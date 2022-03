Potsdam

Im Prozess um die Kündigung einer Heimleiterin des evangelischen Oberlinhauses in Potsdam haben sich beide Seiten geeinigt. Der Diakonieträger und die entlassene Mitarbeiterin hätten dem vom Gericht am 9. März vorgeschlagenen Vergleich in den wesentlichen Punkten zugestimmt, sagte Gerichtssprecher Robert Crumbach dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Montag in Potsdam. Damit wird das Arbeitsverhältnis gegen eine Abfindung in Höhe von 80.000 Euro zum 31. Juli 2022 beendet. (AZ: 6 Ca 1521/21)

Der Heimleiterin wurde Ende 2021 gekündigt

Das Oberlinhaus hatte der Heimleiterin, in deren Einrichtung Ende April 2021 von einer Pflegekraft vier Morde an Menschen mit schwersten Behinderungen verübt wurden, nach Gerichtsangaben gegen Ende 2021 und danach mehrere Kündigungen ausgesprochen. Eine ordentliche Kündigung war in dem Fall wegen der langjährigen Tätigkeit der Heimleiterin für das Sozialunternehmen nicht möglich.

Die kurz nach dem Gewaltverbrechen ausgesprochene Kündigung der inzwischen wegen Mordes verurteilten Pflegekraft wurde vom Arbeitsgericht bereits am 1. Februar bestätigt. Sie wurde am 22. Dezember zu 15 Jahren Haft verurteilt und wegen einer schweren Persönlichkeitsstörung in die Psychiatrie eingewiesen. In dem Mordprozess vor dem Landgericht Potsdam hatte es unter anderem kritische Berichte über die Arbeitsbedingungen in der Behinderten-Wohneinrichtung des Diakonie-Unternehmens gegeben.

Auch die Pflegerin, die die vier Menschen getötet hatte, klagte auf eine Abfindung – jedoch ohne Erfolg.

Von epd