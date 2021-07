Potsdam: Polizei sucht EC-Karten-Dieb

Innenstadt

Die Polizei sucht einen Mann, der im September vergangenen Jahres mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten in der Potsdamer Innenstadt mehrere hundert Euro abgehoben hat. Die Geldkarte hatte er kurz zuvor einer 80-jährigen Frau in einer Suppenküche in Potsdam mit samt ihrer Geldbörse gestohlen.

EC-Karte wurde zu spät gesperrt

Obwohl die Geschädigte sofort nachdem sie den Diebstahl bemerkt hatte, die Polizei verständigte und die Karte bei der Bank sperren ließ, gelang es dem Täter noch an Bargeld zu kommen.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann, der am Mittwoch, dem 30. September 2020 um 11.37 Uhr beim Abheben des Geldes in einer Bankfiliale gefilmt wurde? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331-5508 0 entgegen. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen. Dieses finden Sie in den Online-Services unseres Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZonline