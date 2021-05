Potsdam

Die Covid-19-Stationen des St. Josefs-Krankenhauses und des städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikums sind mit dem Sonderpreis des Potsdamer Pflegepreises ausgezeichnet worden. Der Pflegepreis wurde in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. Der wegen der Corona-Pandemie auf ein Minimum reduzierte, aber im online übertragene Festakt war Schluss- und Höhepunkt der „Wochen der Pflege“, die in diesem Jahr ebenfalls ihr Debüt in Potsdam feierten. Die Aktionswochen lösen das „Fest der Pflege“ ab, das zehn Jahre lang vom Netzwerk „Älter werden in Potsdam“ gemeinsam mit der Landeshauptstadt organisiert wurde. Wie das Fest sollen nun auch die Aktionswochen eine Würdigung und ein Dankeschön für die Pflegenden in Potsdam sein.

Mit dem Potsdamer Pflegepreis sollen Pflegende aus allen Bereichen gewürdigt werden: professionelle Pflegende, pflegende Angehörige und ehrenamtlich Pflegende. Sie alle, das loben die Veranstalter, leisten Tag für Tag Großartiges in der Versorgung pflegebedürftiger Personen – insbesondere in der langen Zeit der Pandemie hätten sie unter extremen Belastungen gelitten.

Vertreterinnen des Covid-19-Teams des St. Josefs-Krankenhauses nimmt den Pflegepreis entgegen – von Bergmann-Pfleger Martin Krause. Quelle: Julius Frick

Ausgezeichnet werden laut dem Netzwerk besonderes Engagement, hohe Motivation sowie Empathie und Kampfgeist, aber auch Humor und Einfallsreichtum – Eigenschaften, die in der dauerhaften Pflege unerlässlich sind: „Die Preisträger stehen dabei beispielhaft für die zahllosen stillen Engagierten, die sich mit viel Kraft, Energie und Hingabe um die ihnen Anvertrauten kümmern und so einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft leisten.“

Familien Zeit schenken und Angehörige entlasten

In der Kategorie „Ehrenamtlich Pflegende“ erhält Hans-Werner Daenzer den Potsdamer Pflegepreis. Er engagiert sich seit 2013 im Helferkreis der Volkssolidarität und betreut Menschen mit Demenz, die noch zu Hause leben – er schenkt den Familien seine Zeit und entlastet so die pflegenden Angehörigen.

In der Kategorie „Ehrenamtlich Pflegende“ erhält Hans-Werner Daenzer den Potsdamer Pflegepreis aus den Händen von Oberbürgermeister Mike Schubert. Der Geehrte engagiert sich für Menschen mit Demenz. Quelle: Julius Frick

In der Kategorie „Pflegende Angehörige“ wurde Karola Köbbert ausgezeichnet. Die 64-Jährige pflegt seit zehn Jahren ihren Ehemann (66), der an einer Alzheimer-Demenz erkrankt ist. Sie hat ihren Job für ihn aufgegeben, um rund um die Uhr für ihn dasein zu können. In der Kategorie „Professionell Pflegende“ ist das Team des ambulanten Pflegedienstes von Antje Schneider geehrt worden. Zudem wurden Brigitte Wagner von der Volkssolidarität und Dagmar Buttstädt von der Akademie 2.Lebenshälfte für ihr jahrelanges Engagement gewürdigt. Sie haben Beratungsstellen aufgebaut und betreuen Ehrenamtliche.

Oberbürgermeister: „Pflege betrifft uns alle“

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und der Schauspieler Thomas Drechsel (bekannt als Tuner in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten) sind die Schirmherren des Potsdamer Pflegepreises. „Kann das eine Tradition werden? Ja“, sagt der Oberbürgermeister. „Ich glaube, Potsdam tut gut daran, einen Pflegepreis zu vergeben, denn Pflege betrifft uns alle.“ Schubert erinnerte daran, dass Pflegearbeit eine schwere Arbeit ist: „Besonders in den letzten Monaten ist die zentrale Rolle Pflegender deutlich geworden.“ Sie hätten sich in der Pandemie nicht zurückzuziehen können, mussten vor Ort sein, waren der Gefahr ganz unmittelbar ausgesetzt. Und doch: „Wir alle wissen, die Pflegesituation ist angespannt und ich hoffe, dass alles, was jetzt im Wahlkampf besprochen wird, am Ende nicht ungehört bleibt und wir festhalten, dass Pflege mehr kosten muss.“

Von Nadine Fabian