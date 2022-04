Potsdam

Wenn die 64-jährige Ursula Löbel mit Daunenjacke und Seidentuch durch Potsdam läuft, grinst so mancher Jugendlicher sie an. Jugendliche, um die gleichaltrige Damen vielleicht eher einen Bogen schlagen würden, weil sie auf den ersten Blick womöglich abschreckend wirken: Sie sind komplett in Schwarz gekleidet oder tragen T-Shirts mit eindeutigen politischen Nachrichten an Nazis, von denen „Nazis raus“ noch die freundlichste ist.

Urusula Löbel geht das anders. Der Grund ist ein Anstecker auf ihrer Handtasche mit den Worten: „Omas gegen Rechts“. Damit zeigt sie nicht nur ihre politische Haltung, sondern ihr Engagement bei der gleichnamigen Initiative, die genau das ist, was der Name vermuten lässt: eine Gruppe älterer Damen, die sich gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus einsetzen. Löbel gefällt die Wirkung ihres Ansteckers. Jeder ihrer Jacken oder Handtaschen verpasst sie ihn.

Omas gegen Rechts seit 2019 in Potsdam

„Im Alter wird man unsichtbar im gesellschaftlichen und politischen Raum – vor allem als Frau. Damit werden wir plötzlich wieder sichtbar“, erklärt auch ihre 75-jährige Mitstreiterin Jutta Michelsen. Die beiden Frauen sind aktiv für das Organisationsteam der Potsdamer Ortsgruppe, die seit 2019 besteht. Damit sind sie die Orga-Omas. Auch eine Protokoll-Oma und eine Whatsapp-Oma haben die Omas gegen Rechts.

Ursula Löbel und Jutta Michelsen engagieren sich bei den Omas gegen rechts in Potsdam. Auch Opas wie Frank Kupferschmidt sind willkommen. Quelle: Judith von Plato

„Als Omas sind wir nicht nur Rentnerinnen, die sich um ihre Enkel kümmern. Wir sind politisch interessiert und aktiv.“ Den Begriff Oma eignen sich die Frauen politisch an. Leider trauten sich viele ältere Menschen nicht mehr, sich einzubringen, so Michelsen. Dabei hätten gerade ältere Menschen Lebenserfahrung und etwas mehr Zeit – die perfekten Voraussetzungen für politischen Aktivismus.

Die Omas gegen Rechts setzen sich für Demokratie, Toleranz und Vielfalt ein, heißt es auf der Website. Sie treten Rechtspopulismus und Hetze jeglicher Art entgegen. In Potsdam sind sie etwa 50 Mitglieder. 20 aktive Rentnerinnen und auch ein paar Rentner treffen sich einmal im Monat – fünf Rentner, um genau zu sein. „Und der sechste Opa wurde schon gesichtet“, lacht Löbel.

Monika Salzer gründet Omas gegen Rechts in Österreich

Ihren Ursprung haben die Omas gegen Rechts in Österreich: Nachdem dort 2017 eine Regierung unter Beteiligung des rechten Lagers gebildet wurde, gründete Monika Salzer in Wien die Initiative. Inzwischen gibt es nicht nur im deutschsprachigen Raum zahlreiche regionale Zusammenschlüsse. Laut eigenen Angaben zählen sie weltweit 15.000 Mitglieder.

Bevor Ursula Löbel zu den Omas gegen Rechts kam, arbeitete sie knapp drei Jahrzehnte im Potsdamer Rathaus als Bereichsleiterin Partizipation und Tolerantes. Dort war sie unter anderem für das Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“ zuständig. „Wir ergänzen uns perfekt“, erzählen die beiden Frauen. Löbel sei durch ihre jahrzehntelange Arbeit sehr gut vernetzt und Michelsen habe viel Organisationserfahrung. Die ehemalige Lehrerin hat zahlreiche Schüleraustausche koordiniert.

Projekte in Potsdam: Ukraine-Hilfe, Stolpersteine und Demonstrationen

Ihre Treffen nennt die Ortsgruppe nicht Sitzungen. „Wir sagen lieber Zusammenkünfte oder Treffen,“ erklärt Löbel. Denn es geht dabei vor allem um Austausch. „So halten wir uns auf dem Laufenden über das, was politisch in Potsdam passiert. Außerdem organisieren wir dort unsere nächsten Aktionen.“ Dazu gehören zum Beispiel Gegendemonstrationen bei den Montagsspaziergängen, Hilfe für ukrainische Geflüchtete oder verschiedene Schulprojekte, wie Besuche mit Schülerinnen und Schülern bei den Stolpersteinen.

Ursula Löbel von den Omas gegen rechts im Einsatz: Momentan arbeitet sie in der Beratung von ukrainischen Geflüchteten im Staudenhof – auf Russisch. Quelle: Judith von Plato

„Durch uns bekommen sie einen ganz anderen Zugang zu den Verbrechen im Holocaust. Viele von uns sind mit einer Mauer des Schweigens unserer Eltern aufgewachsen“, sagt Michelsen. Im intergenerationellen Dialog könnten und wollten die Jugendlichen das Thema heute ganz anders ergründen. Zu ihren monatlichen Treffen laden die Omas auch Externe ein, um sich zu verschiedenen politischen Themen fortzubilden.

Auch Opas bei den Omas gegen rechts in Potsdam aktiv:

Einer der aktiven Opas ist Frank Kupferschmidt. Was den 77-Jährigen besonders motiviert, sich bei den Omas zu engagieren, sind die Montagspaziergänge gegen Corona-Maßnahmen und die Querdenker-Szene. „Das ist anders als noch vor ein paar Jahren bei der Pegida-Bewegung. Der Rechtsextremismus ist hier diffuser.“ Dadurch sei es schwieriger gegen ihn zu mobilisieren, obwohl er genau so da sei.

„Seit Dezember hat es keinen Montagsspaziergang ohne unsere Gegendemo mehr gegeben“, berichtet Michelsen stolz. „Wir lassen unsere Stadt nicht von rechten Demonstranten einnehmen. Wir wehren uns“, pflichtet ihr Löbel bei. Was sie sich jetzt wünschen, sind Räume. „Die Stadt sollte Initiativen und Vereinen wie uns, die sich für Potsdams Zivilgesellschaft einsetzen, kostenfreie Räume zur Verfügung stellen.“ Für Miete haben die Omas gegen Rechts kein Geld. Sie finanzieren sich aus Spenden – größtenteils von Mitgliedern.

Wer interessiert ist, bei den Omas gegen Rechts mitzuwirken, kann sich per E-Mail an Ursula Löbel und ihre Mitstreiterinnen wenden. Ihre Treffen finden immer am zweiten Mittwoch im Monat von 16 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Diejenigen, die nur politisch auf dem Laufenden bleiben möchten, können sich auch für den monatlichen Infobrief anmelden. „Newsletter sagen wir da nicht zu. Da ist ja nicht alles neu. Manchmal verschicken wir auch nur einen Büchertipp“, sagt Löbel.

Von Judith von Plato