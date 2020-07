Potsdam: Polizei schnappt mutmaßliche Autodiebe 

Potsdam

Ein Auto wurde am Dienstag gegen 20 Uhr in der Potsdamer Waldstadt in der Straße Am Moosfenn gestohlen. Die Polizei setzte mehrere Streifenwagen und einen Polizeihubschrauber ein, um das gestohlene Fahrzeug zu finden.

Die Täter hatte sich am Abend mit dem Auto in Richtung Nuthestraße entfernt. In diesem Bereich haben die Beamten den gestohlenen Pkw gefunden. In der Nähe konnte die Polizei auch mehrere Männer festnehmen, die verdächtigt werden, das Auto gestohlen zu haben.

Sie waren zunächst über die Nuthewiesen geflüchtet. Die Ermittlungen laufen noch, ob sie die tatsächlichen Diebe des Fahrzeugs sind.

Von RND/ Julian Stähle