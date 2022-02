Ab Montagmorgen droht besonders viel Stau auf der Potsdamer Nuthestraße. Die Bauarbeiten an den Brücken machen eine Sperrung der Abfahrt Friedrich-List-Straße bis Mittwoch nötig. Radfahrer müssen am Dienstag besondere Aufmerksamkeit am Leipziger Dreieck haben. Der überblick über die Verkehrsbaustellen in der neuen Woche.