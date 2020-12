Potsdam

Kein Präsenzunterricht an den Schulen, drohende Kita-Schließungen: Nach den Weihnachtsferien stehen viele Eltern wie schon im ersten Corona-Lockdown vor der Frage: Wie Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen? Sollten die Corona-Neuinfektionen so stark weiter steigen und die Sieben-Tage-Inzidenz die 300er Marke knacken, werden ab 4. Januar auch die Kitas in Potsdam geschlossen. Wer Grundschul- oder Kitakinder hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen allerdings einen Antrag auf Notbetreuung stellen. So geht’s.

Zuletzt hatte es in den Kitas und Schulen ein diffuses Infektionsgeschehen gegeben, 501 Kita-Kinder und 59 Mitarbeiter sowie 789 Schüler und 56 Lehrer befinden sich in Quarantäne.

Wer hat Anspruch auf Notbetreuung ?

Das Land Brandenburg hat klare Regeln festgelegt. Danach haben grundsätzlich Kinder Anspruch auf Notbetreuung, deren beide Sorgeberechtigten in kritischen Infrastrukturbereichen arbeiten, bei denen eine sonstige Betreuung nicht organisiert werden kann und wenn die Betreuung „aus Gründen des Kindeswohl erforderlich ist“.

Sonderregelung für Eltern, die im stationären oder ambulanten medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig sind: Hier reicht es, wenn eine sorgeberechtigte Person in diesem Bereich tätig ist. Außerdem besteht der Anspruch auf Notbetreuung auch für Kinder der fünften und sechsten Klassen.

Welche Berufsgruppen gehören zur kritischen Infrastruktur?

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes hat verschiedene Berufsgruppen zur kritischen Infrastruktur erklärt. Eine genaue Übersicht finden Sie hier.

Grob zusammengefasst gehören folgende Bereiche dazu: Gesundheitsbereich; Erzieher in der Kita sowie Lehrer (unter bestimmten Voraussetzungen); Beschäftigte zur „Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen“ in Bund, Land oder Kommunen; Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Bundeswehr; Rechtspflege und Justizvollzug; Daseinsvorsorge (von Müllmann bis Straßenbahnfahrer); alle Bereiche rund um Ernährung (von Landwirtschaft bis Einzelhandel); Beschäftigte im Bereich Medien, Tierärzte, Bankgewerbe; Reinigungsfirmen in kritischer Infrastruktur, freiwillige Feuerwehr und Ehrenamtliche in anderen Hilfsorganisationen.

Diese Liste gelte für Hort und Kita gleichermaßen, so ein Stadtsprecher aus MAZ-Anfrage.

Wie läuft die Antragsstellung?

Auf der Internetseite der Stadt Potsdam finden Sie Erklärungen und Vordrucke für den Bereich Grundschulen und Primarstufen sowie – wenn es notwendig wird – für die vorschulische Betreuung. In beiden Fällen gibt es zwei Vordrucke, die auszufüllen sind.

Als Eltern müssen Sie die Daten beider Sorgeberechtigter eintragen – inklusive der Kontaktdaten des Arbeitgebers und Angabe der beruflichen Tätigkeiten. Wer alleinerziehend ist und zur kritischen Infrastruktur zählt, kann das ebenfalls angeben. Zudem sind einige Fragen zu dem zu betreuenden Kind zu beantworten – neben den persönlichen Daten werden Name und Anschrift der aktuellen Betreuungseinrichtung abgefragt sowie Zeitraum und Start der nötigen Notbetreuung.

Der Arbeitgeber muss ebenfalls ein Formular ausfüllen, mit dem bestätigt wird, „dass die Tätigkeit der/des Beschäftigten zum kritischen Infra-strukturbereich gehört, unabkömmlich ist und eine andere Möglichkeit (z. B. flexibler Einsatz) nicht gegeben ist“. Neben der Angabe der Kontaktdaten muss zudem Funktion/Beruf des Betroffenen sowie eine kurze Beschreibung der Tätigkeiten eingetragen werden.

Wann müssen die Anträge eingereicht werden?

Sobald betroffene und anspruchsberechtigte Eltern wissen, dass sie ab dem 4. Januar auf eine Notbetreuung angewiesen sind, sollten sie den Antrag vorbereiten und einreichen. Der ausgefüllte Antrag geht dann per Mail an notbetreuung@rathaus.potsdam.de.

Die Eltern der Grundschüler sind bereits dabei, schon am Wochenende waren die ersten 150 Anträge im Rathaus eingegangen.

Auch die Eltern der Kita-Kindern dürfen ab sofort ihre Schreiben einreichen: Wer Anspruch auf Notbetreuung hat, sollten den Antrag jetzt schon vorbereiten sofort absenden. Die Bescheide gibt es zwar erst, wenn die Entscheidung zur Schließung endgültig ist, aber so soll kein Stau beim Abarbeiten entstehen.

Was ist sonst noch zu tun?

Die Stadt bittet alle betroffenen Eltern, die Einrichtungsleitungen vorab über ihren Bedarf zu informieren. Sobald dann der bewilligte Antrag vorliegt, muss dies der Einrichtungsleitung mitgeteilt werden.

Schafft es die Stadt überhaupt, die Anträge rechtzeitig zu bearbeiten?

Die Verwaltung hat zahlreiche Mitarbeiter des Jugendamts aus dem Weihnachtsurlaub zurückgeholt, um den Eltern noch in diesem Jahr einen Bescheid zukommen zu lassen. Nach Auskunft eines Stadtsprechers werden die ersten 150 Anträge, die bereits am Wochenende bei der Stadt für den Grundschulbereich eingegangen waren, derzeit bearbeitet.

