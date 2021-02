Potsdam

Die Stadt ist einer Satzung zum Schutz von Wohnraum vor Zweckentfremdung einen Schritt näher. Der Hauptausschuss hat den Entwurf der Verwaltung am Mittwoch zwar kontrovers diskutiert, aber schließlich gebilligt.

Keine Zustimmung von CDU, FDP, AfD und Bürgerbündnis

Bei dieser Vorentscheidung vor dem endgültigen Votum der Stadtverordneten stimmte die Rathauskooperation aus SPD, Grünen und Linken, sowie die Fraktion Die Andere für die Satzung. Die Vertreter von CDU, FDP, AfD und Bürgerbündnis stimmten dagegen.

Der FDP-Stadtverordnete Björn Teuteberg kritisiere die Leerstandsklausel, wonach die Verwaltung entscheidet, ob ein Leerstand über sechs Monate hinaus erlaubt sei. Die Entscheidung über die Wirtschaftlichkeit von Vermietungen solle man den Eigentümern überlassen, sagte er. CDU-Fraktionschef Götz Friederich störte sich an einer pauschalen Diskriminierung von Privatleuten, die Teile ihres Wohnraums temporär Fremden zur Verfügung stellen. Er betonte, dass solche Zimmervermietungen gerade für internationale Studenten oder Gastwissenschaftler bedeutend seien.

Hierzu erklärte allerdings der verantwortliche Fachbereichsleiter Gregor Jekel, dass derartige private Vermietungen „womöglich gar nicht genehmigungsbedürftig“ seien. Der Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg kritisierte Friederichs Argument als „Nebelkerze“. „Sie würden der Satzung in keiner Form zustimmen“, sagte Wollenberg.

Verwaltung erwartet vor allem „präventive Wirkung“

Welchen Effekt die Satzung tatsächlich haben wird, werde erst die Praxis zeigen, so die Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD). Nach ihren Erfahrungen in München wirke so ein Instrument vor allem präventiv, indem Eigentümer angesichts der Genehmigungspflicht und auch drohender Strafen nicht mehr ohne weiteres bestehenden Wohnraum für gewerbliche Zwecke umnutzen.

Nach Veröffentlichung des Entwurfs hatte das Netzwerk „Stadt für alle“ Vorschläge zur Verschärfung des Entwurfs gemacht. Dem könne man nicht nachkommen, weil die Vorschläge auf anderen Landesgesetzen beruhen, erklärte Jekel. Er stellte aber in Aussicht auf das land zuzugehen, wenn sich etwa bei der Verschärfung der Leerstandsklausel ein Bedarf ergebe.

Mailadresse für Hinweise wird eingerichtet

Die Idee einer simplen Hinweisplattform werde man umsetzen. Es sei geplant die simple E-Mail-Adresse zweckentfremdung@rathaus.potsdam.de zu aktivieren, sobald die Satzung nach dem zu erwartenden Beschluss der Stadtverordneten kommende Woche und ihrer Veröffentlichung in kraft tritt. Die Verwaltung werde bis zur ersten Evaluierung der Effekte in einem Jahr mehrfach im Hauptausschuss Bericht erstatten.

Von Peter Degener