Nutheschlange: Entscheidung über Erbpacht bis zum Sommer

Zentrum Ost

Das Terrassenhaus der Nutheschlange in Zentrum Ost hat am Mittwochabend den Hauptausschuss beschäftigt. Der Vorstoß des Oberbürgermeisters Mike Schubert ( SPD), dass die Bürgerinitiative Nutheschlange selbst in Erbpacht das Haus saniert, um einen Abriss zu verhindern, wurde positiv aufgenommen.

Die Stadtverordnete Julia Laabs (Die Andere), die zugleich auch Bewohnerin der Nutheschlange ist, stellte allerdings das enge Zeitfenster in Frage. „Wir können nicht bis zum Frühjahr einen Erbbaupachtvertrag vorlegen – das können sie ja nicht meinen“, sagte Julia Laabs. Zuvor müssten Genossenschaften und Banken kontaktiert und überzeugt werden.

„Bis zum Sommer braucht die Pro Potsdam eine Linie, wo es hinlaufen soll“

Schubert stellte dazu klar: „Die Zeitabläufe dürfen nicht ins Unermessliche verlängert werden. Die Pro Potsdam als Eigentümerin braucht bis nächsten Sommer eine Linie, wo es hinlaufen soll. Sie müssen deshalb nicht bis März einen Erbbaupachtvertrag unterzeichnen, aber bis dahin muss klar sein, ob das Erbpachtmodell wirtschaftlich tragfähig ist.“

Ein solches Modellprojekt wurde in Potsdam noch nie durchgeführt, man müsse nun durchdeklinieren, ob es funktioniere.

Pläne sollen sich an Sozialwohnungen der Pro Potsdam messen lassen

SPD-Fraktionschef Daniel Keller erhöhte allerdings die Hürden für die Bürgerinitiative in der Debatte: „Was da entsteht, muss sich daran messen lassen, dass die Pro Potsdam dort Sozialwohnungen mit Landesförderung bauen will“, sagte er.

Wenn das Erbbaupachtmodell nicht zustande kommt, wird das Terrassenhaus abgerissen. In diesem Fall sollen zumindest die Anwohner intensiv an der Entwicklung des Neubaus an gleicher Stelle intensiv beteiligt werden – ein entsprechender Antrag der Linksfraktion wurde vom Hauptausschuss angenommen.

Von Peter Degener