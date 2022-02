Krieg in der Ukraine - Oksana zieht aus Potsdam in den Krieg: „Natürlich will ich nicht kämpfen, aber ich werde es tun“

Am ersten Kriegstag hat sich Oksana Klymonchuk in Potsdam ein gebrauchtes Auto gekauft. Nun will sie in ihre ukrainische Heimat reisen und Kiew verteidigen. Warum?