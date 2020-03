Notbetrieb am GFZ zum Erhalt der weltweiten Satelliten-Navigation

Teltower Vorstadt

Potsdams größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung, das Deutsche Geoforschungszentrum GFZ, geht ab Montag wegen des Corona-Virus in den „ Minimalbetrieb“. Wie ein GFZ-Sprecher erklärte, sei „eine Tätigkeit auf dem Campus Telegrafenberg oder in den Außenstellen ist dann nur noch in Ausnahmefällen und nach vorheriger Rücksprache mit den Vorgesetzten möglich“.

Wichtige Dienste bleiben auch im Notbetrieb erhalten

Vom GFZ werden eine Reihe wichtiger Dienste zur Verfügung gestellt, die auch im Minimalbetrieb angesichts ihrer Bedeutung für Gesellschaft und Wissenschaft weiterlaufen, die Satellitennavigation, Wettervorhersage und Erdbebenwarnungen betreffen.

So leistet das Potsdamer GFZ einen Beitrag zum weltweiten Frühwarnsystem in der Erdbebenüberwachung. Ein bis zwei Personen sind dafür weiterhin im Einsatz. „Diese arbeiten weitgehend aus dem Homeoffice und achten im Fall von Arbeiten am GFZ selbstverständlich auf die nötige soziale Distanz“, sagt Charlotte Krawczyk, Direktorin der Abteilung Geophysik.

GFZ für weltweite Satellitennavigation von „zentraler Bedeutung“

Für die Funktionsfähigkeiten zahlreicher Navigationssysteme ist das GFZ nach eigener Aussage ebenfalls von „zentraler Bedeutung“. Es ist eines von zehn Analysezentren weltweit, mit dessen Daten kontinuierlich Satellitenbahnen, Stationskoordinaten und Erdrotationsparameter bestimmt werden. Diese „sind essentiell für Navigation und Positionierung auf der Erde und im Weltraum und eine Grundlage für eine Vielzahl gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Aktivitäten. Ein Ausfall einzelner oder mehrerer Analysezentren könnte kritische Auswirkungen haben“, teilte das GFZ mit.

Im Minimalbetrieb ruhen alle Laborarbeiten, das Personal arbeitet im Homeoffice. Alle Beschäftigten, die sich auf Auslandseinsätzen befinden, seien bereits vor einer Woche zur Heimreise aufgefordert worden Bis zum Wochenende befanden sich noch rund 30 Personen auf dem Rückweg.

Einschränkungen gelten vorerst zwei Wochen lang

Reinhard Hüttle, der Vorstandsvorsitzende des GFZ, sagte, dass sich die Situation in Deutschland und Europa soweit verschärft habe, dass trotz „umfangreicher Präventionsmaßnahmen am Zentrum“ der Minimalbetrieb nötig geworden sei. Der Vorstand und das Direktorium des GFZ seien „sich ihrer Verantwortung für die Gesundheit der Beschäftigten und der Gesellschaft sehr bewusst.“ Vorerst gelten die Einschränkungen nur zwei Wochen lang bis zum 14. April.

