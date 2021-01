Potsdam

Das Oberlinhaus bereitet sich auf sein 150. Jubiläum im Herbst vor. Bis dahin gilt es, weiter dem Coronavirus zu trotzen. Wie das gelingt und weshalb 2020 trotz aller Härten kein verlorenes Jahr war, erklärt der theologische Vorstand, Pfarrer Matthias Fichtmüller.

Das Oberlinhaus hat bisher einen sicheren Weg durch die Pandemie genommen. Wie haben Sie es geschafft, das Coronavirus auszusperren?

Matthias Fichtmüller: Ganz ist es nicht gelungen. Wir hatten Ende November in der Rehaklinik in Bad Belzig Corona-Fälle. Dort wurden jeden Tag 20 neue Patienten aufgenommen, bei denen wir einen Schnelltest und in Folge einen PCR-Test machten. Bei einem Patienten war der erste Test negativ, der zweite positiv. Ganz ist es also nicht gelungen, aber in so sensiblen Bereichen wie der Behindertenhilfe haben wir es bisher geschafft – und das ist in erster Linie ein Grund, dankbar zu sein. Wir tun unser Möglichstes, aber man hat es letztlich nicht in der Hand.

Sie haben den Campus im Frühjahr von der Außenwelt abgeschottet...

Man kann vieles steuern, was Organisation und Hygiene betrifft – und ja, im Frühjahr haben wir dicht gemacht. Und nochmals: Wir haben es nicht in der Hand. Wenn wir nicht ein Haus komplett unter Quarantäne stellen, was wir nicht wollen, kann man das Virus nicht wirklich steuern. Von daher mischen sich Demut und Dankbarkeit gegenüber unseren engagierten Mitarbeitern in den einzelnen Häusern. Für das gesamte Unternehmen hatte unser kaufmännischer Vorstand Marcus Ceglarek bereits im Februar, also sehr frühzeitig und vorausschauend, die Leitung des Krisenstabs übernommen. In regelmäßigen Abständen tauschen wir uns seitdem zu notwendigen Anpassungen und Maßnahmen aus. Und wir lernen alle voneinander. So hatten wir von Anfang an und sogar schon deutlich früher als viele andere ein klares Hygienekonzept. Unsere Hausleitungen haben schnell reagiert und sehr konsequent das, was sie tun können, getan. Aber ich wiederhole: Trotz aller Vorsicht können wir am Ende das Virus nicht beherrschen.

Der Oberlinverein wurde 1871 in Berlin zur Betreuung von Kindern gegründet. 1874 wurden in Nowawes, das heute zu Potsdam gehört, eine Kleinkinderschule und ein Lehrerinnenseminar sowie 1878 eine Poliklinik eröffnet, im Jahr 1886 begann die Arbeit mit Behinderten. Um das Oberlinhaus zu fördern, wurde 2002 die Oberlinstiftung gegründet. Namensgeber ist der elsässische Pfarrer und Sozialreformer Johann-Friedrich Oberlin (1740–1826). Das Oberlinhaus, zu dem auch die Oberlin-Kirchengemeinde gehört, betreut derzeit mehr als 30 000 Menschen und ist mit rund 1800 Beschäftigten der drittgrößte Arbeitgeber der Landeshauptstadt. Das diakonische Unternehmen hat heute 13 Tochtergesellschaften, darunter die auf Orthopädie spezialisierte Oberlinklinik, das Berufsbildungswerk, die Oberlinwerkstätten und die Oberlinschule.

Inzwischen gehen Sie einen anderen Weg, ermöglichen viele Freiheiten...

Eines hat sich gehalten: die Maskenpflicht auf dem Gelände, die bei uns schon galt, als es noch keine Überlegungen gab, eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum einzuführen. Wir ziehen das hier durch, weil ein Teil unserer Bewohner nicht nur Schwerst-Mehrfachbehinderungen hat, sondern darüber hinaus auch krank ist. Um diese Bewohner zu schützen, müssen alle zusammenhalten und ihren Beitrag leisten. Jetzt, in der zweiten Welle, haben wir viel ausgereiftere Hygienekonzepte. Wir haben zum Beispiel Schleusen vor den Häusern eingerichtet, wir mischen keine Teams – weder bei Klienten noch bei Mitarbeitern. Das ermöglicht uns Besuchsmöglichkeiten, allerdings mit strengen Regeln. Wir haben pro Haus ein Besuchszimmer, dort darf ein Klient eine Stunde am Tag einen Besucher treffen.

Warum haben Sie entschieden, sich trotzt anhaltender Gefahr zu öffnen?

Weil wir zum einen neue Sicherungsseile und Grenzen eingebaut haben. Und weil wir zum anderen nicht vergessen dürfen, dass auch ein Mensch mit einer starken Behinderung ein freier Mensch ist. Wir sind Gastgeber für Bewohner, die in ihren Entscheidungen frei sind. Was wir als Hausleitung machen dürfen: die Zugänge beschränken. Die Pandemie ist keine Situation, in der wir Menschen wegsperren. Das Gut der sozialen Kontakte steht in Abwägung zum Gut des Schutzes. Dabei geht es nicht allein um unsere Bewohner, es geht auch um unsere Mitarbeiter. Natürlich macht das was, wenn man wochenlang keinen Besuch empfangen kann und nur am Fenster steht und winkt – die Vereinsamung von Menschen, die ohnehin in einer besonderen Situation leben, hat dazu geführt, dass wir unsere anfängliche Position überdacht und andere Wege gefunden haben. So lange das Risiko so hoch ist, werden wir auch keine Lockerungen in Aussicht stellen

Die Pandemie ist auch eine unerwartete Bewährungsprobe für den Verbund Christliche Kliniken Potsdam. Wie aufgehoben fühlen Sie sich?

Mitten im Beginn dieser engen Zusammenarbeit knallt uns Corona rein! Selbst ohne Corona ist so eine enge Zusammenarbeit von drei Kliniken auch eine Identitätsfrage. Jede dieser Kliniken hat über Jahrzehnte, ja weit über 100 Jahre, ihre eigene Identität aufgebaut. Und jetzt stellt sich in einem Jahr unter äußeren extremen Bedingungen einerseits die Frage „Wer bin ich?“ und „Muss sich unser Haus im Dialog mit den anderen Häusern ändern?“ – und andererseits gehen Mitarbeiter der Oberlinklinik ans St. Josefs-Krankenhaus und helfen mit, dass die Lage dort zu bewältigen ist, gleichzeitig blieb unsere Klinik „weiß“, also Covid-frei, so dass wir wiederum das St. Josefs mit der Versorgung von Nicht-Corona-Patienten entlasten konnten. Diese Strategie ist erfolgreich und gut.

Im Frühjahr hatte die Oberlinklinik den Betrieb fast vollständig heruntergefahren. Wie haben Sie das Jahr 2020 wirtschaftlich verkraftet?

Am Anfang gab es eine paradoxe Situation: Hätte man sogenanntes Leerbetten-Geld genommen und Kollegen in Kurzarbeit geschickt, wäre es wirtschaftlich klüger gewesen, als Patienten aus anderen Häusern aufzunehmen. Diese Frage stellte sich uns aber nicht: Die Oberlinklinik ist eine Klinik und folglich für den Patienten da. Natürlich wissen wir, dass 2020 alles anders war – aber das wirtschaftliche Ergebnis muss nachrangig sein. Wir können ein Ausnahmejahr wie 2020 nicht wie jedes andere Jahr betrachten. Weder von den wirtschaftlichen Gegebenheiten her noch von den äußeren Ansprüchen – aber auch nicht von der Identitätsprägung. Wir haben alle einen äußeren Druck erlebt, nicht nur das Oberlinhaus. Das führt dazu, dass die Mitarbeiterschaft zusammenhält. In unseren Einrichtungen ist das Virus der Feind und es gibt eine „Wir haken uns unter und werden das Virus nicht reinlassen“-Mentalität. Dennoch ist die Anspannung enorm. Unsere Mitarbeiter sind keine Maschinen, das sind Menschen, die ihre Klienten teils jahrzehntelang kennen und mit ihnen älter geworden sind. Wenn man sich 20, 30 Jahre lang kennt, ist das ein bisschen wie Familie

Zusammenhalt ist etwas Gutes. Was hat 2020, das viele als verlorenes Jahr bezeichnen, noch Gutes fürs Oberlinhaus gebracht?

Dass wir im Oberlinhaus gelernt haben, zwischen Alltagsproblemen, die manchmal auch Luxusprobleme sind, und echten Problemen zu unterscheiden. Es sind ja nicht nur acht Stunden Arbeit am Tag, die man hier verbringt, es sind acht Stunden Leben – das darf man nicht trennen. Wir haben gemerkt, dass Themen, über die wir sonst stundenlang diskutiert haben, im Kontext dieser großen Herausforderung belanglos geworden sind. Dass alle an einem Strang ziehen, ist für mich eine tolle Erfahrung. Was wir 2020 geschafft haben, kann keine Team-Building-Maßnahme leisten. Und wie alle anderen haben auch wir einen technischen Sprung ohnegleichen gemacht. Wir haben uns über alle Ebenen digital stärker vernetzt, haben hunderte multimediataugliche Laptops und modernste Konferenztechnik angeschafft. Wir haben Konferenzschaltungen auch als Chance erlebt. Aber natürlich sehnen wir uns auch alle danach, sich wieder in einem Konferenzraum die Hand geben zu dürfen.

Das Oberlinhaus steht auch für viele Anlässe, die über die Campusgrenzen hinaus Gemeinschaft stiften...

Natürlich ist der Schutz von Leben das Höchste. Aber die Weihnachtsgottesdienste abzusagen, das Singen im Karli, die Oberlinrede mit Volker Schlöndorff und Wim Wenders, den Adventsmarkt, zu dem sich 5000 Menschen dicht an dicht drängen – das tat schon weh, da hätte ich heulen können. Das sind Anlässe, die auch die Seele des Hauses ausmachen und zu denen man anders zusammenkommt – nicht nur als funktionierendes Unternehmen, das wir sind und wo man gute Arbeit leistet.

Das Oberlinhaus begeht im Oktober sein 150. Jubiläum. Wie feiern Sie?

Wir planen seit zwei Jahren, da war an Corona noch nicht zu denken. Wir werden ein Fachbuch mit der Brandenburgisch-Historischen Kommission herausgeben. Es soll eine begleitende Ausstellung im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte geben. Wir werden eine Kopie der Oberlin-Büste aus Waldersbach im Elsass, wo unser Namenspatron Johann Friedrich Oberlin Pfarrer war, anfertigen lassen. Wir werden die Kirche hoffentlich so umbauen können, dass sie unseren barrierefreien Ansprüchen für Menschen mit Behinderung gerecht wird. Diese Kirche ist wahrscheinlich die meistgenutzte Kirche in ganz Potsdam – wir haben hier fast jeden Tag Andachten und Gottesdienste. Wir werden die Außenanlagen umbauen. Am 12. Oktober, dem eigentlichen Festtag, werden wir einen Gottesdienst mit dem Bischof feiern und hinter der Kirche einen Oberlingarten eröffnen. Insgesamt legen wir drei Gärten an, für die wir jetzt schon Spenden sammeln. Mitarbeitende, Patienten und Besucher aus der Klinik, unsere Bewohner mit Behinderung, Eltern mit ihren Kindern aus Babelsberg – alle sind hier auf dem Gelände willkommen, alle sollen sich hier begegnen können.

Zum Geburtstag darf man sich etwas wünschen – was wünschen Sie sich fürs Oberlinhaus?

Ich wünsche mir, dass die Identität des Oberlinhauses weiter in Einklang zu bringen ist mit den unternehmerischen Ansprüchen, denen wir ausgesetzt sind – dass Seele und Format zusammenkommen. Unsere Aufgabe ist es, gute Leistungen zu erbringen und trotzdem den Geist des Hauses zu bewahren: Das ist die Überzeugung, dass jeder Mensch, ob jünger oder älter, ob Mann oder Frau oder divers, ob mit oder ohne Behinderung, die gleichen Wünsche, Hoffnungen und Sehnsüchte hat. Dass jeder Mensch nicht Wert, sondern Würde hat. Das ist etwas, das man ihm nicht nehmen kann – und genau darum haben wir uns zu kümmern.

