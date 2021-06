Palermo

Wo Staaten versagen, müssen die Städte handeln – das war die zentrale Botschaft am ersten Tag der Konferenz „From the Sea to the City“ (Vom Meer zur Stadt) im Sizilianischen Palermo, wo auch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert sich zur Seenotrettung im Mittelmeer und einer humanen Flüchtlingspolitik bekannte. In der zwei Tage andauernden Veranstaltung treffen Bürgermeister und andere Entscheidungsträger auf Vertreter der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen, um nach pragmatischen, aufgeschlossenen Lösungen in der Migrationspolitik zu suchen, welche Menschenrechte in den Mittelpunkt stellen sollen, so die offizielle Ankündigung der Organisatoren.

Partnerschaft mit Sea Eye

Potsdam spielt dabei eine ganz besondere Rolle – denn zusammen mit der italienischen Gastgeberstadt ist Brandenburgs Hauptstadt Initiatorin der Konferenz. Und geht auch mit gutem Beispiel voran: So startete Potsdam am Donnerstag offiziell eine zweijährige Partnerschaft mit dem Verein Sea Eye, welche im Mittelmeer das Rettungsschiff Sea-Eye 4 betreibt, um in Seenot geratene Menschen vor dem Ertrinken zu retten. „Seenotrettung ist eine humanitäre Pflichtaufgabe, egal aus welchem Grund die Menschen in Seenot geraten sind“, sagt Schubert dazu.

In Palermo geht es jetzt um den nächsten Schritt, nämlich um das aufbauen eines Europäischen Netzwerkes der willigen Gemeinden, Organisationen und Entscheidungsträger, um Menschenleben zu retten und Flüchtenden besser helfen zu können. „Es gibt nicht nur den nationalen Egoismus, sondern auch die internationale Solidarität, nicht nur die Macht der Staaten, sondern auch die der Städte“, sagt Schubert. „Manchmal können Städte mehr als Staaten!“

Potsdam als Gründer

Das deutsche Bündnis Städte Sicherer Häfen, welches 2019 ebenfalls auf Initiative Potsdams gegründet wurde, dient dabei als ein Vorbild einer möglichen lokalen Lösung auf europäischer Ebene. Schubert sagt dazu: „Das deutsche Bündnis war der Anfang. Die Internationale Allianz der Städte Sicherer Häfen ist das Ziel.“ Es solle der Beginn eines neuen Europas sein, eines „Europas der Bürgerinnen und Bürger, nicht bloß der Regierungen.“

Schubert hoffe, dass die Ergebnisse der Konferenz in Palermo auch auf die Diskussionen in Deutschland Auswirkungen haben wird. Es sei ein wichtiges Thema, denn: „Migration wird bleiben – es ist die neue Normalität“, so Schubert. Er persönlich nehme auf jeden Fall aus Palermo viel neues mit, habe einiges von den anderen Rednern gelernt und Ideen gewonnen, über die man auch in Potsdam nachdenken könne. Die Seenotrettung zu unterstützen sei weiter eine zentrale Aufgabe. „Die Seenotrettung ist in erster Linie eine Humanitäre Pflicht“, sagte Schubert den anderen Teilnehmern der Veranstaltung. „Der Bezug zum Asyl ist dann ein zweiter Schritt.“ Das Retten von Menschenleben habe mit der Migration „erstmal überhaupt gar nichts zu tun.“

Je mehr, desto besser

„Gemeinsam wollen wir unsere Stimme – nicht nur den Finger – jetzt auch in Richtung Brüssel erheben,“ sagt Schubert. Je mehr Städte, Organisationen und Menschen gemeinsam für eine humane Flüchtlingspolitik einstehen würden, desto mehr würden sie auch von denen ganz Oben bemerkt werden. „Wenn wir viele sind, wird man uns auch nicht überhören.“

Von Linus Höller