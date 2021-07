Am Stern

Mit fast einem Jahr coronabedingter Verspätung nehmen die Umgestaltungspläne für die Zweigstelle der Stadt- und Landesbibliothek am Stern nun Gestalt an. Am Freitag hat nun Bibliothekschefin Marion Mattekat gemeinsam mit dem niederländischen Architekten Aat Vos die Ergebnisse aufwändiger Ideen-Workshops vorgestellt. Die kleine Kiezbibliothek soll zu einem offenen, kommunikativen Begegnungszentrum des Kiezes werden.

Monatelanger Prozess mit vielen Beteiligten

Vorangegangen war ein monatelanger Design Thinking-Prozess: Nutzer, Anwohner, Familien, Senioren, Kinder und die Mitarbeiterinnen der Bibliothek – sie alle sollten mitreden bei der Gestaltung. „Es ist ein ungewohnter Weg“, sagt Chefin Marion Mattekat, „aber wenn man den eine Weile geht, wird er vom Trampelpfad zur bequemen Straße.“

Die vielen Aktionstage im Wohngebiet, die vielen Gespräche, sie hätten sich ausgezahlt, findet Julia Bergmann, die als Expertin für die Weiterentwicklung von Bibliotheken und urbanen Räumen den Prozess begleitet hat. „Man findet Ideen manchmal super toll und stellt dann fest, das die gar nicht gewünscht werden“, erklärt sie. „Stattdessen sind nun in die Entwürfe die Bedürfnisse derjenigen eingeflossen, die hier leben.“

Küche für die Bibliothek

Die Bürger am Stern wünschen sich indes Überraschendes. „Immer wieder stand im Fokus, dass die Menschen eine Küche in der Bibliothek wollen“, sagt Julia Bergmann, „einen Ort, um sich einen Kaffee zu holen, einen Kuchen mitzubringen, sich zu begegnen.“ Auch Wasser- und Naturnähe sei den Menschen wichtig.

Der Architekt Aat Vos hat viel Erfahrung mit der Gestaltung von Leseräumen, er hat sich auf Bibliotheken spezialisiert. „Wir wollen hier einen beliebten Treffpunkt der lokalen Gemeinschaft machen“, sagt er, „einen Ort, an dem sich die Menschen von hier zu Hause fühlen, eine gute Atmosphöre und eine harmonische Gestaltung finden.“

Mehr Offenheit, Ruhe durch Kokons

Kernstücke der neuen Gestaltung: Mehr Offenheit zum Johannes-Kepler-Platz nach außen, eine Aufteilung in ebenfalls offene Funktionsräume innen. Familien und Kinder sollen Rückzugsräume finden, die von den Nutzenden gewünschte Küche ebenfalls. Pflicht statt Kür ist die lange überfällige Schaffung einer barrierefreien Toilette; eine ausgefuchste, an natürlichen Lichtverhältnissen orientierte Illumination in den Räumen zum Arbeiten und Wohlfühlen gehört ebenfalls längst zum architektonischen Muss-Programm.

Die Besonderheiten der Zweigbibliothek haben es dem Architekten angetan. Das geschwungene Dach, das bislang von Innen nicht zu sehen ist, soll freigelegt werden, der Raum damit nach oben geöffnet. Aat Vos hat innen einen informeller Empfang vorgesehen, er will die Besucher hinter großen Fenstern inklusive neuem Riesen-Panoramafenster sichtbar machen, einen Gemeinschaftsbereich und kleine Kokons schaffen. Farblich dominieren rot und grün, Messing und Holzfaserplatten als als Materialien sollen für lange Haltbarkeit sorgen. Damit das Interieur nicht in wenigen Jahren aus der Mode gerät, könnte man heute weniger investieren und nach kürzeren Intervallen austauschen, schlägt er vor.

Zielsetzung: unklar

Einen „Freiraum für alle, ein Wohnzimmer“ will Aat Vos schaffen. Die zuständige Beigeordnete der Stadt Potsdam, Noosha Aubel, hat er damit überzeugt. „Das will ich“, sagt die parteilose Beigeordnete mit Blick auf die Präsentation. „Es ist hervorragend gelungen, die Bedürfnisse der Menschen aus dem Stadtteil zu übersetzen. Eine solche Lösung wird einen hervorragenden Mehrwehrt bieten – und daran müssen wir uns jetzt messen lassen, das müssen wir jetzt in die Räume bekommen.“ Doch so einfach wird das nicht, zunächst muss die Finanzierung geklärt werden.

Man habe eine „gute Chance, das zu realisieren“, sagt Aubel. Nun müssen die Stadtverordneten das Projekt in den nächsten Doppelhaushalt einpreisen. Zuständig für Baumaßnahmen ist der Kommunale Immobilienservice. Dessen Werkleiter Bernd Richter hat die Präsentation ebenfalls gesehen. „Das ist ein total interessantes Projekt“, sagt er, und will ebenfalls den nächsten städtischen Haushalt ins Visier nehmen. „Bis dahin können und müssen wir die Zeit nutzen“

