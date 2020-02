Am Stern

Wer keinen Führerschein hat, soll das Auto besser stehen lassen. Das wurde einer Kraftfahrerin am späten Sonntagabend Am Stern in Potsdam noch einmal von der Polizei verdeutlicht.

Die Polizei führte am Sonntag kurz vor 23 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Galileistraße durch. Die Beamten zogen dabei eine 41 Jahre alte Fahrerin aus dem Verkehr. Denn sie konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, sodass sie ihr Auto stehen lassen musste. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Von MAZonline