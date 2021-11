Potsdam

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) macht einen Rückzieher: Er hat seinen Auftritt als DJ bei der Veranstaltung „Potsdam tanzt“ im Waschhaus am kommenden Samstag abgesagt – und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Wie berichtet, hatte der Rathauschef ursprünglich geplant, gemeinsam mit anderen Potsdamer Prominenten für die Feierfreudigen aufzulegen. Bei der Veranstaltung wird die 2G-Regel – Einlass nur für Geimpfte und Genese – gelten. Es wird keine Maskenpflicht bestehen und keine Pflicht zur Einhaltung eines Mindestabstands. Angesichts der Corona-Situation hatte diese Ankündigung für Kritik gesorgt. Ein besorgter Bürger hatte am Wochenende sogar einen offenen Brandbrief an die Polit-Landesspitze verfasst.

Veranstaltung im Waschhaus zum zweiten Mal verschoben

Am heutigen Montag bestätigte die Rathaus-Pressestelle dann auf Nachfrage die Plan-Änderung, nachdem bereits das Waschhaus die Absage der Promi-DJ-Auftritte „aus organisatorischen Gründen“ kommuniziert hatte. Rathaussprecher Jan Brunzlow erklärte gegenüber der MAZ: „Gemeinsam haben die als DJs geplanten Potsdamer Persönlichkeiten sowie der Veranstalter und Mitveranstalter heute entschieden, das DJ-Battle mit Eugen Benzel, René Dost, Oliver Günther und Mike Schubert erneut zu verschieben. Es ist aufgrund der pandemischen Lage die zweite Verschiebung der Veranstaltung. Das DJ-Battle wird für eine weitere Potsdam-Tanzt-Veranstaltung im Frühjahr erneut geplant.“

Die Zusage für die Veranstaltung sei vor etwa acht Wochen erfolgt – zu einem Zeitpunkt, als die aktuelle pandemische Lage nicht abzusehen gewesen sei. Brunzlow: „Inzwischen steigen auch in Potsdam die I-Werte sowie die Zahl der Hospitalisierungen. Insofern hat sich der Oberbürgermeister bereits am Wochenende unabhängig von einem offenen Brief mit den Veranstaltern in Verbindung gesetzt, heute wurde die Entscheidung getroffen, das DJ-Battle erneut zu verschieben.“

Party im Waschhaus findet auch ohne DJ-Battle statt

In der Ankündigung des Waschhauses hatte es geheißen: „Ein besonderer Tanzabend mit Promi-DJ-Battle erwartet euch in der Waschhaus Arena. Bekannte Persönlichkeiten treten gegeneinander an und ihr entscheidet, wer an den Turntables die beste Stimmung macht.“

Der Tanzabend, der von Radio Potsdam präsentiert wird, soll laut einer aktuellen Waschhaus-Mitteilung auch ohne DJ-Battle am kommenden Sonnabend stattfinden. „Die Veranstaltung wird trotzdem durchgeführt und wir versprechen euch einen tollen Abend.“

Von Ildiko Röd