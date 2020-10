Potsdam

Wer in der Landeshauptstadt an Covid-19 erkrankt und ins Krankenhaus muss, wird automatisch im Ernst-von-Bergmann-Klinikum behandelt. Das St. Josefs-Krankenhaus betreut bis auf Weiteres keine Covid-19-Fälle, das bestätigen die Alexianer auf Nachfrage der MAZ.

„Strukturell und personell deutlich leichter zu stemmen“

Hintergrund ist demnach eine Absprache zwischen den beiden Häusern. „Es macht versorgungspolitisch einfach viel mehr Sinn Patienten mit einer Covid-19-Infektion sowohl mit normalen als auch schweren Verläufen zu bündeln“, sagt St. Josefs-Sprecher Benjamin Stengl. „Das ist strukturell und personell deutlich leichter zu stemmen, als bei einer dezentralen Versorgung verstreut in einzelnen Häusern.“ Weiterer Vorteil: „Gleichzeitig haben wir für Potsdam so Reserven für alle übrigen Fälle, denn wir müssen medizinische Kollateralschäden durch verschobene Untersuchungen und Operationen unbedingt verhindern.“

Heikler Engpass auf dem Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr

Die Landeshauptstadt war im Frühjahr auf dem damaligen Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie mit einer besonders heiklen Situation konfrontiert: Das Gesundheitsamt hatte das Klinikum – mit mehr als 1000 Betten der Schwerpunktversorger der Region – am 1. April wegen eines internen Corona-Ausbruchs mit einem Aufnahme- und Verlegungsstopp belegt. Daraufhin diente das viel kleinere St. Josefs wochenlang als zentrale Notaufnahme. Ärzte und Pflegepersonal arbeiteten an der Belastungsgrenze, so dass das St. Josefs am 15. April seinerseits die Aufnahme intensivpflichtiger Covid-19-Patienten stoppte.

Covid-Klinik ist nun strikt vom Rest des Klinikums getrennt

Als Konsequenz aus dem Coronavirus-Ausbruch schrieb sich die Geschäftsführung des Klinikums auf die Agenda, das Bergmann bei der Versorgung von Pandemie-Patienten zum sichersten Krankenhaus bundesweit zu machen. Die Covid-Klinik ist nun in einem separaten Gebäude untergebracht – im St. Josefs müssten infizierte Patienten hingegen innerhalb des Krankenhauses isoliert werden. Selbst wenn man eine komplette Station dafür abschottet, bleibt diese räumlich mit dem Haus verbunden – womöglich ein Risiko.

In der Rettungsstelle positiv getestet

Trotz der neuen Abmachung hat das St. Josefs-Krankenhaus am Montag und Dienstag einen Patienten, der nachweislich mit dem Coronavirus infiziert ist, behandelt. Der Mann (83) war mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht und erst dort getestet worden. Er wurde daraufhin im St. Josefs isoliert und am Dienstagnachmittag ans Klinikum verlegt.

„Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet!“

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das St. Josefs wieder in die Covid-19-Behandlung einsteigt. „Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet!“, sagt Stengl. Wenn nötig, werde das St. Josefs nachrücken. Man halte schon jetzt ein bis zwei Intensivbetten mit Beatmungsgeräten für Covid-19-Patienten vor. Im äußersten Bedarfsfall könne man bis auf 21 Intensivbetten – sogenannte Beatmungsplätze – aufstocken.

Neun Covid-19-Patienten im Klinikum

Am Klinikum stehen laut eigenen Angaben permanent 16 Betten für eine intensivpflichtige Versorgung von Corona-Patienten inklusive Beatmung bereit. Das sogenannte „atmende System“ ermöglicht es laut Sprecherin Damaris Hunsmann, innerhalb kürzester Zeit flexibel die Behandlungskapazitäten auf bis zu 128 Betten zu erhöhen. Darüber hinaus verfüge der autarke Covid-19-Bereich über ein eigenes CT und weitere Diagnostik sowie über eine eigene Rettungsstelle. Das Klinikum behandelt derzeit neun Covid-19-Patienten.

