Nadine Fabian

Weitere MAZ+ Artikel

„ Die Linke , für die ich einstehe, ist eine kämpfende Partei“

Norbert Müller ist 34 Jahre alt und in Strausberg ( Märkisch-Oderland) aufgewachsen. Müller ist Vater von drei Söhnen und lebt heute mit seiner Familie in Fahrland. Er ist seit 2014 Mitglied des Bundestages und tritt für eine energische Linke ein. „ Die Linke, für die ich einstehe, ist eine kämpfende Partei“, so Müller. Selbstkritik sei hilfreich, die Partei dürfe nach den Wahlschlappen der vergangenen Jahre – 2019 erreichte die Partei bei der Landtagswahl in Brandenburg das schlechteste Ergebnis seit 1990 – und der enttäuschenden Umfragewerte aber nicht in Trübsal versinken. „Wir müssen uns für eine andere Welt selbst begeistern, damit wir andere begeistern können“, appelliert er – es seien viele Menschen da draußen, die nur darauf warten, mitgerissen zu werden.

„Thematisch nicht bei den Bürgern gelandet“

Ronald Pienkny (50) stammt aus Perleberg, er lebt seit 1994 in Potsdam, ist verheiratet und hat einen zehnjährigen Sohn. Der promovierte Jurist war von 2012 bis 2019 Staatssekretär im damals von den Linken geführten Justizministerium des Landes. „Dass ich mich zur Verfügung stelle, ist keine Kampfansage“, sagte Pienkny. Es sei ein Angebot, seine Erfahrung einzubringen. Pienkny plädierte dafür, parteiinterne Gräben zu schließen und sich geschlossen hinter den Direktkandidaten zu stellen. Mit Blick auf die schwindende Zustimmung bei den vergangenen Wahlen konstatiert er aber auch: „Wir müssen uns eingestehen, dass wir thematische nicht so ganz bei den Bürgerinnen und Bürger gelandet sind – und daran müssen wir etwas ändern.“

„Wir müssen in der Partei Solidarität leben“

Stefan Roth (33) lebt in Potsdam-Mittelmark, er war von 2008 bis 2014 Stadtverordneter in Senftenberg ( Oberspreewald-Lausitz). Er initiierte im Jahr 2009 ein erfolgreiches Bürgerbegehren zur Direktwahl des Landrates. Roth ist seit Anfang 2020 Mitglied im Landesvorstand Brandenburg, derzeit ist er arbeitsuchend. „Wir müssen in der Partei Solidarität leben“, sagte Roth mit Blick auf Streitigkeiten in der Bundespartei. Er stehe für eine populäre linke Politik, die vereinfacht, proziert und Protestwähler einfängt – und sich klar von den Grünen abgrenzt, die viele linke Themen besetzen, aber entscheidende Fragen nicht stelle. Roth hatte selbst Intermezzo bei den Grünen, nachdem er mit den Linken gebrochen hatte. 2012 kehrte er in die Partei zurück.

Prominente Zugpferde in Potsdam

Im prestigeträchtigen Wahlkreis 61 wollen sich auch die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 um ein Direktmandat bewerben. Die CDU kürt ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2021 im Potsdamer Wahlkreis 61 am 26. September.

Von Nadine Fabian