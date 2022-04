Potsdam

Er hat den Pfeiler nicht neu gestrichen. Der Schaden ist noch immer zu erkennen am Tor, das seine Frau mit dem Auto streifte, als sie am 28. April 2021 aufs Grundstück bog. An jenem Abend, an dem Thimo R. um 20.50 Uhr einen Notruf bei der Polizei absetzte, um in einer Minute und 58 Sekunden zu erklären, dass im Oberlinhaus etwas Furchtbares geschehen ist. An dem Abend, an dem seine Frau fünf arg- und wehrlose Menschen mit Behinderungen in ihren Betten mit einem Küchenmesser angegriffen und sich dann in den BMW gesetzt und auf den Heimweg gemacht hat.

Vier Stelen sollen an die im Oberlinhaus Ermordeten erinnern

Ein Jahr, vier Tode und ein gerettetes Leben liegen zwischen damals und heute. Die Angehörigen der Opfer, ihre Mitbewohner aus dem Thusnelda-von-Saldern-Haus, Mitarbeitende – Mitfühlende – werden morgen Nachmittag in der Oberlinkirche zusammenkommen, um sich gemeinsam an die Menschen zu erinnern, die Pflegerin Ines R. so brutal aus ihrer Mitte riss: an Martina W. (31), Christian S. (35), Lucille H. (42) und Andreas K. (56). Im Gedenkgottesdienst werden auch vier gläserne Stelen enthüllt: Die Stelen, in die die Namen der Ermordeten eingraviert sind, sollen ihren Platz in einem Garten finden, der in diesen Frühlingstagen jenseits der Kirche entsteht.

Über den Tag, der das Leben in ein Davor und ein Danach teilte, ist viel berichtet worden. Die Tat erschütterte über die Grenzen Potsdams hinaus. Selbst für die Staatsanwaltschaft gilt das Verbrechen in seiner Drastik als außergewöhnlich.

Morde im Oberlinhaus Potsdam: Kein Opfer konnte sich wehren

Was genau am 28. April 2021 auf der dritten Etage der 2010 eröffneten Wohn- und Rehabilitationsstätte geschehen war, offenbarte sich erst ein halbes Jahr später in dem gegen Ines R. (52) geführten Mordprozess vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Potsdam: die schaurigen Details der Bluttat, die bewegenden Lebensgeschichten der Opfer, der Schmerz der Angehörigen, die Betroffenheit, die selbst erfahrene Ermittler und routinierte Notfallmediziner ergriffen hatte. Die Kammer unternahm auch den großen Versuch, eine Erklärung zu finden, warum es dazu gekommen ist, dass Ines R. zur Mörderin wurde – zu einer Frau, die „mit unbedingtem Tötungswillen“ von Zimmer zu Zimmer ging, die an die Betten der Schwächsten trat und ihnen das Messer an den Hals setzte. Keines der Opfer konnte sich wehren.

Vier Menschen starben im Thusnelda-von-Saldern-Haus, ein Frau überlebte den Angriff. Quelle: Detlev Scheerbarth

Martina W. ist 31, als sie in Zimmer 3016 stirbt. Weil die Mutter mit dem von Geburt an schwer behinderten Kind überfordert ist, wächst Martina bei Verwandten auf. Ärzte geben dem Mädchen zwei Jahre – höchstens. Doch die Familie gibt das Kind nicht auf, Martina wird zu Hause versorgt, bis ein Schicksalsschlag die Familie trifft. So kommt Martina ins Oberlinhaus. Sie kann sich nicht bewegen, nicht sprechen. Ein Pfleger sagt: „Man konnte nur raten, was sie hat.“ Über die Jahre habe er aber gemerkt, dass sie spürt, wenn er bei ihr ist, ihr die Hand hält.

Eltern von Christian S. waren Nebenkläger am Landgericht Potsdam

Christian S. ist 35, als er in Zimmer 3008 stirbt. Der Potsdamer ist zu früh auf die Welt gekommen, er ist blind, kann nicht sprechen. Seine Mutter sagt im Prozess, dass er umso besser hörte, ein feines Gespür hatte. Ihr Sohn habe es geliebt, wenn Laub raschelte – oder jemand sich geräuschvoll die Nase putzte. „Wenn jemand laut schlürfte – das war sein Leben, das hat ihn gefreut.“ Wenn er ein trauriges Lied hörte, musste er weinen. Christian zieht als einer der ersten in das Prestige-Projekt des traditionsreichen Oberlinhauses. Die Familie lebt um die Ecke: Christian bekommt oft Besuch, sonntags holen ihn die Eltern nach Hause: „Er war unser Sonnenschein“, ein „in seiner Welt zufriedener Mensch“. Die Eltern traten im Prozess als Nebenkläger auf. Reden wollen sie heute nicht mehr. Eine Anfrage der Märkischen Allgemeinen blieb unbeantwortet.

Bei einem Gedenkgottesdienst in der St. Nikolaikirche eine Woche nach der Bluttat im Oberlinhaus erinnerten vier weiße Rollstühle an die getöteten Bewohner. Quelle: Soeren Stache/dpa

Lucille H. ist 42 und zweifache Mutter, als sie in Zimmer 3020 stirbt. Ein unverschuldeter Autounfall hat sie 2013 aus ihrem ersten, glücklichen Leben gerissen: Lucille, genannt Cilly, ist damals schwanger. Sie überlebt den Unfall mit Hirnblutungen und schwersten Verletzungen nur knapp, dem ungeborenen Kind stößt nichts zu. Die Ärzte entbinden den Jungen sechs Monate später per Kaiserschnitt, während Cilly im Wachkoma liegt. „Frau H. mochten wir alle sehr gern“, sagt eine Pflegerin. „Ihr Denken hat funktioniert, sie hatte einen wunderbaren Humor.“ Cilly verständigt sich per Augenzwinkern: Einmal blinzeln heißt Ja, zweimal Nein.

Andreas K. ist 56, als Ines R. ihn in Zimmer 3006 ermordet. Die Wände schmücken Polizeiwappen und Familienfotos. „Er hat alles verstanden, was man ihm gesagt hat“, berichtet ein Pfleger. Findet Andreas etwas toll, hebt er den Daumen, will er etwas nicht, winkt er ab. Er ist von Geburt an geistig behindert, ein Schlaganfall mit Anfang 50 macht ihn vollends zum Pflegefall.

Eine Bewohnerin überlebt den Angriff im Oberlinhaus schwer verletzt

Ines R. greift auch Elke T. (43) in Zimmer 3001 an. Eine Not-OP rettet die Wachkoma-Patientin. Elke T. geht es heute gut, sagt Oberlin-Sprecherin Andrea Benke. Nach einer Woche im Krankenhaus war sie in ihr Zimmer – „in ihr Zuhause“ – zurückgekehrt. Es ist wie alle anderen renoviert und mit einem Räucherritual gereinigt worden. Elke T. hat eine auf Klängen basierte Therapie erhalten, um das Erlebte verwinden zu können; gut getan habe ihr vor allem der Therapiehund.

Ein Jahr nach den Morden hat das Oberlinhaus in die Normalität zurückgefunden – doch die Frage nach dem Warum bleibt. Quelle: Julius Frick

Und die Mitbewohner? Haben sie das Geschehen verarbeitet? „Wie kann eine solche Tat jemals verarbeitet sein?“, fragt Andrea Benke. „Auch wenn die Zeit Wunden heilt, ist diese Tat, das Erlebte mit nichts zu vergleichen und daher ein lang andauernder Prozess der Trauer, der Fragen, der Wut, der inneren Bewegung, der Fassungslosigkeit.“ Seelsorger stehen den Bewohnern bis heute zur Seite. Gespräche, Andachten, Trauma- und Psychotherapie helfen den Mitarbeitern. Man habe in eine „Normalität“ zurückgefunden: „Doch nichts ist mehr so, wie es war. Und die Frage nach dem Warum bleibt für alle offen.“

Arbeit am Oberlinhaus Potsdam war vor den Morden ihr Lebensinhalt

Ausgerechnet Ines! Immer wieder war das im Gericht zu hören: von Vorgesetzten, von Kollegen, Freundinnen, selbst von den Angehörigen der Opfer. Sie alle beschreiben Ines R. als pflichtbewusst, fürsorglich, ja mütterlich. Als eine Pflegerin mit Leib und Seele. Die Arbeit im Oberlinhaus, so heißt es später auch im Urteil, sei für sie nicht nur ein Beruf gewesen, sondern Berufung. Lebensinhalt. Doch wie hingebungsvoll und versiert sie auch pflegt, wie eisern sie die hohe Arbeitsbelastung weglächelt: Ines R. führt ein Leben hinter einer mühevoll errichteten Fassade. Nach außen hin ist kaum zu erkennen, was sie im Inneren quält. Ines R. ist der Ruhepol im Team. Ist immer da. Sagt nie Nein. Ines R. funktioniert. Das hat sie seit frühester Kindheit gelernt.

Pflegerin am Oberlinhaus hat psychische Störung

Eine psychiatrische Sachverständige attestiert Ines R. eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Typ Borderline. Sie sei nur begrenzt in der Lage, auf Belastung zu reagieren, habe wenig Zugang zu ihren Gefühlen, könne sich von Affekten nicht angemessen entlasten. „Die Tat“, so das Fazit, „steht im Zusammenhang mit ihrer psychischen Störung“. Diese hat Ines R. offenbar in der von einer lieblosen Mutter geprägten Kindheit erworben. Sie habe sich fremd gefühlt in der Welt, in der sie an manchen Tagen nicht einmal das Rauschen der Bäume erträgt. Mit 14 schneidet sie sich die Pulsadern auf. Aus der Jugendpsychiatrie läuft sie weg. Als Erwachsene weist sie sich selbst in die Klinik ein, wenn es ihr zu schlecht geht, sie die Fassade nicht wahren kann.

Prozess in Potsdam enthüllte: Pflegerin hatte jahrelang Gewaltfantasien

Doch nicht nur Suizidgedanken begleiten Ines R., auch Gewaltfantasien – spätestens seit 2012 träumt sie davon, die ihr anvertrauten Menschen umzubringen. Am 28. April 2021 tritt sie den Dienst an, obwohl sie akut behandlungsbedürftig ist und das auch weiß. Das Gericht ist überzeugt: Wäre Ines R. an jenem Tag zum Arzt gegangen, könnten die Opfer noch leben. Viele Kollegen wussten, dass Ines R. in seelischer Not ist. Ihre Vorgesetzten beteuern, keine Kenntnis gehabt zu haben. Dass die bei Oberlin fürs Wohnen zuständige Bereichsleiterin am Morgen nach den Morden einen Kripobeamten geradeheraus fragt, ob Ines R. die Täterin sei, ist ein Detail, zu dem viele Zuhörer im Gericht gern mehr erfahren hätten.

Vor der Doppelhaushälfte steht ein junger, frisch gesetzter Pflaumenbaum. Thimo R. ist vor Kurzem 58 geworden. Weil ihre Geburtstag dicht beisammen liegen, haben sie sie immer zusammen gefeiert. Meist am 1. Mai, meist im Garten hinter dem Haus. Ihren Geburtstag am 30. April wird Ines R. nun erneut in der Psychiatrie begehen. Am Ende des Mordprozesses bat sie die Hinterbliebenen um Entschuldigung: „Als ich zur Arbeit ging, habe ich nicht gedacht, dass ich die Kontrolle verliere und zu solchen Taten fähig bin.“ Sie könne nicht glauben, was sie „gemacht“ habe. Wird sie je ermessen, wie viel Freude und Zuversicht sie aus diesem Leben gelöscht hat?

