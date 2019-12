Schubert zu Krampnitz: „Wir haben alle den Ehrgeiz, dass wir dort schneller werden“

Potsdam

Ereignisreich war es, rasant, konfliktreich und mitunter überraschend: das Jahr 2019 im Leben von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). Zum Jahresende spricht der 46-Jährige über den Wandel seiner Stadt, über einen ewigen Streit – und seine Sehnsucht nach Dialog.

Herr Schubert, wir haben gehört, dass Sie ein Fan des Liedes „Kleines, sauberes Städtchen“ von Christian Näthe sind. Der Potsdamer liebt seine Stadt, verzweifelt aber auch an ihr – und singt darüber. Was hat Sie daran bewegt?

Mike Schubert: Ich höre Christian Näthe und seine Band gerne privat, und das Lied hat mich nachdenklich gemacht. Er beschreibt sich darin als Nischensubjekt und stellt die Frage, ob die Zeit über ihn und das, was seine Generation ausmacht, hinweggegangen ist. Christian Näthe und ich gehören in etwa der gleichen Generation an – und ich sehe mich nicht in der Nische. Ja, die Stadt hat sich verändert. Und sie verändert sich weiter. Doch daran kann man teilhaben.

Mike Schubert im Interview mit der MAZ. Quelle: Varvara Smirnova

Doch gerade der Glaube an die Mitgestaltung des Wandels ist Christian Näthe – und offenbar nicht nur ihm – in Potsdam abhandengekommen.

Ja, es gibt Gruppen in der Stadt, die über Jahre beklagt haben, dass sie nicht gehört werden. Doch genau das will ich ändern und versuchen, das Pendel etwas in die Mitte der Stadtgesellschaft zu rücken. Natürlich bedeutet das nicht, dass nun das Pendel, um im Bild zu bleiben, auf die andere Seite durchschwingen soll. Es ist schön, dass in unserer Stadt konservative und progressive Kräfte leben. Das muss sich allerdings auch in den Debatten widerspiegeln – wir müssen in diesem „kleinen Städtchen“, wie Christian Näthe singt, in dem man sich täglich begegnet, auch Kompromisse finden. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, mitzugestalten. Wir haben in der Frage der Beteiligung gerade erst einen Preis bekommen.

Und trotzdem fühlen sich viele eben nicht beteiligt, weil die Entscheidung am Ende dann doch andere treffen.

Auch wenn die Menschen nicht glauben, dass sich etwas in ihrem Sinne ändern wird, kann ich Sie nur bitten, sich trotzdem zu beteiligen. Dass heute ein Landtag im historischen Gewand in der Mitte steht, war das Ergebnis eines Beteiligungsprozesses. Auch die Frage, wo ein Schwimmbad entstehen soll, wurde mit den Bürgern monatelang erörtert. Und die öffentliche Debatte über Freiräume haben zu einer Förderung des Freilandes geführt, das Archiv erhalten und die heutige Diskussion über das Rechenzentrum erst ermöglicht. Dass man sich dabei nicht immer zu einhundert Prozent mit seiner Position durchsetzt empfinde ich als normal. Einen Kompromiss gibt es nur, wenn wir nicht auf unseren Maximalpositionen verharren.

Nun planen auch Sie ein großes Beteiligungsverfahren – zu dem wohl größten Streitthema der Stadt: der Garnisonkirche. Glauben Sie wirklich daran, dass bei diesem Thema ein Kompromiss möglich ist?

Ja, das glaube ich. Es gibt ja schon einen Grundkonsens bei allen: Es soll und darf kein rechter Wallfahrtsort werden. Das muss das Fundament sein, auf dem man aufbauen kann. Ob allerdings alle bereit sind, sich dann tatsächlich aus liebgewonnenen, aber zum Teil emotional geführten Streittraditionen herauszubewegen und das Verbindende zu suchen, werden wir sehen.

Im Gespräch im OB-Büro. Quelle: Varvara Smirnova

Wie sieht denn Ihr persönlicher Kompromiss aus?

Ich würde gerne zuerst über den Inhalt reden, aber wir werden sicher auch über die Architektur reden. Zunächst müssen allerdings erstmal alle akzeptieren, dass der Turm der Garnisonkirche gebaut wird und dass die Stiftung die Möglichkeit hat, auf ihrem Grundstück weiterzubauen. Gleichzeitig muss anerkannt werden, dass es dafür nicht nötig ist, das Rechenzentrum vollständig abzureißen. Ich hätte gerne, dass wir uns unter Anerkennung dieser Prämissen aufeinander zubewegen. Dabei sollten wir aufhören, vom Bau der gesamten Kirche zu reden beziehungsweise vom Erhalt des gesamten Rechenzentrums.

Wovon sollten wir dann reden?

Ich kann mir ein Miteinander und ein Nebeneinander vorstellen. Rechenzentrum und Kirchturm müssen dann aber miteinander verbunden sein – nicht unbedingt baulich, aber in jedem Fall inhaltlich. Es bräuchte aus meiner Sicht noch einen verbindenden Ort, an dem man zusammenkommt. Darauf fußt mein Vorschlag eines Internationalen Jugendbildungs- und Begegnungszentrums, in dem auch Stadtgeschichte erlebbar wird. Ein Lernort, an dem konservative und progressive Ideen diskutiert werden können. Ich habe mir ein solches Konzept in Weimar angeschaut und würde es spannend finden, wenn es nicht nur gelingen könnte hier in Potsdam etwas ähnliches zu machen, sondern beide Projekte und Orte zu verbinden.

Sie würden sicherlich in die Potsdamer Geschichtsbücher eingehen, wenn Sie diesen Konflikt tatsächlich befrieden könnten. Aber verkämpfen Sie sich nicht an so einer Stelle, während anderswo in der Stadt viel drängendere Probleme gelöst werden müssen. Die Mieten steigen immer weiter, es gibt zu wenig Kita-Plätze und viel zu viel Stau.

Ob wir andere Themen abseits der Garnisonkirche nicht auch bearbeiten müssen? Um Gottes Willen, ja! Wie viel Platz die aber in der öffentlichen Wahrnehmung einnehmen, entscheide ich nicht allein, sondern auch Sie als Zeitung beziehungsweise die Menschen, die in sozialen Medien Kommentare schreiben. Ich muss mir eher den Vorwurf gefallen lassen, dass ich acht Bälle gleichzeitig in der Luft habe.

Aber reden hören wir Sie häufiger über die Garnisonkirche.

Nicht häufiger als zu anderen Themen. In diesem Jahr haben Sie mich auch häufig zu Themen gefragt wie den Erhalt des Minsk, zum Bündnis Wohnen am Schlaatz, zum gemeinsamen Konzept mit der Wissenschaft zur Biosphäre, zur Aufnahme von aus Seenot geretteter Geflüchteter, zum Innenstadtverkehrskonzept, zur Personalentwicklung im Rathaus und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, zu den Planungen für Krampnitz. Aber ja, ich habe einen Sitz im Kuratorium der Garnisonkirchenstiftung und es gibt zwei widersprüchliche Beschlüsse zu meinem Auftrag dort. Ich brauche deshalb einen neuen, klaren Auftrag der Stadtverordneten zu meiner Rolle dort. Hinzu kommt: Wir streiten seit 30 Jahren um diesen Ort und es ist an der Zeit, diesen Streit zu beenden. Ich kann damit scheitern und der vierte Oberbürgermeister sein, der dieses Konfliktthema nicht in den Griff bekommt. Aber soll ich es deswegen lassen?

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Quelle: Varvara Smirnova

Die Prioritäten setzen Sie. Aber Fakt ist auch, dass der Druck auf den Wohnungsmarkt in der Stadt extrem ist. Da lassen sich Lösungen wohl kaum mit Dialog und Kompromissen finden. Braucht es da nicht von Ihnen ein bisschen mehr „basta“?

Da hilft kein „basta“. Den Fehler, ganz schnell zu bauen und dabei mit der Infrastruktur nicht hinterher zu kommen, hat Potsdam schon gemacht. Fahrland und das Bornstedter Feld sind gute Beispiele dafür. Da wurde die Stadt zurecht gefragt, wo Kitas, Schulen und Jugendklub sind. Es nützt uns doch nichts, einen Stadtteil mit tausenden Wohnungen durchzudrücken, dann aber mit der sozialen Infrastruktur nicht hinterherzukommen, weil die Investitionen dafür nur Schritt für Schritt aus dem Stadthaushalt zu leisten sind. Behutsames Wachstum bedeutet, die Infrastruktur von Anfang an mitzudenken. Das muss gut gemacht sein.

Und trotzdem ist der Druck groß, wer sich die Mieten hier nicht mehr leisten kann, wird aus der Stadt verdrängt. Was tun Sie denn konkret, um diese Lage zu entspannen?

Unsere kommunale Pro Potsdam baut an vielen Orten in der Stadt mit sozialverträglichen Mieten. Mieten stabilisiert man aber nicht allein durch Neubau, sondern auch durch Bewahrung des bezahlbaren Wohnraums im Bestand und durch Mieterschutz. Wir schärfen das Potsdamer Baulandmodell, durch das Investoren verpflichtet werden, sozialen Wohnraum zu schaffen. Wir erarbeiten eine Milieuschutzsatzung für die Kieze und wir arbeiten mit Belegungsbindungen und Konzeptvergaben.

Wer bauen will, braucht Platz. Muss die Stadt nicht mehr Geld für Grundstücksankäufe zur Verfügung stellen?

Wir werden in den nächsten drei Jahren die Summe für solche Ankäufe verdreifachen. Bis 2025 haben wir dann mehr als neun Millionen Euro für das aktive Liegenschaftsmanagement zur Verfügung. So viel hat die Landeshauptstadt noch nie ausgegeben.

Vor uns liegt 2020. Was wollen Sie in dem Jahr unbedingt schaffen?

Wir wollen gute Gastgeber zum 30. Tag der deutschen Einheit sein. Die Verkehrsfrage nach Krampnitz muss in der Planung gelöst werden. Und zwar so, dass wir möglichst vor 2029 die Straßenbahn haben. Das ist mit dem zuständigen Projektverantwortlichen hier im Haus, Bernd Rubelt, und mir so abgesprochen. Wir haben alle den Ehrgeiz, dass wir dort schneller werden um den benötigten Wohnraum in Krampnitz gut an den ÖPNV anzubinden.

Peter Degener und Anna Sprockhoff im Gespräch mit Mike Schubert. Quelle: varvara Smirnova

Und wie soll das „Schnellerwerden“ gelingen?

Zuerst galt es die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. Die Geschäftsführung des Verkehrsbetriebes soll im Frühjahr wieder vollständig besetzt sein. Parallel wird die von mir eingesetzte Projektgruppe unter Leitung des Baubeigeordneten die Planung der Tram-Trasse weiter konkretisieren und dabei auch noch einmal Forderungen aus den Ortsbeiräten und der Stadtpolitik plausibilisieren. Dazu gehört die Unterführung der B2 genauso wie die Untersuchung zusätzlicher Verkehrstrassen für den ÖPNV- und Radverkehr. Wir werden also mit Hochdruck an der Planung der Tram arbeiten und gleichzeitig noch einmal Varianten prüfen, um die Verkehre zu entflechten. Derzeit muss der gesamte Verkehr über die Brücke des Friedens, das wird auf Dauer sehr eng, zumal sich der Norden weiterentwickelt.

Christian Näthe hat in seinem MAZ-Gastbeitrag gefordert, dass man sich in Potsdam bei der Stadtentwicklung auch mal Irrtümer eingestehen muss. Sind Irrtümer gemacht worden?

Ich würde mir wünschen, dass Menschen wie Christian Näthe wieder den Mut fassen, sich aus der Nische herauszubewegen. Vielleicht nicht, indem sie sagen: Der andere hat sich geirrt und einen Fehler gemacht, sondern durch Annäherung und die Suche nach gemeinsam akzeptierten Lösungen. Wenn ich also doch einmal Basta-Politik machen müsste, würde ich sagen: Fangt endlich an, gemeinsame Kompromisse zu suchen!

Das wünschen Sie sich. Doch haben Sie den Streit in der Stadt mit Ihren Vorstößen zur Garnisonkirche nicht noch viel schlimmer gemacht?

Der Streit um das Für und Wider eines Aufbaus der Garnisonkirche ist so alt wie die ersten Ideen zum Wiederaufbau. Das sind mittlerweile fast drei Jahrzehnte! 30 Jahre fast ohne Annäherung aber mit viel Streit in der Stadtgesellschaft. Früher eher nur von Seiten der Gegner des Aufbaus, weil sie sich nicht gehört fühlten. Heute auch von Befürwortern des Aufbaus, weil mein Vorschlag auf einen Kompromiss auch von ihnen ein großes Stück Bewegung erfordert. Aber das ist das Wesen des Kompromisses, das sich beide Seiten bewegen müssen. Ich suche den Dialog und bin bereit mit allen zu reden, die sich daran beteiligen wollen.

„Der Oberbürgermeister will es allen recht machen.“ Den Satz hört man häufiger in der Stadt.

Ich weiß, dass es auch missinterpretiert wurde, dass ich mich gesprächsbereit in mehr als eine Richtung gezeigt habe. Jeweils vom Blickwinkel des Betrachters aus, haben die einen mich deshalb gleich in die sprichwörtlich linke oder konservative Schublade geschoben. Nur weil da plötzlich ein Oberbürgermeister den Dialog mit der Breite der Stadtgesellschaft sucht, will ich es noch lange nicht allen recht machen. Ich sehe keinen Fehler darin, als Oberbürgermeister für alle Potsdamerinnen und Potsdamer da zu sein und zumindest zu versuchen, Kompromisse zu finden. Deswegen bleibt meine Hand ausgestreckt – in fast alle Richtungen.

Ein anderer Satz, den man häufiger über Sie hört, ist, dass Sie ein ziemliches Tempo vorlegen. Womit halten Sie uns 2020 auf Trab?

2019 haben wir erste Projekte angeschoben. Jetzt kommt mein erster städtischer Haushalt – das ist das Wichtigste. Trotzdem gebe ich mich nicht der Illusion hin, dass diese wunderschöne dynamische Stadt mir nicht noch viele Themen vor die Rathaustür legen wird, die dann scheinbar das Wichtigste werden.

Von Peter Degener und Anna Sprockhoff