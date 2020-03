Potsdam

Einem Fahrraddieb will die Polizei mit einem Fahndungsfoto auf die Schliche kommen. Am Montag veröffentlichte sie das Bild eines Mannes mit blauem T-Shirt, dunkelblauer Hoste und dunklem Rucksack, der bereits am 24. September in der Steinstraße ein Mountainbike gestohlen haben soll.

Fahndungsfoto des mutmaßlichen Fahrraddiebs. Quelle: Polizei

Das Rad stand dort auf einem Betriebsgelände. Wer Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes oder dessen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam zu wenden.

Hinweise Tel. 0331/5 50 80

Von MAZonline