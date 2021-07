Potsdam

Janne, Walter und die anderen sind wegen einer wirklich krummen Sache hier. Dafür trainieren sie, recken und strecken sich, stellen ihre Füße auf die schmalsten Vorsprünge, hangeln an den Fingerspitzen zur nächsten haltgebenden Kante. Sie bewegen sich mit der Ruhe und Sicherheit von Traumtänzern, folgen schweigend einer Choreographie, die sie über Monate hinweg verinnerlicht haben. Manchmal beißen sie die Zähne zusammen, wenn sie sich die Wand entlangschieben. Aber lassen sie sich am Ende erst einmal zu Boden gleiten, lachen sie, streichen sich über die geröteten Wangen, die glänzende Stirn – erleichtert und stolz, den Parcours ohne Schnitzer bewältigt zu haben. Janne, Walter und die anderen sind Teil einer aufregenden Aktion, die ein großer Coup zu werden verspricht – und eines Tages in die Lehrbücher für Orthopädie als „Klettern nach dem Potsdamer Modell“ eingehen könnte.

Ein glutheißer Abend. Ort: eine Sporthalle auf dem Campus Golm. Die Anstifter: die Oberlinklinik, das MVZ am Luisenplatz, die Universität Potsdam. Die Komplizen: Janne (14), Walter (13), Hannah (13) und Amelie (15) – der Fünfte im Bunde hat sich für den letzten Trainingstag vor der Sommerpause entschuldigt.

Ein Diagnose, die sie ihr Leben lang begleiten wird

Bevor sich die Teenager hier im Februar zum ersten Mal durch die schwere Tür ins sirrende Neonlicht gestohlen haben, waren sie sich nie begegnet. Heute sind sie eine vergnügte, eingeschworene Gemeinschaft, dicke Freunde, die auch jenseits der Halle Zeit miteinander verbringen. Dann geht es nur selten um das, was sie Woche für Woche im Turnhallendunst zusammenführt, dann geht es mal nicht um die Diagnose, die sie ihr Leben lang begleiten wird. Janne, Walter und die anderen haben Skoliose, eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Sie haben aber auch die zähen Stunden in der Krankengymnastik satt.

„Physiotherapie ist langweilig“, sagt Janne. „Und was langweilig ist, macht man nicht gern.“ Will sie ihrer Skoliose etwas entgegensetzen und aufrecht in die Welt gehen, muss sie dran bleiben. Ihre Hoffnung liegt auf der Studie von Uni, MVZ und Oberlinklinik, an der sie teilnimmt. Ziel ist es herauszufinden, welchen Einfluss das Klettern auf die Beweglichkeit, auf Form und Stabilität der Wirbelsäule von Kindern und Jugendlichen mit Skoliose hat – ob es sich als Therapie eignet. „Das gibt’s nur hier“, sagt der Orthopäde Tom Hellriegel. „Wir sind auf Neuland.“

Tom Hellriegel, Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Kinderorhopädie, begleitet die Studie für die Oberlinklinik und das MVZ am Luisenplatz. Er sagt, man müsse sich am Goldstandard messen. Quelle: Oberlinhaus/Manja Johannsen

Eine Skoliose ist – kurz gesagt – eine schiefgewachsene Wirbelsäule. Von vorn betrachtet sollte die Wirbelsäule gerade, von der Seite her gesehen S-förmig geschwungen sein. Bei der Skoliose ist sie jedoch auch seitlich gekrümmt. Dabei treten unterschiedliche Schweregrade auf: leichte Skoliosen, die mit Krankengymnastik therapiert werden. Mittlere Skoliosen, die unter Umständen ein Korsett brauchen. Und schwere Fälle, bei denen eine Operation angezeigt ist. „Mädchen sind viermal häufiger betroffen als Jungen“, sagt Tom Hellriegel (41). Der Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Kinderorthopädie an der Oberlinklinik und am MVZ begleitet die Studie. „Die Skoliose ist eine häufige Erkrankung, die ich in der Sprechstunde ein-, zweimal pro Woche diagnostiziere“, sagt der Experte. Die typische Skoliose – Adoleszenten-Skoliose genannt – trete im Alter zwischen zehn und 16 Jahren auf: „Es gibt auch Baby- und Kleinkindskoliosen“, so Hellriegel. Diese seien aber deutlich seltener.

Skoliose? – Dein Beitrag für die Wissenschaft Für die Studie suchen die Uni Potsdam und die Oberlinklinik fünf weitere Kinder und Jugendliche mit einer Skoliose aus Potsdam und Umgebung. Wer mitmachen möchte, sollte zwischen zehn und 16 Jahre alt sein. Die Skoliose sollte relativ frisch diagnostiziert und nicht schon mit einem Korsett, einer langen Physiotherapie oder anderen Dingen vorbehandelt sein. Die Bewerbung und weitere Fragen rund um die Teilnahme nimmt Sport und Gesundheitswissenschaftler und Klettertrainer Silas Dech per E-Mail an dech@uni-potsdam.de entgegen. nf

Die meisten Skoliose-Fälle seien „plötzlich da“: „Jemand sieht, aha, da ist eine kleine Rundung am Rücken, die es vorher nicht gab, oder eine Schulter steht hoch. Dann werden die Eltern hellhörig und gehen zum Kinderarzt.“ Der schicke sie zum Kinderorthopäden: Er misst die Verkrümmung, lässt röntgen oder – so ist es bei der Studie – Aufnahmen mit dem Eos anfertigen. Von diesem Gerät gibt es nur neun in ganz Deutschland. Die Oberlinklinik hat es seit vier Jahren. Das Eos benötigt lediglich ein Zehntel der Strahlung wie sie beim Standard-Röntgen abgefeuert wird. Da Skoliose-Kinder nahezu jedes Jahr ein Röntgen-Bild benötigen, erspart ihnen das Eos eine beträchtliche Strahlenmenge.

„Es ist dieser Goldstandard, an dem wir uns messen müssen“

„Eine revolutionäre Methode“, sagt Tom Hellriegel. Stellt er die Diagnose, hat er direkt eine zweite schlechte Nachricht für die Patienten: „Die Skoliose nimmt im Wachstum meist zu, wenn man sie nicht behandelt.“ Klassischerweise wirkt man der Verkrümmung mit Krankengymnastik nach Katharina Schroth – eine Technik zur Aufrichtung und Entdrehung der Wirbelsäule – entgegen. „Es ist dieser Goldstandard, an dem wir uns messen müssen“, sagt Tom Hellriegel.

Hannah (13) an der Kletterwand. Quelle: Oberlinhaus/Manja Johannsen

Die Schwäche der etablierten Konkurrenz: „Die Übungen können auch beim besten Therapeuten monoton werden.“ Zudem habe man Phasen, in der die Motivation schwer fällt – vor allem, wenn man gerade in die Pubertät startet. Der Vorteil der Herausforderer: „Klettern kommt bei Kindern und Jugendlichen sehr gut an. Außerdem ist man nicht allein: Man sieht mal jemand anderen, der das gleiche hat, kann sich austauschen.“

Sie kriegen die Übungen immer besser hin

Silas Dech (28) ist Sport- und Gesundheitswissenschaftler an der Uni Potsdam und passionierter Kletterer. Er entwirft ein auf jedes Kind, auf jeden Rücken, jede Krümmung abgestimmtes Trainingsprogramm und leitet die Probanden an. „Was sich seit Februar nicht geändert hat: das Meckern“, sagt er lachend. „Oh, das kann ich nicht!“ – Wie oft er das hört! „Völlig zu Unrecht! – Sie können so vieles ! Sie klettern und merken gar nicht, was sie an muskulärer Stabilisation aufbauen, wie sie die Übungen immer besser hinkriegen und – selbst, wenn ich den Überhang einbaue – halten können und nicht von der Wand fallen...“

„Was wir hier machen, ist sehr komplex“

Der Trainer braucht nur wenige Zurufe, um seine Eleven zu korrigieren. „Becken!“, „Die Schulter bleibt unten!“, „Hals lang, Kinn zurück!“ Am Anfang habe man gesehen, wie die Kinder überlegt und geschaut haben, wohin sie greifen, wie den Körper verschieben müssen. „Das war extrem schnell vorbei“, lobt Silas Dech. „Das macht mich stolz. Was wir hier machen, ist sehr komplex. Die Kinder müssen auf sehr, sehr viele Details achten. Wie sie das schaffen, das ist der Hammer.“

Hannah trainiert, trotz schräger Position, die Wirbelsäule gerade zu halten. Quelle: Oberlinhaus/Manja Johannsen

Ein Auslöser für die Skoliose ist bisher nicht identifiziert. „Es gibt Theorien, aber keine ist bewiesen“, sagt Tom Hellriegel. „Wir wissen, dass 90 Prozent der Skoliosen rechtskonvex sind und sich um das Herz herumschmiegen – es gibt aber keinen einzelnen Grund, woher die Skoliose rührt.“ Janne, Walter und die anderen schütteln den Kopf, wenn man sie nach einer Vorgeschichte oder nach Schmerzen fragt. Alles normal, sagen sie. Normalerweise tue auch nichts weh. Das könne sich aber schnell ändern: Wenn sie zum Beispiel still sitzen müssen. Ob im Auto auf der Fahrt in die Ferien oder im Unterricht, egal.

„Hochgradige Skoliosen beeinträchtigen die Lunge oder das Herz“

„Viele Kinder wüssten gar nicht, dass sie eine Skoliose haben, wenn es ihnen nicht jemand gesagt hätte“, sagt Tom Hellriegel. „Aber tatsächlich ist die Wirbelsäule anfälliger.“ So komme es zur Belastung der Gelenke, zum früheren Verschleiß, Schmerzen. „Hochgradige Skoliosen beeinträchtigen die Lunge oder das Herz, weil sich die Organe nicht entfalten können.“Auch bei der Berufswahl könne die Skoliose eine Rolle spielen, Stichwort: Lasten heben. Wer regelmäßig zur Therapie geht, Sport treibt und zu Hause weiter übt, könne die Skoliose ganz gut in Schach halten, aber nicht wieder auf Null drehen.

Die meisten Kinder klettern freiwillig weiter – als Rehasport

Insgesamt 40 Kinder sollen an der Studie mitwirken. Sie treten in Zehnergruppen an. Es wird gelost: Fünf Kinder gehen ein Jahr lang klettern, fünf erhalten Physiotherapie. Die ersten zehn Probanden sind bereits fertig. „Die Ergebnisse sehen sehr vielversprechend aus“, sagt Tom Hellriegel. Die meisten Kinder klettern freiwillig weiter – als Rehasport. Gerade sind die zweite und dritte Studiengruppe im Rennen. „Für die vierte akquirieren wir noch.“ – „Das ist nicht nur Therapie“, sagt Janne, „das ist auch Spaß.“ Wer es ihr, Walter und den anderen gleichtun und einen Beitrag für die Wissenschaft leisten möchte – jetzt ist die Gelegenheit!

Von Nadine Fabian