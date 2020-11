Innenstadt

Eine illegale Party musste am Samstagabend in der Potsdamer Innenstadt von der Polizei aufgelöst werden. Zahlreiche Jugendliche hatten sich im Parkhaus am Bassinplatz versammelt und gefeiert. Nachbarn wurden wegen der lauten, ruhestörenden Musik aufmerksam und informierten die Polizei.

Die kam kurz vor Mitternacht zum Parkhaus und löste die Party auf – nicht nur wegen des Lärms, sondern auch wegen der Verstöße gegen die Corona-Eindämmungsverordnung. Die Personalien von insgesamt 38 Jugendlichen wurden aufgenommen und Platzverweise erteilt. Außerdem wurden Verfahren zur Verhängung von Bußgeldern eröffnet.

