Potsdam

Homeoffice, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren: Die Coronavirus-Pandemie ist auch für Ehe und Partnerschaft ein Stresstest. Wie man in der große Krise aus der privaten Krise wieder herausfindet, erklärt die Potsdamer Paartherapeutin Angelika Kaddik.

Frau Kaddik, in unserem Interview im April haben wir gegrübelt, ob die Corona-Pandemie eher die Scheidungs- oder die Hochzeitsrate anheizt? Was antworten Sie zum Ende dieses verrückten Jahres?

Angelika Kaddik: Ich kann Ihnen diesbezüglich leider immer noch keine konkrete Antwort geben. Nach wie vor erlebe ich aber, dass es Paare gibt, die für sich viel Positives aus der Situation ziehen konnten, die es genossen haben, ein bisschen näher zusammen gewesen zu sein, die es geschätzt haben, wie schön es auch sein kann, mehr Zeit als Paar und mit den Kindern zu verbringen. Ich erlebe aber auch Paare, die es wirklich schwer hatten. Die auf engem Raum Homeoffice, Homeschooling, Kinderbetreuung und das richtige Leben unter einen Hut bringen müssen. Dass das dann dazu führt in zum Teil brisante Situationen zu geraten, kann sich vielleicht jeder vorstellen.

Haben Sie den Eindruck, dass Paare auf diese zweite Phase der Pandemie besser vorbereitet sind?

Ja, das ist mein Eindruck. Wir lernen ja – im günstigsten Fall – aus unseren Erfahrungen. Und dann können wir das, was gut geklappt hat, wiederholen oder auch noch verbessern. Wichtig ist jetzt nur, die Dinge, die in der ersten Phase der Pandemie anstrengend, schwierig, nervig waren zu verändern. Dazu braucht es eine gute Kommunikation und es ist wichtig, sich gegenseitig keine Vorwürfe zu machen sondern zu überlegen, was jetzt anders werden soll. Also: wenn wir das, was nicht gut war, nicht mehr wollen – was können wir gemeinsam tun, damit es besser, leichter, schöner werden darf. Und genau für solche Situationen sind ja irgendwann einmal die Kompromisse erfunden worden.

Es ist immer wieder zu hören, dass Corona wie ein Brandbeschleuniger wirkt – auch für Probleme in der Beziehung. Stimmen Sie dem zu?

Ich hatte im April ja schon darüber gesprochen, dass die Beziehungsprobleme nicht nur durch diese Pandemie entstanden sind. Sie wurden aber in manchen Beziehungen potenziert. Es ist wichtig, sich zu erinnern, dass es in jeder Beziehung Probleme gibt oder geben kann. Es kommt aber darauf an, wie Paare generell mit Stresssituationen umgehen. Machen sie sich gegenseitig Vorwürfe oder nehmen sie sich an die Hand und versuchen gemeinsam durch die Krisen zu gehen. Aber um Ihre Frage zu beantworten: wir sind alle nur Menschen und es kann tatsächlich immer mal passieren, dass bei dem einen oder anderen die Sicherung durchknallt. Damit das aber kein Dauerzustand wird, macht es Sinn, die Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen in Stressmomenten die Lösung im Außen suchen. „Wenn du dieses oder jenes nicht gesagt oder getan hättest, dann müsste ich mich jetzt nicht so aufregen.“ Das sind meistens genau die Momente, in denen wir eigentlich überfordert, ängstlich, am Rande der Kraft sind. Und genau dann sollten wir uns ein bisschen um uns selber kümmern. Das hat etwas mit Selbstfürsorge und Selbstverantwortung zu tun. Wenn ich zum Beispiel gefühlt immer nur gebe und gleichzeitig davon ausgehe oder sogar erwarte, dass sich die anderen genauso verhalten müssen, dann ist der Stress schon programmiert. Also: muten Sie sich gegenseitig zu, sagen Sie was Sie wollen, brauchen, sich wünschen. Und denken Sie ab und an daran, dass auch Ihre Familienmitglieder mal einen schlechten Tag haben können und dürfen. Da macht es Sinn, sich zu erinnern, wie unangenehm sich das in einem selber anfühlen kann. Werden Sie also lieber Verbündete als „Gegner“.

Homeoffice, Kontaktbeschränkungen, wenig Sozialleben: Sollte man sich in so einer Situation – das ist ja nicht das normale Leben – überhaupt trennen?

Unabhängig von Corona: Wenn es gar nicht mehr geht, wenn es nur noch zu Streitereien, Vorwürfen, Schuldzuweisungen oder gar zu Gewalt in der Beziehung oder Familie kommt, dann kann eine – unter Umständen auch zeitliche – Trennung eine Lösung sein.

Langzeitpaare oder frisch Verliebte, Paare mit Kindern oder Paare ohne Kinder, junge Paare oder Paare im besten Alter: Wer hat die größere Chance, die Corona-Krise gemeinsam zu bestehen?

Naja, frisch Verliebte haben ja noch den „Hormoncocktail-rote-Brille- Bonus“ in sich, der großzügig macht, der dafür sorgt, alles für das geliebte Wesen tun zu wollen – und es auch zu können. Irgendwann normalisieren sich die Hormone und dann merkt jeder, dass er auch nur mit einem normalen Menschen zusammen ist. Davon abgesehen kommt es aber darauf an – wie verhalten sich Paare im Alltag, in Stresssituationen? Wie können sie mit Problemen umgehen, sind sie kompromissbereit – und vor allen Dingen: reden sie miteinander?

Was hält ein Paar zusammen – was braucht es für eine stabile Basis?

Ein stabiles Beziehungsfundament ist wichtig. Und natürlich passiert es im Laufe des Beziehungslebens, dass es Risse im Fundament gibt. Da hilft es achtsam zu sein. Miteinander zu reden, sich zuzumuten. Zu sagen, was einem wichtig ist, was man sich wünscht. Aber auch das eigene Ego ab und an einmal zur Seite zu packen und den anderen mit seinen Bedürfnissen, Wünschen, Wahrnehmungen, Sichtweisen usw. zu sehen und anzuerkennen. Das braucht Verständnis für den anderen – aber ich muss mich in solchen Momenten ja nur einmal an das erinnern, was ich mir von meinem Partner, meiner Partnerin wünsche! Anerkennen, dass es manchmal schwer ist im Leben und sich genau dann an die Hand zu nehmen um es gemeinsam zu schaffen. Kompromissbereit sein und – das finde ich fast am wichtigsten: den Fokus immer wieder in die Richtung zu lenken, die „trotz allem“ immer noch gut ist. Und wenn es nur ein bisschen gut ist. Ich sage immer: Ein bisschen gut ist manchmal für den Moment gut genug! Und ich kann dann entscheiden – mache ich von dem Guten ein bisschen mehr oder gebe ich dem, was gerade nervt und schwer ist, mehr Raum.

Viele haben sich während der Pandemie ein Haustier angeschafft: Puffer oder gemeinsames Projekt?

Vielleicht sowohl als auch. Sich zusammen zu setzen, zu besprechen welches Tier angeschafft werden soll und sich dann gemeinsam um ein neues Familienmitglied zu kümmern, kann auch für gute Stimmung sorgen. Es ist ja bekannt, dass es stresslösend sein kann, wenn man ein Tier streichelt. Allerdings darf man natürlich auch nicht vergessen, wie groß die Verantwortung für ein Tier ist und dass man es oft für viele Jahre bei sich hat.

Wie streitet man richtig?

Auch wenn es sich gerade vielleicht ein wenig uncharmant anhört: Im Streit, im Stress verlieren wir manchmal den Verstand! Wir wissen in solchen Momenten oft ganz genau, dass wir bestimmte Dinge besser nicht sagen oder tun – und wir tun es trotzdem. Und so ist schon fast vorprogrammiert, dass die Stimmung in den Keller geht. Um es jetzt doch noch einmal ein wenig charmanter auszudrücken: In Stressmomenten ist es nicht möglich ein Problem zu lösen! Da sind wir emotional zu sehr aufgeladen und verschlimmern die eigentliche Situation nur.

Also?

Erst einmal tief durchatmen! Bei sich bleiben. Sich fragen: Um was geht es hier gerade? Anerkennen, dass es dem anderen vermutlich auch gerade nicht besonders gut geht. Am besten sofort aus der akuten Situation gehen und zu einem anderen Zeitpunkt zusammen kommen und Klarheit schaffen, um das Problem zu lösen. Überlegen Sie später gemeinsam: Was können wir in einer ähnlichen nächsten Situation anders machen, damit es uns besser miteinander geht? Wichtig ist: Keine alten Probleme hochholen – das verstärkt die schlechte Stimmung. Klären Sie nur das akute Problem und sagen Sie gerne auch mal: „Es tut mir leid!“ – Wir machen nämlich tatsächlich alle mal Fehler. Und wenn man es alleine nicht hinbekommt, dann macht es Sinn sich ein wenig Unterstützung von außen zu holen.

Von Nadine Fabian