Hier sind die Frauen mit den stärksten Nerven von Potsdam am Werk

Potsdam

Das Nordlicht, das sanft durch die bodentiefen Fenster fällt, macht es deutlich sichtbar: Königin Luise hat einen Fleck auf dem rechten Pausbäckchen. Entfernen oder nicht entfernen? Irene Hesselbarth hat einen Moment lang überlegt, hat die Zeichnung in der Hand hin und her gewiegt, noch einmal ganz genau hingeschaut und dann entschieden, dass es für Preußens Postergirl am besten wäre, sich mit dem kleinen Makel zu arrangieren. „Der Respekt fürs Objekt ist unendlich“, sagt Irene Hesselbarth. „Jede von uns ist sich dessen bewusst, dass ein falscher Handgriff der letzte für das Objekt gewesen sein könnte.“

Das Wissenschafts- und Restaurierungszentrum der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg an der Zimmerstraße. Der letzte der Neubauten hinter dem alten Hans-Otto-Theater lugt bereits in den Park Sanssouci. Hier im ersten Obergeschoss logiert der Fachbereich Papierrestaurierung. Hier arbeiten Irene Hesselbarth (60) und ihre Kolleginnen Jana Rasch (38), Wiebke Müller (60) und Ulrike Feig (55). Was den Restauratorinnen anvertraut ist, hat besondere Zuwendung und höchste Sensibilität nötig. Sie haben es mit äußerst empfindlichen, zumeist hochbetagten Objekten zu tun: mit Papieren unterschiedlichster Verfassung.

Die Restauratorinnen der Stiftung im Fachbereich Papier: (v.l.) Irene Hesselbarth, Wiebke Müller, Jana Rasch und Ulrike Feig. Quelle: Julius Frick

Irene Hesselbarth und ihre Kolleginnen betreuen die „Graphische Sammlung und Plankammer“ der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Diese Sammlung ist mit rund 100.000 Objekten die größte der Stiftung – würde man alle Einzelblätter in Serien, in Mappen und Alben zählen, käme man sogar auf weitaus mehr als die veranschlagten 100.000 Stück. On top kommen die Sammlungsbestände des Archivs der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) – diese rund 46.000 Objekte gehören zwar dem Land Berlin, werden aber von der Stiftung betreut.

Prinz Karl wird im Potsdamer Stiftungs-Atelier von Stockflecken befreit

Gerade sind die kleinformatigen Porträts von Königin Luise, Prinz Karl von Preußen (gezeichnet von Prinz Radziwill) und Humboldt fertig geworden. Während in Luises Fall die Farbpartikel – vermutlich Kreide – so lose auf dem Papier liegen, dass jede Berührung die rund 200 Jahre alte Schönheit zunichte machen könnte, ist der Bleistift-Karl von robusterer Natur, so dass er von Verbräunungen und Stockflecken befreit werden konnte, ohne dass sein antiker Charme verloren wäre.

So vielfältig die Objekte sind, so vielfältig sind auch die Möglichkeiten und die Erfordernisse, sie zu behandeln. Quelle: Julius Frick

„Unsere Sammlung ist eine lebende Sammlung“, sagt Irene Hesselbarth, die die Papierrestaurierung leitet. „Durch Ankäufe und Schenkungen kommen immer wieder Objekte hinzu.“ Die historische Sammlung wächst so noch immer und allmählich. Stück um Stück. Jahr für Jahr. Die Porträts von Königin Luise, Prinz Karl und Humboldt sind solche Neuerwerbungen. Ein Neuzugang ist auch Jana Rasch. Sie gehört seit Januar 2022 zum Team. Irene Hesselbarth ist seit November 1988 dabei und die Dienstälteste.

Schatz der Schlösserstiftung: Potsdamer Sammlung ist riesig

Die Graphische Sammlung ist nicht nur riesig, sie ist auch äußerst vielfältig. „Das Spektrum ist gigantisch“, sagt Irene Hesselbarth. In dieser also sehr, sehr großen und sehr, sehr facettenreichen Sammlung ist – einfach gesagt – alles zu finden, was mit Papier im engsten und auch im weitesten Sinne zu tun hat. Und das in großen Formaten und in kleinen, in Rahmen und ohne, gebunden und lose, drei Jahrhunderte alt und noch älter, aber auch nur ein paar Jahrzehnte jung.

Auch Bonbonpapiere gehören zum facettenreichen Bestand in Potsdam

„Für uns ist jedes Blatt einzigartig“, sagt Irene Hesselbarth. „Langeweile gibt es im Papier-Bereich nicht. Schon gar nicht in dieser Sammlung! Unsere Arbeit ist immer spannend.“ Da sind zum Beispiel die Aquarelle und Gouachen, Pastelle, Zeichnungen und Druckgraphiken, die zur dekorativen Ausstattung der Schlösser gehören oder gehörten. Da sind die Architektur- und Gartenpläne, die die Entstehung und Entwicklung der preußisch-royalen Anwesen vom späten 17. bis zum 20. Jahrhundert dokumentieren. Die Entwürfe der legendären Baumeister Knobelsdorff, Gontard, Langhans, Schinkel und Persius. Die Zeichnungen der Gartenkünstler Lenné und Potente. Die Sammlung umfasst zudem Karten und Atlanten, Baumodelle, Figuren aus Pappmaché und auf Papier montierte Textilien. Es gibt historische Fotografien und Postkarten, Korkbilder, Elfenbein- und Perlmuttarbeiten, Strohblumen und Herbarien, ja sogar Fächerblätter und Bonbonpapiere. Nicht zu vergessen: die historischen Papiertapeten in den Schlössern!

Die Expertinnen müssen abwägen, ob das Objekt mit ihrem geplanten Vorgehen und den dafür erforderlichen Materialien, Werkzeugen und Hilfsmitteln kompatibel ist. Quelle: Julius Frick

So vielfältig die Objekte sind, so vielfältig sind auch die Möglichkeiten und die Erfordernisse, sie zu behandeln. Dennoch gilt für alle Stücke gleichermaßen: Liegen sie erst einmal auf einem der Tische im Papier-Atelier, so stellt sich als erstes die Frage nach der Schadenslage. Es folgt die Frage, welcher Handlungsbedarf aus dem Zustand des Objekts resultiert. Die Expertinnen müssen abwägen, ob das Objekt mit ihrem geplanten Vorgehen und den dafür erforderlichen Materialien, Werkzeugen und Hilfsmitteln kompatibel ist. Lässt sich ein Objekt beispielsweise feucht reinigen oder besser trocken? Oder aber lässt man – wie im Fall von Luise – am allerbesten beides sein? „Man muss immer schauen, wie weit man gehen kann“, sagt Irene Hesselbarth. Und so tasten sich die Restauratorinnen während der Behandlung unentwegt vor.

Hier sind die Frauen mit den stärksten Nerven von Potsdam am Werk

Sie reinigen die Objekte vom Schmutz der Jahrhunderte, sie entfernen Überklebungen, ergänzen Fehlstellen, schließen Risse. Sie kaschieren, retuschieren, montieren. Sie glätten und stabilisieren. Sie dokumentieren – und behalten bei allem, was sie tun, einen kühlen Kopf und eine ruhige Hand. Wer Irene Hesselbarth und ihren Kolleginnen über die Schulter schaut, der weiß: Hier sind die Frauen mit den stärksten Nerven von Potsdam am Werk!

Leiterin des Potsdamer Ateliers: „Können Verfall nur verlangsamen“

„Man hat keine zwei Versuche“, sagt Irene Hesselbarth. „Vorsicht ist immer eine gute Wahl.“ Das Credo der Papierrestauratorinnen: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ist die Kur vollbracht, wird das Objekt konservatorisch verpackt: Dafür gibt es spezielle Mappen und Schränke, in denen die Werke möglichst staubfrei, lichtgeschützt und bei gleichbleibendem Klima mit nicht zu hoher und nicht zu niedriger Luftfeuchtigkeit lagern. Irene Hesselbarth und ihre Kolleginnen bekommen vieles in den Griff. Nur eines nicht: „Unser größter Feind ist die Zeit“, sagt Irene Hesselbarth. „Wir können Verfall und Alterung nicht stoppen. Wir können sie nur verlangsamen. – Wir können die Objekte für eine sehr lange Zeit erhalten, aber nicht für die Ewigkeit.“

Restauratorin Wiebke Müller macht gerade einige Aquarelle für eine Schau, die im Herbst auf der Marienburg im polnischen Malbork eröffnet werden soll, vorzeigbar und reisefertig. Quelle: Julius Frick

Akute Fälle haben natürlich Vorrang. Generell ist die Papierrestaurierung aber ein Termingeschäft – angesichts der Fülle der Objekte sei das gar nicht anders zu handhaben. Das bedeutet, dass die meisten Objekte, die ins Atelier kommen, darauf vorzubereiten sind, benutzt zu werden – für eine Ausstellung innerhalb der Stiftung etwa oder als Leihgabe für fremde Schauen und für die Forschung. Wiebke Müller beispielsweise macht gerade einige Aquarelle für eine Schau, die im Herbst auf der Marienburg im polnischen Malbork eröffnet werden soll, vorzeigbar und reisefertig.

Restauratorin Ulrike Feig arbeitet an der Sammlung eigenhändiger Zeichnungen König Friedrich Wilhelms IV. von Preußen. Quelle: Julius Frick

Mit einem ganz besonderen Schatz hat es dieser Tage Ulrike Feig zu tun. Sie arbeitet an der Sammlung eigenhändiger Zeichnungen König Friedrich Wilhelms IV. von Preußen – unter den europäischen Fürstennachlässen ein einzigartiger Bestand. Der „Romantiker auf dem Thron“ hat etwa 6.900 Zeichnungsseiten hinterlassen: Architektonisches, Bilder zu kulturellen und politischen Themen, Illustrationen zu zeitgenössischen Werken der Literatur, figürliche Kompositionen, Landschaften – mal skizzenhaft, mal ausgearbeitet. Ulrike Feig hat die Aufgabe, die einzelnen Blätter konservatorisch zu montieren – sprich: sie auf einen leichten Karton zu kleben, auf dass sie sich in Zukunft sicherer und platzsparender lagern lassen. Natürlich rückt sie den kostbaren Blättern nicht mit dem Pritt-Stift zu Leibe. Sie nutzt einen speziellen, ablösbaren Zellulosekleber, den sie auf hauchzartes Japanpapier streicht, das wiederum sowohl auf den Karton als auch auf das königliche Papier gesetzt wird, letzteres aber nur unbeträchtlich berührt. Dabei entsteht eine Art Papier-Scharnier: Die royale Zeichnung lässt sich wie eine Buchseite umblättern, so dass sich Vorder- und Rückseite gleichermaßen betrachten lassen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Uns Papierrestauratoren sagt man nach, wir seien die großen Pragmatiker unter den Restauratoren“, sagt Irene Hesselbarth. „Das stimmt: Wir sind pragmatisch, wir arbeiten äußerst lösungsorientiert – und wir finden immer eine Lösung.“ Und wenn eine von ihnen doch mal das Muffensausen packt? „Dann hilft nur eins“, sagt Wiebke Müller: „Sofort alles fallenlassen und eine Schritt zurücktreten. Wir haben hier den Vorteil, dass wir uns gegenseitig beraten können. Es ist wichtig, dass man ein Team hat.“

Von Nadine Fabian