Das kennt wohl jeder. Nach der Begutachtung eines Haushalts- oder anderen elektronischen Gerätes sagt der Handwerker den folgenschweren Satz: „Die Elektronik ist kaputt.“ Dann ist klar – das wird teuer.

Registersets werden elektronisch gespeichert

So verhält sich das auch mit der 1936 gebauten Schuke-Orgel in der katholischen Kirche Peter und Paul am Bassinplatz in Potsdam. Bei dem Instrument, das in der Regel vier bis fünf Mal pro Woche zum Einsatz kommt, ist die Elektronik der Setzeranlage defekt.

Früher haben Organisten die Register mit der Hand gezogen, um ein gewünschtes Klangbild, eine bestimmte Klangfarbe zu erreichen. Heute können sie mittels eines Setzerknopfes die gewählte Registrierung auf einem bestimmten Speicherplatz setzen. Diese Wahl kann zudem im Voraus gespeichert, sozusagen programmiert werden.

1936 gebaute Schuke-Orgel in der katholischen Kirche St. Peter und Paul am Bassinplatz in Potsdam – rechts die Elektronik. Quelle: Elivra Minack

Und genau das funktioniert an der Kirchenorgel von Peter und Paul nicht mehr so, wie es soll. Die Setzeranlage hat eine Art Eigenleben entwickelt. Mal arbeitet sie, wie programmiert, mal nicht.

Bisher hatte sich die Gemeinde vor der Reparatur gescheut. 35 .000 Euro soll die Reparatur kosten. Eine Summe, die sie nicht hat. Das Geld reicht immer gerade so, dass die notwendigen Arbeiten zum Erhalt der wunderschönen Kirche durchgeführt werden können.

Supergau beim Einheitsfeiertag

Den Supergau erlebte Organist Andreas Zacher während des Ökumenischen Gottesdienstes anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der deutschen Wiedervereinigung im Oktober letzten Jahres. Unter ihm lauschten unter anderem die Bundeskanzlerin und alle Ministerpräsidenten der Musik und plötzlich kam kein Ton mehr aus dem Instrument.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim ökumenischen Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit in der Kirche St. Peter und Paul am 3. Oktober 2020. Quelle: Christian Ditsch/ dpa

Ab jetzt war klar, erzählt Pfarrgemeinderatsvorsitzende Barbara Hirsch, eine Reparatur muss in Angriff genommen werden. Die Gemeindemitglieder gründeten einen kleinen Fundraising-Ausschuss, der vor allem Ideen entwickeln sollte, um Gelder einzuwerben. So gab es im April zwei Orgelandachten, im Pfarrbrief riefen sie zu Spenden auf und sie stellten Förderanträge an Stiftungen, die sich für denkmalgeschützte Objekte engagieren.

9000 Euro sind inzwischen zusammengekommen. Das reicht noch nicht aus – auch wenn die Gemeinde auf Stiftungsgelder hofft.

Am 3. September ab 20 Uhr wird es deshalb ein ganz besonderes Benefizkonzert in der Kirche geben. Bestreiten wird es das Duo „Orgelsax“. Dahinter verbirgt sich auch der Potsdamer Ralf Benschu. Er wurde als Musiker der Band Keimzeit bekannt, in der er bis 2009 spielte. Er ist der Saxofonist. Sein Partner und Organist ist Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt. Er ist Kantor der Margarethenkirche in Gotha. Die beiden musizieren seit 1997 zusammen und haben bereits acht Alben herausgebracht.

Zum Repertoire gehören neben klassischen Werken von Bach und Choralmelodien auch Themen aus Kinofilmen wie Schindlers Liste. Benschu bewegt sich mit seinem Saxofon im Raum und kann damit die Akustik jeder Kirche ausnutzen.

Wer sich für diese ungewöhnliche musikalische Kombination interessiert und zudem für die Kirchenorgel spenden möchte, sollte sich über die folgende Internetadresse anmelden: https://peterpaulkirche.church-events.de/register/61

Statt eines festen Eintrittspreises bittet die Kirchengemeinde um Spenden.

Von Elvira Minack