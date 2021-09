Schiffbauergasse

Die Entdeckung der Schiffbauergasse durch eine neue Generation Heranwachsender wird von Kulturpolitikern und -politikerinnen sowie Wegbereitern des Kulturquartiers mit Verständnis und der Forderung nach Achtsamkeit kommentiert.

„Es bringt doch nichts, nur zu diskutieren, wo die Jugendlichen NICHT sein dürfen und was sie alles NICHT tun dürfen“, erklärte SPD-Fraktionschefin Sarah Zalfen mit Blick auf die von Anrainern erhobene Forderung, die wilden Partys vor Ort zu unterbinden: „Als SPD-Fraktion haben wir mit Anträgen zu auch nicht kommerziellen öffentlichen Begegnungsräumen in der Stadt und Treffpunkten für junge Menschen die Frage umgedreht: Wo können die jungen Menschen hin?“

Angebote nur für „Generationen darüber“

Die Schiffbauergasse erscheine „als Kulturstandort mit einem explizit weiten Kulturbegriff nicht per se ungeeignet für solche Partys“, so Zalfen: Das Waschhaus, die Sommerkonzertreihe Sound(g)arten der Fabrik und das Theaterschiff böten „institutionalisierte Party-Formate für die Generationen darüber an“. Wenn sich hier perspektivisch etwas für die Jüngeren „einhegen lässt und damit nicht mehr Parks zerstört und Wohngebiete beschallt“ würden, könne das „ein erster guter Weg zur Lösung sein“, sagt Zalfen.

In der Tradition der Gründungsjahre

Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke verwies auf einen aktuellen Stadtverordnetenauftrag an die Stadtverwaltung, „Freiräume für Jugendliche im Stadtgebiet zu identifizieren“. In der Schiffbauergasse hätten Jugendliche das „schon mal selbst in die Hand genommen“, so die Politikerin. Es sei „schön, dass die Freiräume an der Schiffbauergasse in der Tradition der Gründungsjahre nach 1990 belebt“ würden.

Allerdings, so Hüneke, „propagieren wir hier wie überall in der Stadt das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme als Teil des menschlichen Zusammenlebens: Gut, der Ansatz, den Müll am nächsten Morgen selbst einzusammeln, aber auch in Bezug auf Zeitdauer und Lautstärke etc. würde weniger letztlich mehr sein – eine erhöhte Akzeptanz in der Nachbarschaft wäre die Folge.“

Zu wenige Flächen für Jugendliche

„Diese Entwicklung zeigt uns, dass es zu wenige Flächen für Jugendliche gibt, die sie frei und selbstbestimmt nutzen können“, kommentiert Sascha Krämer als kulturpolitischer Sprecher der Linken: „Deshalb suchen sie sich ihre Flächen, was oft Konfliktpotential birgt.“

Einerseits müsse Stadtpolitik Räume zur Selbstentfaltung schaffen, andererseits müssten Jugendliche „zeigen, dass sie trotz jugendlicher Euphorie verantwortungsvoll die Plätze bespielen“, so der Linken-Stadtverordnete: „Denn ihre Freiheit hört dort auf, wo die eines jeden anderen anfängt– sei es Theater- und Spielplatzbesucher oder Anwohner.“

Immer belebte Schiffbauergasse gewünscht

Auch Katja Dietrich-Kröck als langjährige Wegbereiterin des Waschhauses und der Schiffbauergasse erinnert an die Gründungsidee des Kulturviertels: „Wir haben uns immer eine belebte Schiffbauergasse gewünscht, in der junge Leute Freiräume für sich erobern können. Deshalb finde ich deren Treffen grundsätzlich erstmal nicht unsympathisch und halte die Rufe nach Verbot oder Verdrängung für verkürzt.“

Allerdings, so Dietrich-Kröck, sei „die mit den Partys einhergehende Maß- und Rücksichtslosigkeit tatsächlich verstörend. Der Standort kann nur funktionieren, wenn aufeinander Rücksicht genommen wird. Deshalb müssen sich auch die feiernden Jugendlichen an Regeln halten und verantwortungsvoll mit dem Ort umgehen.“

Waschhaus-Chef: „Ich finde es cool“

Waschhaus-Geschäftsführer Mathias Paselk begrüßt das Geschehen am Ort zunächst grundsätzlich mit der Feststellung: „Ich finde es cool, weil es etwas Rebellisches und Lebendiges ist, was ich in der Potsdamer Jugendkultur schon lange vermisst habe.“ Mit Blick auf das offenkundige Konfliktpotenzial plädiert er für mehr Kontrollen, eine stärkere Präsenz von Polizei und Streetworkern.

Das Waschhaus habe bereits Kontakt zum DJ der nächtlichen Partys mit einer „Einladung auf unser Gelände“ aufgenommen: „Wir haben Interesse daran, eine Veranstaltung zu machen, die diese Zielgruppe anspricht.“ Der Teufel stecke allerdings im Detail, so Paselk.

Keine Partys für Unter-16-Jährige

Denn Partyveranstaltungen für deutlich Unter-16-Jährige seien für das Waschhaus mit „erheblichem organisatorischem Aufwand“ verbunden: „Wir sind ein soziokulturelles Zentrum, kein Jugendclub.“ Wie berichtet, treffen sich seit den Sommermonaten an Freitag- und Samstagabenden bis zu 300 junge Menschen von 12-Jährigen bis hin zu jungen Erwachsenen zu wilden Partys auf der Wiese vor dem VW-Design-Center.

Massive Kritik von Gewerbeanrainern

Nach einem ersten Bericht der MAZ hatten sich Gewerbeanrainer wie das Boardinghaus und das Restaurant „Il Teatro“ mit der Forderung gemeldet, den mit Lärm und Unrat verbundenen Partybetrieb zu unterbinden.

Die Schiffbauergasse hatte in ihrer Anfangszeit als Kulturviertel in den 1990er Jahren einen überregionalen Ruf als Ort der Jugend- und Alternativkultur. Kritiker bemängeln, dass dieses Image bei der Komplettsanierung des Quartiers in den 2000er-Jahren verlorenging.

Von Volker Oelschläger