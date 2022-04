Potsdam

So ein Defilee ist selten zu beobachten: Die Ortsvorsteher von Fahrland, Marquardt, Eiche und Satzkorn und die Ortsvorsteherin von Golm sind am Donnerstag am Landgericht erschienen, um ihrer Solidarität untereinander zu bekunden und sich einmal mehr gegen die – wie sie sagen – Basta-Mentalität der Landeshauptstadt zu behaupten. „Der Oberbürgermeister behandelt die Ortsteile, als wären sie Untergebene, die keine eigenen Rechte haben“, sagen die Ortschefs. Einige von ihnen führen einen Rechtsstreit mit der Stadt, allesamt sind unzufrieden – auch jene, die sich haben entschuldigen lassen, weil sie verhindert waren.

Anlass des Treffens war eine Güteverhandlung vor der 12. Zivilkammer. Der Potsdamer Anwalt Jens Robbert klagt gegen die Stadt auf Kostenerstattung. Pikant: Robbert vertritt den Ortsbeirat Fahrland, der seinerseits im Clinch mit der Stadt liegt – und genau darum geht es. Aber von vorn.

Ortsbeiräte fühlen sich von Stadt Potsdam bevormundet

Für bestimmte Aufgaben müssen Stadtverwaltung und Stadtverordnetenversammlung den Ortsbeirat vorher anhören. Ob dieser Austausch gut funktioniert, darüber haben die Stadt Potsdam und ihre Ortsteile äußerst verschiedene Auffassungen. Die Ortsbeiräte fühlen sich zumeist bevormundet und allzu oft übergangen. Im Fall von Fahrland ist es so, dass die Stadt meint, sie habe in dem strittigen Fall das Anhörungs- und Beteiligungsrecht gewahrt. Der Ortsbeirat sieht das anders – und ist vors Verwaltungsgericht gezogen, inzwischen ist auch das Landgericht involviert.

Stadt Potsdam trieb umstrittenes Bauvorhaben in Fahrland voran

Entzündet hatte sich der Streit im Jahr 2017 an einem Bauvorhaben des Wohnungsunternehmens Semmelhaack an der Ketziner Straße. Dafür hatte die Stadt statt eines langwierigen Bebauungsplanverfahrens einen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor geschlossen. Für so einen Vertrag besteht anders als im B-Plan-Verfahren keine Anhörungspflicht – die Stadt kann also auf eigene Faust handeln. Oder wie der Ortsbeirat sagt: „hintenrum Tatsachen schaffen“. Der Ortsbeirat fühlte sich von der Stadt übergangen. Das Zerwürfnis wurde öffentlich besiegelt, als der Ortsbeirat für das Zehn-Millionen-Euro-Projekt verschärfte Energiestandards forderte und der damalige Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) den Beschluss kassierte. Der Ortsbeirat beschloss daraufhin, gegen das Rathaus zu klagen.

Stadt Potsdam soll Anwaltskosten übernehmen – will aber nicht

Der Konflikt um das Bauprojekt ist inzwischen im Großen und Ganzen beigelegt: Die oberste Bauaufsicht des Landes hat das Vorgehen der Stadt als unzulässig erklärt; anstelle von Einfamilienhäusern soll nun eine Seniorenwohnanlage entstehen. Offen ist allerdings immer noch, ob die Stadt die Rechte des Ortsbeirat damals verletzt hat – darum kümmert sich das Verwaltungsgericht. Weiterhin ungeklärt ist zudem, wer die Kosten für den vom Ortsbeirat engagierten Anwalt tragen muss – damit befasst sich nun das Landgericht.

Die Stadt jedenfalls will die fälligen 850 Euro nicht übernehmen und argumentiert damit, der Ortsbeirat habe „mutwillig“ gehandelt. Es geht vor der Zivilkammer grob gesagt um die Frage, ob der Ortsbeirat überhaupt klagen durfte.

Richter Johannes von der Osten-Sacken war einst selbst Stadtverordneter in Potsdam – er kennt den ewigen Clinch der Ortsbeiräte mit dem Oberbürgermeister. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nun ist es so, dass die Ortsbeiräte eine eigene Klagebefugnis und auch einen Anspruch auf Erstattung der Kosten haben. Das heißt, die Ortsbeiräte können die Stadt sehr wohl verklagen – das ist ihr per Kommunalverfassung verbrieftes Recht. Allerdings müssen die Ortsbeiräte – kurz gefasst – die Stadt um Erlaubnis bitten, sie verklagen zu dürfen, denn eigenes Geld für einen Rechtsstreit haben sie nicht. Zwar stellt die Stadt den Ortsteilen ein Budget zur Verfügung, diese Mittel sind aber an bestimmte Zwecke gebunden – gerichtliche Auseinandersetzungen gehören nicht dazu. Wollen die Ortsbeiräte also gegen die Stadt vor Gericht ziehen, müssen sie bei der Stadt gewissermaßen das Geld dafür erbitten. Eine Situation, die die Ortsbeiräte als „völlig irre“ bezeichnen. Hinzu kommt, dass die Stadt die Kosten nicht tragen muss, wenn ein Rechtsstreit mutwillig geführt wird – das ist genau das, was die Stadt den Fahrländern unterstellt. Wenn also ein Ortsbeirat bei der Stadt Klage-Geld beantragt und die Stadt meint, die Klage sei mutwillig – quasi unbegründet –, sind dem Beirat die Hände gebunden.

Stadt Potsdam hat im Streit mit Ortsbeiräten einen Trumpf im Ärmel

Alle Versuche der Zivilkammer, eine Einigung zu erzielen, schlugen fehl. Dabei war man – die Unparteilichkeit des Gerichts vorausgesetzt – in besten Händen. Den Vorsitz der Kammer hat Johannes Baron von der Osten genannt Sacken inne – er ist nicht irgendein Richter, bis zur Kommunalwahl im Mai 2019 war er FDP-Stadtverordneter in Potsdam. Johannes von der Osten-Sacken macht keinen Hehl daraus, dass er als Kommunalpolitiker 2017 selbst mit dem umstrittenen Bauvorhaben befasst war: „Ich hoffe, Sie halten mich deshalb nicht für befangen.“ Niemand äußerte Bedenken – zumal es vor der Kammer nicht um das Bauvorhaben geht, sondern um die Frage der Mutwilligkeit, der Trumpf im Ärmel der Stadt.

Von der Osten-Sacken war sichtlich engagiert, in der Güteverhandlung eine einvernehmliche und interessengerechte Lösung zu erzielen. Den Vertretern der Stadt zugewandt sagte er: „Es geht hier um 850 Euro. Wollen Sie diese Frage wirklich weiter diskutieren? Ist es nicht sinnvoll, zu bezahlen und die Sache gutsein zu lassen? – Die Stadt kann doch nicht interessiert daran sein, einen Ortsbeirat in der Kurve hängen zu lassen!“ Den von Stadt-Seite unterstützen Vorschlag, beide Verfahren bei Rücknahme der Klage für erledigt zu erklären, lehnte der Anwalt des Ortsbeirats ab. „Es ist eine ernste, kommunalverfassungsrechtliche Grundfrage, die beim Verwaltungsgericht entschieden werden soll“, begründete Robbert. „Es geht darum, ob ein Ortsteil die Möglichkeit hat, seine Rechte geltend zu machen. Eine Frage, die auch für die Zukunft Bedeutung hat.“

Landgericht Potsdam könnte Fall ans Verwaltungsgericht überweisen

Die Kammer erwägt, den Fall ans Verwaltungsgericht zu überweisen. „Dann können sie mit der anderen Sache zusammen klären, ob das hier mutwillig war oder nicht. Bitteschön, wenn Sie daran Spaß haben...“ Solche Verfahren, mahnt von der Osten-Sacken, würden aber niemandem helfen: „Sie werden die Neigung des Oberbürgermeisters, die Ortsbeiräte zu beteiligen, nicht ändern.“ – Diese Neigung sei nun einmal ambivalent: „Mal mehr, mal weniger. Die Frage der Stellung des Oberbürgermeisters zu den Ortsbeiräten wird sicher noch manche Diskussion verursachen.“ – Die Kammer will ihre Entscheidung am 28. April verkünden.

Von Nadine Fabian