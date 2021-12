Zentrum Ost

Die Abfahrt der Nuthestraße L 40 in Potsdam zur Friedrich-List-Straße muss einen Tag lang voll gesperrt werden. Ab Donnerstag, den 9. Dezember um 5 Uhr wird die Rampe von der Hochstraße hinab voll gesperrt. Sie soll genau 24 Stunden später am Freitag um 5 Uhr wieder geöffnet werden. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Mittwoch mit.

Umleitung durch das Zentrum von Babelsberg

Die Umleitung führt über die Abfahrt Horstweg und die Großbeerenstraße zur Karl-Liebknecht-Straße und Rudolf-Breitscheid-Straße zur L 40. Die Friedrich-List-Straße selbst ist während der Sperrung der Abfahrtsrampe befahrbar.

Zweite Hochstraßenbrücke wird bald betoniert

Der Hintergrund der Sperrung ist der Neubau der zwei Hochstraßenbrücken der Nuthestraße, die von Babelsberg bis nach Zentrum Ost über die Gleise der Regional- und S-Bahn führen. „Die Überbaubetonage der zweiten Brückenhälfte über der Friedrich-List-Straße steht bevor“, erklärt Steffen Streu, der Sprecher des Landesbetriebs. Zu diesem Zweck wird eine Pumpe auf der Abfahrtsrampe und eine weitere hinter dem Widerlager in Fahrtrichtung Potsdam benötigt. Für die Aufstellung der Pumpen muss die Rampe gesperrt werden.

Von MAZonline/pede