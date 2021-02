Potsdam

Unter dem Motto „5 nach 12 für Bürgerbeteiligung und Klimaschutz“ hat die Bürgerinitiative Nutheschlange am Samstagmittag zu einer Demonstration vor dem abgeholzten Nuthewäldchen in Zentrum Ost aufgerufen. Die Kritiker der Rodung versammelten sich gegen zwölf Uhr an der Straßenbahnhaltestelle/Nuthestraße und machten ihren Protest mit Transparenten, die sie an dem Bauzaun befestigten, sichtbar.

„Investoren haben in Potsdam das Sagen“

Im Informationsschreiben zu der Demonstration erklären die Initiatoren: „Die überraschende und rücksichtslose Rodung des Nuthewäldchens hat wieder einmal gezeigt: Investoren haben in Potsdam das Sagen.“ Sie würden die Stadtentwicklung beeinflussen, „indem sie kurzfristig Tatsachen schaffen“. Transparenz, Bürgerbeteiligung und Klimaschutz würden konsequent ausgehebelt und „direkt abgesägt“. Der Vorwurf der Demonstranten gegen die Stadt Potsdam: Man würde die Klimakatastrophe ignorieren, es fehle ein ernsthaftes politisches Handeln.

Erste Proteste gegen die Fällung des Waldstücks hatte es bereits am Montag gegeben – während der laufenden Rodung besetzten die Protestler die Baumaschinen, die Polizei musste die Blockade auflösen.

Rodung für Neubau von 270 Wohnungen

Zu dem Protest hatten mehrere Gruppen aufgerufen, darunter „Fridays for Future“ und „Extinction Rebellion“, die Bürgerinitiative Nutheschlange und die Wählergruppe Die Andere. Sie kritisierten, dass das Wäldchen ohne gültigen Bebauungsplan gerodet wurde und dass im aktuellen Planungsentwurf die ursprünglich vorgesehenen Sozialwohnungen nicht mehr vorgesehen seien.

Wie berichtet, hatte die Landesforstbehörde hatte die Rodung des Wäldchens in der vergangene Woche genehmigt. Der Berliner Investor BMP will auf der rund anderthalb Hektar großen Fläche etwa 270 Wohnungen errichten.

