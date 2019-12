Babelsberg

Zweimal war Potsdams Polizei in der Nacht von Samstag zu Sonntag erfolgreich: Sie erwischte Drogenhändler in Babelsberg. Die Beamten hatten innerhalb weniger Stunden bei sogenannten verdachtsunabhängigen Personenkontrollen größere Mengen an Betäubungsmittel und Bargeld aus dem Drogenhandel finden.

Mehrere hundert Euro und verschiedene Drogenarten

Gegen 22.15 Uhr kontrollierte die Polizei in der Großbeerenstraße zwei 16-Jährige, von denen einer mehrere hundert Euro an Bargeld und mehrere Dutzend Gramm unterschiedlicher Betäubungsmittelarten mit sich führte. Bei der anschließenden Übergabe der Verdächtigen an der Wohnanschrift konnten in Zimmer des Haupttäters weitere Hinweise auf den Handel mit Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Täter will mit Fahrrad flüchten

Wenige Stunden später erfolgte eine Personenkontrolle im Tschaikowskiweg. Zwar versuchte der Verdächtige zunächst, mit dem Fahrrad abzuhauen. Doch die Polizei konnte ihn kurz darauf stellen. Bei der Durchsuchung konnte der Grund der Flucht schnell ermittelt werden. Der junge Mann (16 Jahre) führte mehrere Gramm Cannabis mit sich, welche er zuvor offenbar an zwei andere Personen verkaufen wollte.

Gegen alle Personen werden nun umfangreiche Ermittlungen wegen den Handels mit Betäubungsmittel weitergeführt.

Von MAZonline