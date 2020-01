650 Wohnungen im Krampnitzer Bergviertel: So soll es dort künftig aussehen

Krampnitz

Das historische Bergviertel in Krampnitz könnte von den Potsdamer Genossenschaften saniert und ergänzt werden. Am Dienstagabend wurde im Forum Krampnitz der Siegerentwurf für die Neugestaltung der Wohnsiedlung aus den 1930er Jahren vorgestellt. Zugleich verkündete der Arbeitskreis Stadtspuren als Vertreter der Genossenschaften in einer Mitteilung, dass diese großes Interesse am Bergviertel hätten.

Genossenschaften wollen 2023 mit der Sanierung beginnen

„Wir beabsichtigen, uns im Bergviertel genannten Areal des Entwicklungsgebietes zu engagieren. 500 bis 600 genossenschaftliche Wohnungen könnten hier entstehen“, erklärte Bodo Jablonowski, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Karl Marx.

Der Baubeginn könnte gestaffelt ab 2023 erfolgen, die Fertigstellung sei zwischen 2025 und 2027 vorgesehen. Die notwendigen Investitionen, deren Höhe in Abhängigkeit vom Grundstückspreis im nächsten Schritt ermittelt wird, wollen die Genossenschaften gemeinsam aufbringen.

„Das Vorhaben Bergviertel wird ein Gemeinschaftsprojekt der Potsdamer Genossenschaften sein, wobei jedes Unternehmen seine Selbstständigkeit bewahrt. Auch eine gemeinsame Bewirtschaftung der Siedlung können wir uns vorstellen“ erklärte Matthias Pludra von der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956.

So sieht der Entwurf von Cityförster für das Bergviertel aus. Quelle: Cityförster

Siegerentwurf sieht gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte vor

Der Siegerentwurf eines städtebaulichen Realisierungswettbewerbs für das Bergviertel wurde vom Baubeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos) im Forum Krampnitz in der ProPotsdam-Zentrale vorgestellt. Der Entwurf trägt den Titel „durchgrünt, belebt, bewegt“. Die denkmalgeschützten Wohnhäuser, die einst für 190 Unteroffiziers- und Arbeiterfamilien errichtet wurden, werden saniert.

Hinzu kommen zahlreiche Neubauten, die insgesamt rund 650 Wohnungen umfassen. „Kleine und große Wohnungen im selben Haus sorgen für soziale Vielfalt. Generationenwohnen verbindet Jung und Alt. Baugruppen und gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte ermöglichen selbstbestimmtes Wohnen“, schreibt das Büro Cityförster über seinen Entwurf.

Erdgeschosse mit öffentlichen Treffpunkten im Quartier verteilt

Fünf im Viertel verteilte Viergeschosser mit insgesamt 60 Wohnungen sollen gemeinschaftlichen Wohnprojekten vorbehalten sein. Die Erdgeschosse sollen öffentlich bleiben und unter anderem Co-Working-Arbeitsplätze, eine Gaststätte, ein Repaircafe oder einen Spielekiosk beherbergen und damit zu „Mittelpunkten“ des neuen Quartiers werden.

Das Bergviertel ist verkehrsarm. Autos werden in einer Quartiersgarage zentral abgestellt. Quelle: Cityförster

„Die im Entwurf vorgesehene ergänzende Bebauung des Bergviertels fügt sich angemessen in den denkmalgeschützten Bestand ein und formt in der Summe eine Struktur, die für genossenschaftliches Wohnen sehr gut geeignet wäre“, sagte der Baubeigeordnete Rubelt zum Wettbewerbsergebnis.

Da es als verkehrsarmes Quartier geplant ist, wird eine Quartiersgarage als zentrales Parkhaus für die Bewohner errichtet. Der Entwurf sowie die Ideen der drei anderen Wettbewerbsteilnehmer sind ab sofort im Foyer der Pro Potsdam in der Pappelallee ausgestellt.

Frei zugängliches Ufer des Krampnitzsees

Auch für den östlichen Bereich von Krampnitz, wo der hohe Kasernenturm am Ufer des Krampnitzsees aufragt, wurden konkretere Ideen vorgestellt. Der sogenannte Quartiersplatz Ost werde als Haltestelle für den Nahverkehr sowie dank eines Einzelhandelszentrums mit 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche in den ersten Jahren der Dreh- und Angelpunkt des neuen Stadtteils. Der Uferbereich zum Krampnitzsee solle frei zugänglich sein, so der Entwicklungsträger.

